Palworld: Spring Festival Update – Alle Inhalte von Patch 0.4.14

Am 24. Januar 2025 veröffentlichte Palworld das neue Update auf Version 0.4.14. Der frische Patch bringt einen Event zum Spring Festival, Balance-Anpassungen und Bug-Fixes.

Was ist das Spring Festival? Das Spring Festival (etwa Frühlingsfest zu Deutsch) ist ein In-Game-Event in Palworld. Mit diesem werden insgesamt fünf neue Skins für Pals veröffentlicht:

Lucky Cattiva

Fortune-Bringer Lyleen

Fortune-Bringer Lyleen Noct

Lion-Dancer Chillet

Lion-Dancer Chillet Ignis

Um die Skins einsetzen zu können, müsst ihr die entsprechenden Grund-Pals gefangen haben. Wo ihr Cattiva, Lyleen, Lyleen Noct, Chillet und Chillet Ignis in der Welt von Palworld findet, könnt ihr in unserer Übersicht zu allen Pals nachprüfen.

Aktuell ist nicht klar, ob die Skins nur während des Spring Festivals verfügbar sind oder länger. Auch ist nicht bekannt, ob man die Skins nur erhält (und behalten kann), wenn man sich während des Events einloggt.

Hier könnt ihr den Trailer zum letzten großen Content-Patch Feybreak sehen:

Große Pals auf schmalen Pfaden – Die Gameplay-Anpassungen in Update 0.4.14

Welche Anpassungen sind im Patch? Neben dem Frühlingsfest und den sichtbaren Veränderungen im Spiel gibt es auch einige Veränderungen, unter anderem beim Balancing. Diese spezifischen Anpassungen am Gameplay sind im Patch:

Wenn ihr Pals neu ruft, greifen sie direkt den Gegner an, der euch am nächsten steht.

Große Pals verhalten sich jetzt wie kleine Pals. So können sie durch enge Passagen in der Welt kommen und kollidieren weniger oft mit zum Beispiel Decken.

Das Mammorest Cryst hat jetzt das Erdelement.

Killamari hat jetzt das Wasserelement und kann in der Basis die Aktion Wässern ausführen.

Weitere Balance-Anpassungen:

Der Stromverbrauch des großen elektrischen Eierbrüters wurde reduziert und die Energiespeicherung in der Batterie deutlich erhöht.

Die Reichweite des Zielbereichs in der Nähe des Fadenkreuzes beim Anvisieren desselben Gegners wurde vergrößert.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Ausdauer einiger Kumpel zwischen normalen Kumpeln und Alpha-Kumpeln unterschiedlich war.

Die Belohnungen aus der Schatztruhe der großen Bohrinsel wurden angepasst und der ungewöhnliche Plasmakanonen-Bauplan wurde entfernt.

Die Entfernung, ab der der Schaden des fortgeschrittenen Bogens abfällt, wurde um 1,5 erhöht.

Die für die Herstellung von Waffen und Rüstungen benötigte Menge an Pal-Stahl wurde reduziert.

Die Produktionsgeschwindigkeit von Rohöl aus dem Rohölextraktor wurde erhöht.

Die Geschwindigkeit der Rohölförderung im Forschungslabor wurde erhöht.

Die Haltbarkeit von Waffen und Rüstungen, die mit einigen Blaupausen hergestellt werden können, wurde erhöht (die Haltbarkeit von bereits hergestellter Ausrüstung bleibt unverändert, sodass es zunächst so aussieht, als sei die Haltbarkeit gesunken).

Welche Bugs wurden gefixt? Neben den Gameplay-Anpassungen gibt Entwickler Pocket Pair auch an, dass es einige Bug-Fixes gab, die mit Patch 0.4.14 implementiert werden:

Das Game crashte, wenn ein Pal mit vier negativen passiven Fähigkeiten bei Dr. Brawn in die Behandlung gegeben wurde.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die NEU -Anzeige in der Gebäude-UI nicht verschwand, wenn man einen neuen Speicherstand startet.

-Anzeige in der Gebäude-UI nicht verschwand, wenn man einen neuen Speicherstand startet. Beseitigt wurde auch ein Problem, das dazu führte, dass die Schatztruhe in der Bohrinsel nicht wieder auftaucht.

Beseitigt wurde ebenfalls ein Fehler, der manchmal dazu führte, dass der Werkbank-Effekt bestehen blieb.

Beseitigt wurde zudem ein Fehler, der dazu führte, dass PS5-Spieler Xbox-Spielen beitreten konnten. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung und wurde unbeabsichtigt veröffentlicht.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Terrains verschwanden.

Der Patch folgt auf das letzte große Inhalts-Update Feybreak und die Ankündigung der groben Roadmap für Palworld in 2025. Außerdem sprachen die Entwickler zuletzt via Social Media erneut den Release des Games an. Mehr dazu und alles zur Roadmap lest ihr in unserer News: Nach einem Jahr im Early Access gibt es eine Roadmap 2025 für Palworld – Und Hinweise auf den Release