„War bis 6 wach, obwohl ich mich um Kinder kümmern muss“ – Palworld 1.0 knackt 500.000 Spieler auf Steam, das sagen die Reviews zur Vollversion

Der Survival-Hit Palworld erklimmt mit dem Release seiner Vollversion erneut die Steamcharts – und das zu Recht, wenn man nach den bisherigen Reviews urteilt.

Am 10. Juli 2026 hat Palworld den Early Access verlassen und die 1.0-Version des Survival-Games veröffentlicht. 2,5 Jahre nach dem beeindruckenden Release mit Rekordzahlen auf Steam ist das „Pokémon mit Knarren“ wieder unter den meistgespielten Spielen von Valves Gaming-Plattform.

Bereits wenige Stunden nach dem Release von Palworld 1.0 waren über 200.000 Spieler auf Steam online und die Zahlen stiegen weiter. Schon am Nachmittag kratzte das Spiel an der halben Million: Über 495.000 Spieler versammelten sich auf den Servern.

Am Morgen des 11. Juli hat der Survival-Hit nun (erneut) die 500.000 geknackt. Zum Zeitpunkt des Verfassens sind gerade 517.000 Spieler auf Steam online (Stand: 11. Juli 2026, 11:25 Uhr).

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld 1.0 wird gefeiert und tausendfach runtergeladen

Das sagt die Community: Die 1.0-Version von Palworld kommt bei den meisten Spielern richtig gut an. Seit der Veröffentlichung des Updates wurden auf Steam über 2.400 Nutzer-Rezensionen veröffentlicht, von denen 93 % das Spiel positiv bewerten.

Ein Spieler, der bereits vor dem Release der Vollversion spielte, schreibt etwa: „Sie haben das komplette Spiel überarbeitet. Es macht viel mehr Spaß, man kommt flüssiger voran und es gibt eine komplett neue Stufe.“ Ein neuer Spieler urteilt wiederum: „Ich bin erst mit dem 1.0-Release neu eingestiegen. Ist das Spiel gut? Sagen wir so: Ich war bis sechs wach, obwohl ich mich um Kinder kümmern muss. Also ja.“

Manche Rezensionen zeigen aber auch, dass selbst mit der 1.0-Version jetzt nicht alles perfekt ist. So sagt eine Review: „Das 1.0-Update ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber gefühlt fehlt dem Endgame noch etwas Tiefgang. Für das Geld macht es aber trotzdem Spaß!“

Gibt es auch negative Stimmen? Ja, aber sehr wenige. Eine negative Rezension kritisiert die „leere“ Open-World und den Basenbau. Für den Spieler habe sich seit dem Early Access zu wenig getan. Andere Spieler sind mit der Performance unzufrieden, einer berichtet sogar von neu auftretenden Abstürzen.

Habt ihr die Vollversion von Palworld schon getestet, und wenn ja: Wie ist euer Eindruck? Schreibt es uns in die Kommentare!

Falls ihr Probleme mit der Performance habt, werft gerne einen Blick in unseren Settings-Guide auf MeinMMO. Dort gehen wir die verschiedenen Einstellungen mit euch durch und sprechen unsere Empfehlung fur stabile FPS aus. