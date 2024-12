Path of Exile 2: Alle Support Gems und ihre Effekte in der Übersicht

In Path of Exile 2 könnt ihr mit Unterstützungsgemmen eure Skills verändern und verbessern. Welche Support Gems es gibt und was sie können, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Während ihr in vielen Rollenspielen eure Skills und die Art, wie sie funktionieren, anhand eines Skill-Trees auswählt, findet das in Path of Exile 2 über sogenannte Gemmen statt. Im Spiel findet ihr ungeschnittene Gemmen („Uncut Gems“), mit denen ihr Skills freischaltet. Die geschnittenen Gems, die zu bestimmten Fertigkeiten werden, setzt ihr dann in eure Skill-Übersicht ein.

Was sind Support Gems? Support Gems sind Unterstützungsgemmen in Path of Exile 2, also die Gems, die eure Fertigkeiten verändern und unterstützen können. Um Support Gems zu erhalten, benötigt ihr ungeschnittene Support Gems. Die erhaltet ihr unter anderem als Belohnung in der Kampagne und als Drops von Monstern. Um sie zu lagern, könnt ihr euch spezielle Truhenfächer in PoE 2 zulegen.

Nachfolgend listen wir euch alle Support Gems mit ihrem Namen im Spiel und ihren Effekten auf. Sie sind alphabetisch und in ihre Stufen und Farbgruppen unterteilt.

Alle Support Gems und ihre Effekte

Die Support Gems gibt es in unterschiedlichen Stufen, und im Laufe des Spiels droppen sie mit immer höheren Leveln. Bis etwa zum Beginn von Akt 3 findet ihr hauptsächlich ungeschnittene Gems der Stufe 1. Abhängig von der Stufe der ungeschnittenen Gemme könnt ihr damit Support Skills der entsprechenden Stufe freischalten oder „schneiden“.

Support Gems haben verschiedene Farben: Rot, Grün und Blau. Die Farbe steht für das Attribut, mit dem sie verbunden sind (Stärke, Geschick, Intelligenz). So braucht ihr etwa genügend Intelligenz, um blaue Support Gems ausrüsten zu können. Dazu später mehr. Kommen wir nun zu den Gems und was sie können:

Support Gems der Stufe 1

Rote Gems (Stärke) Aufprallschockwelle: Unterstützte Fertigkeiten erzeugen ein Nachbeben, wenn sie einen Gegner schwer betäuben und verursachen denselben Schaden bei Gegnern innerhalb 1,4 Metern. Aderlass: Manakosten von Fertigkeiten werden in Lebenskosten umgewandelt. Beharrlichkeit: Unterstützte Fertigkeiten haben 40 % mehr Fertigkeitseffektdauer. Blutlust: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 30 % mehr physischen Nahkampfschaden gegen blutende Gegner und können kein Bluten verursachen. Brutalität: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 35 % mehr physischen Schaden, keinen Chaosschaden und keinen Elementarschaden. Bodenstampfer: Löst eine Schockwelle aus, wenn ihr einen Schritt macht, während ihr unterstützte Fertigkeiten benutzt. Doppellauf: Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % weniger Nachladegeschwindigkeit und laden einen zusätzlichen Bolzen. Ewige Flamme: Unterstützte Fertigkeiten haben 100 % verlängerte Brenndauer bei Gegnern und 25 % weniger Chance auf Entzünden. Faust des Krieges: Angriffe mit unterstützten Fertigkeiten werden durch Ahnen verstärkt, nicht mehr als einmal alle 6 Sekunden. Feuerinfusion: Unterstützte Angriffe verursachen 25 % des Schadens als Feuerschaden und 50 % weniger Kälte- und Blitzschaden. Fleischschild: Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten verursachen 35 % weniger Schaden und haben 50 % mehr maximales Leben. Hinrichten: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 40 % mehr Schaden mit Treffern gegen Gegner mit niedrigem Leben. Inspiration: Unterstützte Fertigkeiten haben 40 % weniger Kosten. Rausch: Unterstützte Fertigkeiten gewähren 3 Rausch bei Nahkampftreffer. Unerschütterlich: 200 % mehr Betäubungsschwelle, während ihr unterstützte Fertigkeiten benutzt. Unbarmherzigkeit: Jede fünfte Nutzung dieses Angriffs bewirkt 500 % mehr Betäubungsaufbau. Unebener Boden: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % Chance, zerklüfteten Boden zu erzeugen. Zerklüfteter Boden hält 4 Sekunden an. Vorbedacht: Fertigkeiten, die von unterstützten Fertigkeiten ermächtigt werden, verursachen 15 % mehr Schaden. Vorspulen: Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % weniger Fertigkeitseffektdauer. Verderbender Schrei: Unterstützte Kriegsschreie haben 30 % weniger Wirkungsbereich. Verderbtes Blut verursacht 25 % eurer Stärke als physischen Schaden pro Sekunde. Dauer von verderbtem Blut beträgt 5 Sekunden. Unterstützte Kriegsschreie verursachen verderbtes Blut. Vitalität: Regeneriert 1 % des Lebens pro Sekunde, während eine unterstützte Fertigkeit aktiv ist. Widerstandsbrecher: 20 % Chance auf eine Widerstands-Ladung, wenn unterstützte Fertigkeiten eine gegnerische Rüstung vollständig zerbrechen. Zerfleischen: Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % Chance, Bluten zu verursachen. Zündung: Unterstützte Fertigkeiten haben 100 % mehr Chance auf Entzünden. Überwältigen: Treffer mit unterstützten Fertigkeiten bewirken 50 % mehr Betäubungsaufbau.

