Spieler von Palworld fühlen sich durch neuen Trailer verschaukelt: „Haben die Entwickler unverhohlen gelogen?“

Trailer schaffen Erwartungen und das ist auch im Fall von Palworld so. Das Spiel ist erst am 10. Juli 2026 in der Version 1.0 erschienen und sorgt bei manchen Spielern für Stirnrunzeln. Sie vermissen Aspekte, die sie im Trailer noch begeistern konnten.

Was ist das für ein Trailer? Pünktlich zum Release der Version 1.0 veröffentlichten die Entwickler einen neuen Launch Trailer. Darin waren – wie auch schon in früheren Trailern – Kämpfe, Farming und zahlreiche Pals zu sehen.

Unter anderem zeigt der Trailer mehrere Ortschaften und Siedlungen, in denen es von Pals und Spielern nur so wimmelt. Genau das hat bei manchen Usern Vorfreude geweckt, die jetzt offenbar enttäuscht wurde.

Hier seht ihr den Trailer zur Version 1.0 – die besagten Siedlungen sind ab Minute 0:35 zu sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Gähnende Leere statt belebter Orte

Was ist das Problem? Auf Reddit hat sich der User Gamefreak118 zu Wort gemeldet. Er fragt sich in seinem Beitrag, wo die versprochenen belebten Ortschaften aus dem Trailer seien.

Um den Vergleich zu zeigen, begab er sich an einen größeren Platz im Spiel, der auch im Trailer zu sehen war. Der Unterschied wird jedoch schnell deutlich: Im fertigen Spiel ist dort kaum etwas los, während der Platz im Trailer von mehreren Pals und Spielern bevölkert wird.

Dieser Umstand sorgt bei dem User für Stirnrunzeln: „Habe ich etwas übersehen? Haben die Entwickler im Trailer unverhohlen gelogen? Im Trailer sieht man eine große Anzahl von Pals und Menschen in den Dörfern, doch im Spiel gibt es nur eine erschreckend geringe Anzahl.“

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Was sagt die Community dazu? Dass die Ortschaften im finalen Spiel weniger stark bevölkert sind, ist auch anderen aufgefallen:

„Viele der Zwischensequenzen sind lediglich Renderings. Ein weiterer Ausschnitt im Trailer zeigt Kürbisse und Melonen auf einem Bauernhof sowie einen Käfig in einem feindlichen Lager, in dem sich ein Pal befindet, die ebenfalls nicht im Spiel vorkommen“, betont GNIHTYUGNORSREP.

„Hoffentlich wird das bald in einem Patch behoben, denn die Städte wirken wie ausgestorben“, findet Helpful-Photo9408.

„Ich habe die Hälfte der Städte besucht. Es hat sich nicht viel verändert. Die Trailer wurden definitiv mit Objekten und NPCs inszeniert, die im Spiel nicht vorkommen. Sogar viele der Animationen, die man im Trailer sieht, sind im Spiel nicht vorhanden“, schreibt whatfa zustimmend.

Dass Trailer aus Gründen der Präsentation ansprechend inszeniert werden, ist nicht neu und kommt oft vor. In diesem Fall ist das Anliegen der Community aber klar: Die Spieler wünschen sich belebte Ortschaften. Trotz all der Kritik klingt bei dem Beitrag aber auch viel Lob für die Entwickler durch. Version 1.0 hätte viel verbessert und sei großartig.

Ist euch das Fehlen beworbener Features ebenfalls aufgefallen? Und stört ihr euch daran, etwa, wenn Ortschaften nicht so belebt sind, wie im Trailer gezeigt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Der Release des finalen Spiels hatte bereits hohe Wellen geschlagen: „War bis 6 wach, obwohl ich mich um Kinder kümmern muss“ – Palworld knackt 500.000 Spieler auf Steam, das sagen die Reviews zur Vollversion