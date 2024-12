Path of Exile 2: Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte in der Übersicht

In Path of Exile 2 gibt es Gemmen, die euch Skills mit dauerhaften Effekten verschaffen. Welche Spirit Gems es gibt und was sie können, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Während ihr in vielen Rollenspielen eure Skills und die Art, wie sie funktionieren, anhand eines Skill-Trees auswählt, findet das in Path of Exile 2 über sogenannte Gemmen statt. Im Spiel findet ihr ungeschnittene Gemmen („Uncut Gems“), mit denen ihr Skills „schneidet“. Die geschnittenen Gems, die dadurch zu bestimmten Fertigkeiten-Gemmen werden, setzt ihr dann in eurer Skill-Übersicht ein.

Was sind Spirit Gems? Spirit Gems sind Wille-Gemmen in Path of Exile 2, die euch bestimmte dauerhafte Stärkungen geben oder ihre Stufe verbessern. Um die Stärkungen zu aktivieren, benötigt ihr Wille, die unter anderem als Attribut auf Ausrüstung auftaucht. Je nachdem, wie viel Wille ihr zur Verfügung habt, desto mehr Spirit Gems könnt ihr aktivieren. Sobald sie aktiviert sind, werden sie automatisch ausgelöst, ohne dass ihr etwas auf eurer Skill-Bar drücken müsst.

Um Spirit Gems zu erhalten, benötigt ihr ungeschnittene Spirit Gems. Die bekommt ihr unter anderem als Belohnung in der Kampagne und als Drops von Monstern. Um sie zu lagern, könnt ihr euch spezielle Truhenfächer in PoE 2 zulegen.

Nachfolgend listen wir euch alle Spirit Gems mit ihrem Namen im Spiel und ihren dauerhaften Effekten auf. Sie sind alphabetisch und nach Stufe unterteilt.

Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte

Um euch anzeigen zu lassen, welche Wille-Gemmen ihr aktuell schneiden und nutzen könnt, klickt euch durch die Klassen oder stellt unten auf „Alle Gemmen“, damit ihr keine überseht. Insofern ihr genügend Punkte von bestimmten Attributen habt, könnt ihr auch Gemmen anderer Klassen schneiden. Es gibt Spirit Gems der Stufe 4, 8 und 14:

Alle Spirit Gems der Stufe 4

Grimmiges Festmahl: Während die Fertigkeit aktiv ist, haben Gegner und wiederbelebte Kreaturen, die in eurer Präsenz sterben, eine Chance, grimmige Überreste fallen zu lassen. Das Aufheben eines grimmigen Überrests gewährt euch Energieschild, der euren maximalen Energieschild überfüllen kann.

Verkümmernde Präsenz: Während die Fertigkeit aktiv ist, verkümmert sie Gegner in eurer Präsenz in regelmäßigen Abständen.

Arktische Rüstung: Beschwört eine eisige Barriere, die mit der Zeit Phasen aufbaut. Während die Barriere Phasen hat, entfernen Nahkampfangriffe, die euch treffen, eine Phase, was eine eisige Explosion erzeugt, die dem Angreifer Kälte-Zauberschaden zufügt.

Geistertanz: Ihr erhaltet in regelmäßigen Abständen Geisterschleier. Wenn ihr getroffen werdet, während ihr einen Geisterschleier habt, wird dieser sofort verbraucht und Energieschild basierend auf eurem Ausweichwert wiederhergestellt.

Geplünderte Panzerung: Benutzt Fragmente von Rüstung, die ihr von Gegnern geplündert habt, um eure eigene zu verstärken. Das vollständige Zerbrechen einer gegnerischen Rüstung gewährt euch für eine Dauer einen Stapel Geplünderter Panzerung, und ihr erhaltet pro Stapel Rüstung und Dornen.

Herold der Asche: Während die Fertigkeit aktiv ist, verursachen Gegner, die ihr mit Angriffen und überzähligem Schaden tötet, eine Explosion, die Gegner im Umkreis basierend auf dem verursachten überzähligen Schaden entzündet.

Herold des Eises: Während er aktiv ist, verursacht das Zerschmettern eines Gegners mit einem Angriffstreffer eine eisige Explosion, die bei Gegnern im Umkreis Angriffsschaden verursacht.

Herold des Donners: Während die Fertigkeit aktiv ist, werden durch das Töten von geschockten Gegnern mit Angriffsschaden bei nachfolgenden Angriffstreffern Blitze ausgelöst, die bei allen Gegnern im Umkreis Angriffsschaden verursachen.