Grüne Gems (Geschick) Aufladen: Unterstützte Fertigkeiten haben 100 % mehr Chance auf Schocken. Anhaltender Schock: Unterstützte Fertigkeiten haben 100 % verlängerte Schockdauer und 25 % weniger Chance auf Schocken. Aufladen: Angriffe verursachen für 3 Sekunden 35 % des Schadens als Blitzschaden, wenn ein Gegner mit unterstützten Fertigkeiten geschockt wird. Blitzinfusion: Unterstützte Angriffe verursachen 25 % des Schadens als Blitzschaden und 50 % weniger Kälte- und Feuerschaden. Beschleunigung: Unterstützte Fertigkeiten haben 40 % mehr Projektilgeschwindigkeit. Beständige Ladung: Unterstützte Fertigkeiten haben 35 % Chance, Ladungen nicht zu entfernen, aber sie trotzdem als verbraucht zu zählen. Begleiterkrankung: Ziele können von +1 Giften unterstützter Fertigkeiten gleichzeitig betroffen sein, haben 30 % weniger Giftdauer. Belastung: Durch unterstützte Fertigkeiten verursachte Schwächungen haben 15 % erhöhte Verlangsamungsmagnitude. Crescendo: Letzter Schlag von unterstützten Fertigkeiten kann zweimal nacheinander ausgeführt werden. Durchbohren: Projektile von unterstützten Fertigkeiten durchbohren einen Gegner, verursachen 30 % weniger Schaden, wenn sie einen Gegner durchbohrt haben. Festsetzen: Unterstützte Fertigkeiten bewirken keinen Betäubungsaufbau. Physischer Schaden von unterstützter Fertigkeit setzt fest. Günstige Gelegenheit: Unterstützte Fertigkeiten haben ein 25 % kürzeres Fenster für perfektes Timing und verursachen 50 % mehr Schaden, wenn sie mit perfektem Timing losgelassen werden. Hebelwirkung: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % erhöhte kritische Trefferchance gegen immobilisierte Gegner. Kampftempo: Unterstützte Fertigkeiten haben 25 % mehr Angriffsgeschwindigkeit. Korrosion: Durch unterstützte Fertigkeiten angewendetes Gift zerbricht auch Rüstung in Höhe von 80 % des verursachten Giftschadens. Kombo-Finisher: Unterstützte Fertigkeiten verlieren Kombo, wenn ihr 8 Sekunden keine Kombo generiert. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 50 % mehr Schaden und erfordern 5 Kombo zur Nutzung. Lebensentzug: Stellt über vier Sekunden 12 % des Lebens wieder her, wenn unterstützte Fertigkeiten einem Gegner den Todesstoß versetzen. Mörderische Absichten: Fertigkeiten, die von unterstützten Fertigkeiten ermächtigt werden, haben Todesstoß. Munitionsverwaltung: Unterstützte Angriffe mit Armbrüsten haben 25 % Chance, keinen Bolzen zu verbrauchen. Pestausbruch: Durch unterstützte Fertigkeiten angewendetes Gift fügt dem Gegner auch 200 % des Schadens pro Sekunde als Pest zu, bis zu einem Maximum von 10 % des gegnerischen maximalen Lebens. Präzision: 30 % erhöhte Treffgenauigkeit, während eine unterstützte Fertigkeit aktiv ist. Streuschuss: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 20 % weniger Schaden, feuern 2 zusätzliche Projektile und haben 20 % weniger Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit. Schneller Verfall: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 35 % mehr Schaden über Zeit (Beeinträchtigungen ausgenommen). 20 % weniger Dauer von unterstützten Fertigkeiten und schädigenden Beeinträchtigungen, die sie verursachen. Vergiften: Unterstützte Fertigkeiten haben 60 % Chance, bei Treffer zu vergiften. Verlangsamung: Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % weniger Projektilgeschwindigkeit. Verkettung: Unterstützte Fertigkeiten verketten sich +1 Mal, verketten sich 100 % Mal mehr und verursachen 50 % weniger Schaden mit Treffern. Windwelle: Löst „Windwelle“ aus, wenn ihr betäubt werdet, während ihr unterstützte Fertigkeiten benutzt. Zweite Luft: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % weniger Abklingzeit-Rate und doppelt so viele Abklingzeit-Nutzungen. Überfluss: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % Chance, eine zusätzliche Ladung zu gewähren. Überfluss: Unterstützte Fertigkeiten haben +1 zum Maximum und 50 % weniger Fertigkeitseffektdauer.

