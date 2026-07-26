Spieler wundert sich in Palworld, warum sein Team Schaden nimmt – der Verräter ist in den eigenen Reihen

Ein Pal in Palworld sorgt eigentlich dafür, dass das gesamte Team stärker wird. Nachdem ein Spieler es einsetzt, bemerkt er jedoch, dass alle anderen Pals plötzlich deutlich an Lebenskraft einbüßen. Das ist kein Bug, sondern eine Mechanik.

Was ist das Problem des Spielers? Auf Reddit fragte ein Reddit-Spieler, warum sein Team ständig Schaden nimmt. Sobald er sie aus den Sphären holt, werden sie verwundet bis auf ein einziges Pal. Er dachte schon an einen Bug, doch die Antwort lieferte die Community in den Kommentaren: Der Verräter ist in den eigenen Reihen und heißt Celesdir Noct.

Das ist der Übeltäter: Das Pal Celesdir Noct ist ein Schatten-Pal, das als Reittier genutzt werden kann. Genauso wie andere Pals hat es ebenfalls eine Partnerfähigkeit, die zwar einen guten Vorteil, aber auch gleichzeitig einen Nachteil mit sich bringt.

Ein Reddit-Nutzer in den Kommentaren beschreibt es als Hübsch, aber tödlich und das stimmt, wenn man sich die Fähigkeit anschaut.

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Celesdir Noct kann den Angriff von all euren Pals im Team um 40 bis zu 80 % erhöhen. Stapelbar ist der Effekt allerdings nicht. Der Preis ist aber die Lebensanzeige eurer Pals, denn beim gemeinsamen Kampf nehmen die LP der Pals nach und nach ab. Ihr spielt also fortan im Prinzip Glaskanonen.

Wie sollte ich Celesdir Noct spielen? Celesdir Noct ist mit seiner Fähigkeit besonders nützlich, wenn ihr Pals im Team habt, die ohnehin schon einen enorm hohen Angriff haben. Der Angriff wird so nochmal verstärkt und ihr könnt eure Gegner eventuell sogar oneshotten.

Natürlich solltet ihr gleichzeitig aufpassen, dass eure Pals immer noch genügend LP haben. Entweder solltet ihr sie regelmäßig gegenheilen oder ihr sucht euch Pals, die von Natur aus viele Lebenspunkte haben.

Ein weiterer Kniff sind Pals, die die Fähigkeit Vampirisch haben. Sie stehlen die LP von Gegnern und heilen sich so automatisch gegen. Kombiniert mit der Fähigkeit von Celesdir Noct, verwandeln sie sich also in fast unschlagbare Pals.

Es gibt unzählige Pals, die sehr nützliche Partnerfähigkeiten haben. Was sind eure liebsten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ein Pal, das von der Community unterschätzt wird, hat eine der besten Fähigkeiten und ist dabei auch noch süß: Palworld: Ein unterschätztes Pal hat eine der mächtigsten Fähigkeiten im Spiel – „Nie mehr ohne“