Kriegsbanner: Während diese Fertigkeit aktiv ist, erzeugt das Töten von Gegnern mit Angriffen oder das Stehen im Umkreis eines einzigartigen Gegners Heldenmut. Die Nutzung dieser Fertigkeit verbraucht euren Heldenmut, um ein inspirierendes Banner mit einer Aura zu platzieren, die euch und Verbündeten im Umkreis Angriffsschaden und Genauigkeit gewährt, solange das Banner andauert. Das Banner kann keinen Heldenmut erhalten, während es platziert ist, und ihr könnt kein Banner platzieren, während ihr bereits ein Banner platziert habt.

Magmabarriere: Wenn ihr euren Schild hebt, wird dieser für eine kurze Zeit mit Magma verstärkt, wenn ihr während dieser Zeit blockt, wird Magma auf den Angreifer gespritzt und euch eine Widerstands-Ladung gewährt.

Mana-Überreste: Beschwört wogende Blitze herauf, um euer Mana wiederherzustellen. Während die Fertigkeit aktiv ist, haben geschockte Gegner, die ihr tötet, eine Chance, einen Mana-Überrest zu erzeugen, und kritische Treffer gegen ein geschocktes Ziel erzeugen alle paar Sekunden einen Mana-Überrest. Wenn ihr einen Mana-Überrest aufhebt, erhaltet ihr Mana, welches das maximale Mana überfüllen kann.

Pestbringer: Speichert sämtlichen von euch verursachten Giftschaden. Die Nutzung der Fertigkeit Pestbringer entfesselt das gespeicherte Gift.

Windtänzer: Gewährt eine Stärkung, die euch pro Phase mehr Ausweichen gewährt. Wenn ihr von einem Nahkampfangriff getroffen werdet, während ihr die Stärkung habt, werden alle Phasen verbraucht, um Gegner um euch herum zu schädigen und zurückzustoßen.

Alle Spirit Gems der Stufe 8

Barrierenbeschwörung: Während sie aktiv ist, erhält diese Beschwörung Energie, wenn euer Energieschild durch Treffer beschädigt wird. Wird die Beschwörung benutzt, sobald genug Energie gesammelt wurde, wird die Energie verbraucht und eingefasste Zauber ausgelöst. Diese können mehrfach ausgelöst werden, sofern genug Energie vorhanden ist.

Blasphemie: Verwandelt eingefasste Fluch-Fertigkeiten in bösartige Auren, die ihre Effekte auf alle Gegner im Umkreis anwenden.

Elementarbeschwörung: Während diese Fertigkeit aktiv ist, erhält diese Beschwörung Energie, wenn ihr einen Gegner einfriert, schockt oder entzündet. Wird die Beschwörung benutzt, sobald genügend Energie gesammelt wurde, verbraucht sie Energie, um eingefasste Zauber auszulösen, und kann diese mehrfach auslösen, solange sie genügend Energie hat.

Herold der Pest: Während er aktiv ist, überträgt der Herold das Gift von vergifteten getöteten Gegnern auf andere Gegner im Umkreis und hat eine Chance, diese auch zu lähmen.

Kampfraserei: Während die Fertigkeit aktiv ist, gewährt sie euch eine Raserei-Ladung, wenn ihr einen Gegner einfriert, elektrisiert oder festsetzt. Dies kann nur einmal alle paar Sekunden auftreten.

Splitterverschlinger: Während die Fertigkeit aktiv ist, wird eure Armbrust nachgeladen, wenn ihr Einfrieren, Schock, Entzünden oder vollständig zerbrochene Rüstung bei einem Gegner verbraucht. Dies kann nur einmal alle paar Sekunden auftreten.

Trotzbanner: Während diese Fertigkeit aktiv ist, erzeugt das Töten von Gegnern mit Angriffen oder das Stehen im Umkreis eines einzigartigen Gegners Heldenmut. Die Nutzung dieser Fertigkeit verbraucht euren Heldenmut, um ein inspirierendes Banner mit einer Aura zu platzieren, die euch und Verbündeten im Umkreis Rüstung, Ausweichen und Bewegungsgeschwindigkeit gewährt, solange das Banner andauert. Das Banner kann keinen Heldenmut erhalten, während es platziert ist, und ihr könnt kein Banner platzieren, während ihr bereits ein Banner platziert habt.