Blaue Gems (Intelligenz) Ausdehnung: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % mehr Wirkungsbereich und +6 Sekunden zur Abklingzeit. Arkanes Tempo: Unterstützte Fertigkeiten haben 25 % mehr Zaubergeschwindigkeit. Arkane Woge: Erhaltet Arkane Woge für 8 Sekunden, nachdem ihr insgesamt 100 % eures maximalen Manas für unterstützte Fertigkeiten verbraucht habt. Drohendes Urteil: Löst „Unheilvolle Explosion“ aus, wenn Flüche von unterstützten Fertigkeiten ablaufen. Entfesseln: Unterstützte Zauber erhalten jede 200 % der Zauberzeit ein Siegel, bis zu einem Maximum von 2 Siegeln. Unterstützte Zauber werden beim Wirken entsiegelt und ihre Effekte treten für jedes verlorene Siegel wieder auf. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 50 % weniger Schaden, wenn sie wieder auftreten. Elementararmee: Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten haben +30 % zu allen Elementarwiderständen. Erfrierung: Angriffe verursachen für 3 Sekunden 35 % des Schadens als Kälteschaden, wenn ein Gegner mit unterstützten Fertigkeiten eingefroren wird. Energiebarriere: Energieschild-Wiederaufladung startet sofort und wird für 2 Sekunden nicht durch Schaden unterbrochen, wenn ihr betäubt seid. Fluchmaximierer: 25 % erhöhte Wirkung von unterstützten Flüchen. Frostnexus: Unterstützte Fertigkeiten erzeugen für 4 Sekunden unterkühlenden Boden, wenn sie einen Gegner einfrieren. Festung: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 50 % weniger Schaden mit Treffern. Wälle von unterstützten Fertigkeiten werden stattdessen als Kreis erzeugt. Hinterhalt: Unterstützte Fertigkeit hat 100 % mehr kritische Trefferchance gegen Gegner mit vollem Leben. Hypothermie: Unterstützte Fertigkeiten bewirken 50 % mehr Einfrierungsaufbau. Instabile Kreaturen: Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten explodieren, wenn sie niedriges Leben erreichen und verursachen 15 % ihres maximalen Lebens als Feuerschaden an Gegnern im Umkreis. Konzentrierte Wirkung: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 40 % mehr Flächenschaden und gewähren 50 % weniger Wirkungsbereich. Kreaturenpaket: Unterstützte Fertigkeiten entfernen bei Nutzung 100 % eures maximalen Lebens von einer Kreatur im Umkreis, um 40 % mehr Schaden zu verursachen. Kälteinfusion: Unterstützte Angriffe verursachen 25 % des Schadens als Kälteschaden und verursachen 50 % weniger Feuer- und Blitzschaden. Kontrollierte Zerstörung: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 30 % mehr Schaden mit Treffern und Beeinträchtigungen, können aber keine kritischen Treffer verursachen. Klarheit: 30 % erhöhte Mana Regenerations-Rate, während eine unterstützte Fertigkeit aktiv ist. Letzter Atemzug: Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten sterben in 4 Sekunden, nachdem ihr Leben auf 0 reduziert wurde. Sanduhr: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 40 % mehr Schaden und haben +10 Sekunden zur Abklingzeit. Tieffrieren: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % verlängerte Einfrierungsdauer bei Gegnern. Verkümmernde Berührung: Verkümmerung hält 4 Sekunden an. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 50 % weniger Schaden und verursachen bei Treffer mit Chaosschaden Verkümmerung. Verfallender Fluch: Unterstützte Fertigkeiten wenden „Verfall“ an und verursachen 30 % der Intelligenz als Chaosschaden pro Sekunde für 8 Sekunden. Vergrößerter Effekt: Unterstützte Fertigkeiten haben 40 % mehr Wirkungsbereich. Zauberkaskade: Unterstützte Fertigkeiten und Kaskaden von unterstützten Fertigkeiten haben 20 % weniger Wirkungsbereich. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 30 % weniger Schaden, wirken aber auch auf Bereiche auf beiden Seiten des Zielbereichs entlang einer zufälligen Achse.