Verweilende Illusion: Erzeugt eine kurzlebige, illusorische Kopie von euch, wenn ihr die Ausweichrolle benutzt. Die Kopie kann von Gegnern beschädigt werden, und Kopien, die von Gegnern zerstört werden, gewähren euch eine Energie-Ladung.

Zaubern bei Entzünden: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn ihr Gegner entzündet, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht.

Zaubern bei Kreaturentod: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn eine eurer Kreaturen getötet wird, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht. Es können keine Zauber eingefasst werden, die Kreaturen erzeugen.

Zeit der Not: Beschwört göttliche Segen, die euch regelmäßig heilen und Flüche sowie elementare Beeinträchtigungen von euch entfernen.

Zaubern bei Einfrieren: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn ihr Gegner einfriert, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht.

Zaubern bei Schock: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn ihr Gegner schockt, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht.

Überwältigende Präsenz: Während die Fertigkeit aktiv ist, können Gegner in eurer Präsenz leichter betäubt und an ihnen elementare Beeinträchtigungen verursacht werden.

Alle Spirit Gems der Stufe 14

Blinzeln: Ersetzt eure Ausweichrolle durch einen Zauber mit kurzer Abklingzeit, der euch erlaubt, Raum und Zeit zu überwinden und sofort in mittlerer Entfernung wiederzuerscheinen.

Erzmagier: Während die Fertigkeit aktiv ist, kosten eure nicht-kanalisierenden Zauber zusätzliches Mana und verursachen extra Blitzschaden, beides basierend auf eurem maximalen Mana.

Ladungsinfusion: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhaltet ihr mächtige Stärkungen, die auf euren aktiven Ladungen basieren. Die Aufrechterhaltung der Stärkung verbraucht jedoch alle paar Sekunden Ladungen.

Opfern: Während die Fertigkeit aktiv ist, können eure untoten wiederbelebenden Kreaturen anstelle von Leichen für eure Fertigkeiten verwendet werden, aber eure Kreaturen werden langsamer wiederbelebt.

Segen des Alchemisten: Während die Fertigkeit aktiv ist, gewährt sie euch passiv Fläschchenfüllungen und bewirkt, dass eure Lebens- und Manawiederherstellung von euren Fläschchen auch auf Verbündete in eurer Präsenz angewendet wird.

Schnitterbeschwörung: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält diese Beschwörung Energie, wenn ihr einen Gegner mit einem Nahkampfangriff tötet. Wird die Beschwörung benutzt, sobald genug Energie gesammelt wurde, verbraucht sie Energie, um eingefasste Zauber auszulösen, und kann diese mehrfach auslösen, solange sie genügend Energie hat.

Toben: Während die Fertigkeit aktiv ist, stärkt sie euren Rausch und gewährt euch Lebensraub, der auf eurem Rausch basiert, aber ihr verliert während des Rauschs Leben.

Todesbanner: Während diese Fertigkeit aktiv ist, erzeugt das Töten von Gegnern mit Angriffen oder das Stehen im Umkreis eines einzigartigen Gegners Heldenmut. Die Nutzung dieser Fertigkeit verbraucht euren Heldenmut, um ein inspirierendes Banner mit einer Aura zu platzieren, die euch und Verbündeten im Umkreis Betäubungsschwelle, Elementare Beeinträchtigungen-Schwelle und Fläschchenfüllungen gewährt, solange das Banner andauert. Das Banner kann keinen Heldenmut erhalten, während es platziert ist, und ihr könnt kein Banner platzieren, während ihr bereits ein Banner platziert habt.

Zaubern bei kritischem Treffer: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn ihr Gegner kritisch trefft, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht.

Zaubern bei Ausweichrolle: Während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn ihr die Ausweichrolle benutzt, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht.

Zermürbung: Während die Fertigkeit aktiv ist, verursacht ihr mehr Trefferschaden bei seltenen und einzigartigen Gegnern, je länger ihr gegen sie kämpft, und erhaltet Todesstoß gegen sie, wenn ihr lange genug gegen sie gekämpft habt.

Zusammenfluss der Elemente: Zehrt von einem Strom roher und unvorhersehbarer Elementarkraft, wodurch ihr mit einem zufällig gewählten Element erheblich mehr Schaden verursacht. Das gewählte Element wechselt häufig, wobei dasselbe Element mehrmals hintereinander gewählt werden kann.