Support Gems der Stufe 2

Rote Gems (Stärke) Automatisches Nachladen: Unterstützte Fertigkeiten werden automatisch nachgeladen, wenn ihr einen Gegner schwer betäubt. Blutfontäne: Blutbrunnen von unterstützten Fertigkeiten gewähren euch und euren Verbündeten 2 % Lebensregeneration pro Sekunde. Von unterstützten Fertigkeiten erstellte Objekte erzeugen einen Blutbrunnen mit einem Radius von 3 Metern. Dringlichkeit der Ahnen: Unterstützte Fertigkeiten haben 80 % erhöhte Totem-Platzierungsgeschwindigkeit. Durchdringendes Feuer: Unterstützte Fertigkeiten durchdringen 30 % Feuerwiderstand. Demolierer: Unterstützte Fertigkeiten zerbrechen 40 % mehr Rüstung. Eisenholz: Durch unterstützte Fertigkeiten beschworene Totems haben +40 % zu allen Elementarwiderständen. Großer Schwung: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 35 % mehr physischen Nahkampfschaden und haben 10 % weniger Angriffsgeschwindigkeit. Heiliger Abstieg: Unterstützte Fertigkeiten erzeugen beim Landen geweihten Boden für 4 Sekunden. Kräuterkunde: 30 % erhöhte Wiederherstellung von Lebensfläschchen, während eine unterstützte Fertigkeit aktiv ist. Legion des Höllenfeuers: Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten erleiden 20 % ihres maximalen Lebens als Feuerschaden pro Sekunde und entzünden Gegner innerhalb eines Radius von 1,5 Metern, was verursachtem Feuerschaden in Höhe von 20 % des maximalen Lebens der Kreatur entspricht. Lebensdieb: Raubt 6 % des physischen Angriffsschadens von unterstützten Fertigkeiten als Leben. Nachbeben: Unterstützte Fertigkeiten haben 20 % Chance, ein Nachbeben zu erzeugen. Neues Magazin: Unterstützte Armbrust-Fertigkeiten verursachen 1 % mehr Schaden für jeden Bolzen, der von dieser Fertigkeit in den letzten 6 Sekunden nachgeladen wurde. Niederknüppeln: Unterstützte Fertigkeiten stoßen Gegner bei Treffer zurück. Primäre Bewaffnung: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % mehr Elementarschaden mit Waffen. Rüstungsexplosion: Unterstützte Fertigkeiten lösen eine Explosion aus, wenn sie eine gegnerische Rüstung vollständig zerbrechen. Rauschender Schrei: Unterstützte Fertigkeiten gewähren 4 Rausch pro 5 Stärkegrad der gezählten Gegner in Reichweite. Schwachstelle Ausnutzen: Unterstützte Fertigkeiten können keine Rüstung zerbrechen und verbrauchen gegnerische vollständig zerbrochene Rüstung, um 50 % mehr Schaden zu verursachen. Splitter: Zerbricht Rüstung in Höhe von 15 % des physischen Schadens, der von der unterstützten Fertigkeit verursacht wird. Verheeren: Unterstützte Fertigkeiten zerbrechen Rüstung vollständig, wenn sie eine schwere Betäubung verursachen.

Grüne Gems (Geschick) Blenden: Unterstützte Fertigkeiten haben 100 % Chance, Gegner bei Treffer zu blenden. Durchdringender Blitz: Unterstützte Fertigkeiten durchdringen 30 % Blitzwiderstand. Elektrisieren: Blitzschaden von unterstützten Fertigkeiten wird auf Elektrisierungsaufbau angerechnet. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 40 % weniger Schaden. Einfallsreichtum: Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % beschleunigte Abklingzeit-Rate. Fernschuss: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 35 % mehr Angriffsschaden bei Gegnern, die sich mehr als 7 Meter von euch befinden, skalierend bis zu keinem Bonus bei 3,5 Metern oder näher. Geübte Kombo: Unterstützte Schlag-Fertigkeiten haben 40 % Chance, bei Treffer eine zusätzliche Kombo aufzubauen. Gefecht: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % mehr Angriffsschaden bei Gegnern innerhalb von 1 Meter von euch, skalierend bis zu keinem Bonus bei 3,5 Metern oder weiter. Haltung brechen: Unterstützte Fertigkeiten verursachen Benommenheit, wenn sie eine Rüstung vollständig zerbrechen. Benommenheit hält 6 Sekunden an. Momentum: Nachdem ihr euch während einer einzigen Nutzung einer unterstützten Fertigkeit mindestens 2 Meter bewegt habt, verursacht der Rest dieser Nutzung 40 % mehr Schaden. Querschläger: Projektile von unterstützten Fertigkeiten haben 20 % Chance, sich ein zusätzliches Mal vom Gelände zu verketten. Verstümmeln: Unterstützte Angriffe verstümmeln immer bei Treffer. Volltreffer: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % mehr Treffgenauigkeit. Wildheit: Unterstützte Fertigkeiten können keine Raserei-Ladungen generieren, verbrauchen bei Nutzung eine Raserei-Ladung, falls möglich, und haben 30 % mehr Fertigkeitengeschwindigkeit, wenn sie Raserei-Ladungen verbrauchen.

Blaue Gems (Intelligenz) Abisolieren: Durch unterstützte Fertigkeiten verursachte Anfälligkeit hat 30 % erhöhte Wirkung. Antrieb: Unterstützte Fertigkeiten erhalten 40 % erhöhte Energie. Durchdringende Kälte: Unterstützte Fertigkeiten durchdringen 30 % Kältewiderstand. Eiszapfen: Durch unterstützte Fertigkeiten erzeugte Eiskristalle haben 50 % weniger Leben. Exidieren: Unterstützte Fertigkeiten haben 40 % mehr Chance kritisch zu treffen und +8 Sekunden zur Abklingzeit. Fressrausch: Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten verursachen 30 % mehr Schaden und erleiden 20 % mehr Schaden. Feuriger Tod: Feinde, die durch unterstützte Fertigkeiten entzündet werden, haben eine 60 % Chance, beim Tod zu explodieren. Fokussierter Fluch: Fluchbereiche von unterstützten Zaubern treten nach 30 % verringerter Verzögerung auf. Gletscher: Durch unterstützte Fertigkeiten erzeugte Eiskristalle haben 100 % mehr Leben. Intensive Qualen: „Schaden über Zeit“-Schwächungen, die von unterstützten Fertigkeiten bei Gegnern mit vollem Leben verursacht werden, verursachen 50 % mehr Schaden. Unterstützte Fertigkeiten haben 25 % weniger Fertigkeitseffektdauer. Lähmen: Durch unterstützte Fertigkeiten verursachter Chaosschaden über Zeit lähmt Gegner auch. Leichenkonservierung: Leichen, die von unterstützten Fertigkeiten verbraucht werden, haben 25 % Chance, nicht zerstört zu werden. Manafontäne: Manabrunnen von unterstützten Fertigkeiten gewähren euch und euren Verbündeten 40 % erhöhte Manaregeneration pro Sekunde. Von unterstützten Fertigkeiten erstellte Objekte erzeugen einen Manabrunnen mit einem Radius von 3 Meter. Manafackel: Unterstützte Fertigkeiten lösen bei kritischem Treffer „Mana-Fackel“ aus. Potential: Unterstützte Fertigkeiten können keine Energie-Ladungen generieren, verbrauchen bei Nutzung eine Energie-Ladung, falls möglich, und haben 30 % mehr Chance kritisch zu treffen, wenn sie Energie-Ladungen verbrauchen. Ritueller Fluch: Fluchbereiche von unterstützten Zaubern treten nach 30 % erhöhter Verzögerung auf. Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % vergrößerten Wirkungsbereich. Seelendieb: Raubt 5 % des physischen Angriffsschadens von unterstützten Fertigkeiten als Mana. Stromführung: Schockende Treffer von unterstützten Fertigkeiten haben 50 % Chance, auch Gegner in einem Radius von 2,5 Metern zu schocken. Schockrückführung: Stellt 4 % des Energieschilds wieder her, wenn eine unterstützte Fertigkeit einen tödlichen Schlag bei einem geschockten Gegner verursacht. Unausweichliche kritische Treffer: Unterstützte Fertigkeiten erhalten jede Sekunde 25 % erhöhte kritische Trefferchance, bis zu 100 %. Diese kritische Trefferchance geht verloren, sobald eine durch „Unausweichliche kritische Treffer“ unterstützte Fertigkeit kritisch trifft. Wildfeuer: Durch unterstützte Fertigkeiten verursachte Entzündungen übertragen sich auf andere Gegner, die für 2 Sekunden innerhalb von 1,5 Metern verbleiben. Zauberecho: Unterstützte Zauber echoen einmal. Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % weniger Zaubergeschwindigkeit. Echos von unterstützten Zaubern haben 30 % mehr Wirkungsbereich. Zunehmender Sturm: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 12 % mehr Elementarschaden für jede kürzlich benutzte Fertigkeit eines anderen Elementartyps. Überlegtes Zaubern: Unterstützte Zauberfertigkeiten haben 10 % weniger Zaubergeschwindigkeit. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % mehr Schaden mit Zaubertreffern.