Empfohlene Spirit Gems für einzelne Klassen

Um die Gems und ihre Effekte nicht mehrmals im Text aufzulisten, nennen wir euch nachfolgend die Spirit Gems, die für die einzelnen Klassen im Spiel empfohlen werden:

Hexe : Stufe 4: Grimmiges Festmahl, Verkümmernde Präsenz Stufe 8: Barrierenbeschwörung, Zaubern bei Kreaturentod, Blasphemie Stufe 14: Opfern, Zaubern bei kritischem Treffer

:

Zauberin : Stufe 4: Flammenschädel, Arktische Rüstung, Mana-Überreste Stufe 8: Zaubern bei Entzünden, Zaubern bei Einfrieren, Zaubern bei Schock Stufe 14: Blinzeln, Erzmagier, Zusammenfluss der Elemente

:

Krieger : Stufe 4: Geplünderte Panzerung, Herold der Asche, Magmabarriere Stufe 8: Zeit der Not, Überwältigende Präsenz Stufe 14: Toben, Todesbanner

:

Söldner : Stufe 4: Herold der Asche, Herold des Donners, Kriegsbanner Stufe 8: Splitterverschlinger, Überwältigende Präsenz, Trotzbanner Stufe 14: Zermürbung, Todesbanner

:

Waldläuferin : Stufe 4: Herold des Donners, Pestbringer, Windtänzer Stufe 8: Kampfraserei, Herold der Pest Stufe 14: Segen des Alchemisten, Zermürbung

:

Mönch : Stufe 4: Geistertanz, Herold des Eises, Herold des Donners Stufe 8: Barrierenbeschwörung, Elementarbeschwörung, Verweilende Illusion Stufe 14: Ladungsinfusion, Schnitterbeschwörung, Zaubern bei Ausweichrolle

:

Im Early Access von Path of Exile 2 gibt es aktuell sechs Klassen und je zwei Aszendenten:

Spirit Gems ausrüsten & aktivieren

Wie rüste ich Spirit Gems aus? Ihr aktiviert die ungeschnittene Wille-Gemme und sucht euch dann eine dauerhafte Stärkung in der Übersicht aus, die zu eurer Klasse passt. Dafür könnt ihr euch links durch die Klassen oder unten auf „Alle Gemmen“ klicken. Schneidet ihr dann einen Skill, findet ihr ihn im Inventar. Danach setzt ihr ihn in eure Skill-Übersicht in einen freien Slot.

Sind Gemmen ausgegraut, liegt das daran, dass ihr eine ungeschnittene Gemme einer höheren Stufe benötigt oder ihr zu wenig Punkte eines Attributs habt.

Wie aktiviere ich Spirit Gems? Habt ihr genügend Wille, könnt ihr den neuen Skill mit der Taste, die euch beim Drüberfahren angezeigt wird, aktivieren. Er verschafft euch eine dauerhafte Stärkung, die etwa durch andere Skills ausgelöst wird. So wird die Fertigkeit „Flammenschädel“ der Zauberin ausgelöst, wenn Feuer-Flächenzauber eingesetzt werden.

Für ausgegraute Gemmen fehlen bestimmte Anforderungen. Vergesst nicht, eure neuen dauerhaften Skills zu aktivieren!

Kann ich Spirit Gems austauschen? Ihr könnt die Spirit Gems aus eurer Skill-Übersicht entfernen, sie austauschen und auch wieder einfügen – also genau wie „normale“ Fertigkeitengemmen. Somit könnt ihr auch verschiedene Wille-Gemmen für eure Builds testen. Zieht ihr sie aus dem Slot, könnt ihr sie in euer Inventar oder eure Truhe packen. Das gilt übrigens für alle Gemmen – ungeschnitten und geschnitten.

Um Spirit Gems aufzuwerten, müsst ihr ungeschnittene Wille-Gemmen einer höheren Stufe finden. Ist das der Fall, könnt ihr die Stufe eurer bestehenden Gemmen aufwerten oder neue schneiden.

Neben den Spirit Gems gibt es auch noch die Support Gems in Path of Exile 2. Die sind, wie der Name schon vermuten lässt, eine Unterstützung für die Skills, die ihr ausgerüstet habt. Mit den Unterstützungsgemmen könnt ihr eure Skills verändern und verbessern. Welche Support Gems es gibt und was sie können, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2: Alle Support Gems und ihre Effekte in der Übersicht