Support Gems der Stufe 3

Rote Gems (Stärke) Aufruhr: Unterstützte Fertigkeiten erzeugen 2 zusätzliche Risse, haben 20 % weniger Angriffsgeschwindigkeit und verursachen 40 % weniger Schaden. Aufreissen: Unterstützte Fertigkeiten verschlimmern Bluten bei Treffer von schwer betäubten Gegnern. Benommenmachender Schrei: Unterstützte Fertigkeiten machen Gegner benommen. Benommenheit hält 4 Sekunden an. Enthaupten: Tödliche Schläge von unterstützten Schlag-Fertigkeiten gegen seltene Monster gewähren einen ihrer Modifikatoren für 20 Sekunden. Feueropferung: Unterstützte Fertigkeiten können nicht entzünden. Unterstützte Angriffe verursachen 30 % des Schadens als Feuerschaden gegen entzündete Gegner. Feuer-Anfälligkeit: Unterstützte Fertigkeiten verursachen bei Entzünden eines Gegners für 8 Sekunden Feuer-Anfälligkeit und verursachen 25 % weniger Schaden. Kannibalismus: Stellt bei Tötung 4 % des Lebens wieder her, während eine unterstützte Fertigkeit aktiv ist. Langer Zünder: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % verlängerte Fertigkeitseffektdauer. Unterstützte Granaten-Fertigkeiten können vor dem Ende ihrer Zünddauer nicht explodieren und verursachen 30 % mehr Schaden. Muskelkraft: Unterstützte Fertigkeiten haben 30 % mehr maximalen physischen Schaden. Rauschgeschmiedet: Unterstützte Fertigkeiten verbrauchen wenn möglich 10 Rausch, um 35 % mehr Schaden zu verursachen. Rauschfontäne: Von unterstützten Fertigkeiten erstellte Objekte erzeugen einen Rauschbrunnen mit einem Radius von 3 Meter. Rauschbrunnen von unterstützten Fertigkeiten gewähren euch und euren Verbündeten 2 Rausch-Regeneration pro Sekunde. Sengende Flamme: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % weniger Schaden mit Treffern. 75 % mehr Magnitude von Entzünden, das mit unterstützten Fertigkeiten verursacht wird. Tiefe Schnitte: 75 % mehr Magnitude von Bluten, das mit unterstützten Fertigkeiten verursacht wird. Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % weniger Schaden mit Treffern. Verwüster: 50 % verlängerte Dauer von Bodenflächen, die von unterstützten Fertigkeiten erzeugt werden. Wutentbrannter Kriegsschrei: Unterstützte Kriegsschreie verbrauchen bis zu 10 Rausch, wodurch durch sie ermächtigte Angriffe 30 % mehr Schaden verursachen.

Grüne Gems (Geschick) Blitz-Anfälligkeit: Unterstützte Fertigkeiten verursachen bei Schocken eines Gegners für 8 Sekunden Blitz-Anfälligkeit und 25 % weniger Schaden. Flinkes Nachladen: Unterstützte Fertigkeiten haben 60 % erhöhte Armbrust-Nachladegeschwindigkeit. Gabelung: Projektile von unterstützten Fertigkeiten gabeln sich auf und verursachen 50 % weniger Schaden, nachdem sie sich aufgegabelt haben. Krönender Abschluss: Unterstützte Fertigkeiten können Kombo erhalten, verlieren bei Nutzung sämtliche Kombo, verlieren Kombo, wenn ihr 3 Sekunden keine Kombo generiert und verursachen 2 % mehr Schaden pro Kombo. Lebensgabe: Gegner, die durch Treffer von unterstützten Fertigkeiten getötet werden, gewähren 100 % mehr Lebensfläschchenfüllungen. Managabe: Gegner, die durch Treffer von unterstützten Fertigkeiten getötet werden, gewähren 100 % mehr Manafläschchenfüllungen. Mobilität: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 20 % weniger Schaden. 40 % weniger Malus auf die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr unterstützte Fertigkeiten benutzt. Neurale Überladung: Unterstützte Fertigkeiten elektrisieren vorbereitete Gegner bei Treffer. Seelenentzug: Stellt über vier Sekunden 12 % des Manas wieder her, wenn unterstützte Fertigkeiten einem Gegner den Todesstoß versetzen. Sprengladung: Unterstützte Fertigkeiten haben 70 % verlangsamte Abklingzeit. Durch unterstützte Fertigkeiten abgefeuerte Granaten haben 50 % Chance, ein zweites Mal aktiviert zu werden. Todesstoß: Unterstützte Fertigkeiten haben Todesstoß gegen seltene oder einzigartige Gegner. Tödliches Gift: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % weniger Schaden mit Treffern. 75 % mehr Magnitude von Gift, das mit unterstützten Fertigkeiten angewendet wird. Verwirren: Unterstützte Angriffe verursachen Benommenheitsaufbau in Höhe von 100 % des verursachten physischen Schadens. Überladen: 75 % erhöhte Magnitude von Schock, der mit unterstützten Fertigkeiten verursacht wird. Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % weniger Schockdauer.

Blaue Gems (Intelligenz) Abtragen: 30 % erhöhte Wirkung von Opfern. Unterstützte Fertigkeiten opfern bei Nutzung 15 % des Lebens. Unterstützte Opfer-Fertigkeiten verursachen 30 % mehr Schaden. Astrale Projektion: Unterstützte Fertigkeiten werden um den Zielort gewirkt statt um euch herum und haben 35 % weniger Wirkungsbereich. Brennende Inschrift: Ein Zauber, der entzündeten Boden erzeugt, der auf eurem maximalen Mana basiert. Beissender Frost: Unterstützte Fertigkeiten können keinen Einfrierungsaufbau verursachen, verbrauchen Einfrieren bei Gegnern und verursachen 50 % mehr Schaden. Beeinträchtigungen entziehen: Unterstützte Fertigkeiten verbrauchen eine zufällige Beeinträchtigung auf dem Ziel, wenn sie „Schaden über Zeit“-Schwächungen anwenden, wobei die Schwächung 35 % mehr Schaden verursacht, wenn eine Beeinträchtigung verbraucht wurde. Blitzbeherrschung: +1 zur Stufe unterstützter Blitz-Fertigkeiten. Chaosinfusion: Unterstützte Angriffe verursachen 25 % des Schadens als Chaosschaden und verursachen 50 % weniger Schaden (Chaosschaden ausgenommen). Chaotisches Einfrieren: Chaosschaden wird angerechnet auf den Einfrierungsaufbau von Treffern gegen Ziele, die Schaden über Zeit von unterstützten Fertigkeiten erleiden. Chaosbeherrschung: +1 zur Stufe unterstützter Chaos-Fertigkeiten. Elementarfokus: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % mehr Elementarschaden und können keine elementaren Beeinträchtigungen verursachen. Energiespeicherung: Durch unterstützte Meta-Fertigkeiten ausgelöste Fertigkeiten haben 35 % Chance, die Hälfte ihrer Energiekosten erstatten. Extraktion: Unterstützte Fertigkeiten verursachen 25 % des Schadens als Chaosschaden und opfern bei Nutzung 10 % des Lebens. Elementarentladung: Unterstützte Fertigkeiten können kein Einfrieren, Schock oder Entzünden anwenden und verbrauchen Einfrieren, Schock und Entzünden bei Treffer, um „Elementare Entladung“ auszulösen. Frostfeuer: 100 % mehr Magnitude von Entzünden, das bei eingefrorenen Zielen mit unterstützten Fertigkeiten verursacht wird. Unterstützte Fertigkeiten können keinen Einfrierungsaufbau verursachen und verbrauchen Einfrieren von Gegnern, die sie entzünden. Feuerbeherrschung: +1 zur Stufe von unterstützter Feuer-Fertigkeiten. Kältebeherrschung: +1 zur Stufe von unterstützter Kälte-Fertigkeiten. Kälte-Anfälligkeit: Unterstützte Fertigkeiten verursachen bei kritischem Treffer mit Kälteschaden für 8 Sekunden Kälte-Anfälligkeit und 25 % weniger Schaden. Kreaturenbeherrschung: +1 zur Stufe von unterstützter Kreaturen-Fertigkeiten. Kondensator: Unterstützte Meta-Gemmen haben 80 % erhöhte maximale Energie. Makabertanz: Unterstützte Opfer-Fertigkeiten haben 30 % erhöhte Stärkungswirkung, zielen auf eine zusätzliche Skelett-Kreatur und verursachen 30 % mehr Schaden. Unterstützende Effekte werden nur angewendet, wenn auf eine zusätzliche Skelett-Kreatur gezielt wird. Physische Beherrschung: +1 zur Stufe unterstützter physischer Fertigkeiten. Sturmfeuer: Schocks von unterstützten Fertigkeiten klingen bei entzündeten Gegnern nicht ab. Superkritisch: Unterstützte Fertigkeiten haben 100 % erhöhten Bonus für kritische Treffer und 20 % weniger kritische Trefferchance. Verfluchter Boden: Unterstützte Fertigkeiten erzeugen verfluchten Boden. Gegner auf dem verfluchten Boden einer unterstützten Fertigkeit sind verflucht, während sie sich darauf befinden. Maximal 1 Fläche verfluchten Bodens. Verhexte Blüte: Flüche von unterstützten Fertigkeiten übertragen sich auf Gegner innerhalb von 3 Metern, wenn ein verfluchter Gegner stirbt. Verwünschen: Unterstützte Fertigkeiten haben 50 % mehr Chance, Beeinträchtigungen zu verursachen und +8 Sekunden zur Abklingzeit. Wilde Splitter: Unterstützte Fertigkeiten haben 20 % Chance, 8 zusätzliche Projektile in einem Kreis abzufeuern.

Wie rüste ich Support Gems aus? Ihr setzt die ungeschnittene Unterstützungsgemme ein, indem ihr sie benutzt – auf der Tastatur etwa mit dem Rechtsklick. In der Übersicht, die sich öffnet, wählt ihr eine bestimmte Gemme aus, die ihr schneiden wollt. Die geschnittenen Unterstützungsgemme findet ihr dann im Inventar und könnt sie einfach in die Skill-Übersicht legen. Setzt die Gemme dafür einfach in die Fassung des Skills, der damit unterstützt werden soll.

Benutzt ihr eine ungeschnittene Gemme, könnt ihr damit einen Skill schneiden. In der Skill-Übersicht findet ihr ausgerüstete Skills, Support Gems (die kleineren Kugeln) und die Kapazität der ausgerüsteten Support Gems.

Wie viele Support Gems kann ich ausrüsten? Anfangs könnt ihr pro ausgerüsteten Skill zwei Support Gems in die Fassungen setzen. Später, grob ab Akt 3, erhaltet ihr Juwelen, die weitere Fassungen hinzufügen – insgesamt bis zu 5 pro Skill.

Auch eure Attribute spielen eine Rolle, denn ihr braucht etwa genügend Intelligenz, um blaue Support Gems ausrüsten zu können. Beispiel: Habt ihr 20 Intelligenz-Punkte zur Verfügung, könnt ihr 4 blaue Support Gems (jeweils 5 INT) ausrüsten.

Die Übersicht eurer Skills zeigt euch an, wie viele Support Gems der jeweiligen Farbe ihr ausrüsten dürft. Fehlen euch Punkte eines Attributs, könnt ihr sie mit Gear steigern oder bei dem NPC „Der Verhüllte“ durch den Respec korrigieren.

Neben ungeschnittenen Gemmen, die ihr für starke Skills einsetzen könnt, gibt es in Path of Exile 2 auch noch permanente Buffs. In der Kampagne von Path of Exile 2 trefft ihr auf verschiedene optionale Bosse, die ihr erledigen könnt. Manche von ihnen geben euch Boni für euren Charakter. Hier findet ihr eine Auflistung mit allen Buffs, die ihr erhalten könnt: Path of Exile 2: Alle Permanent Buffs und wo sie zu finden sind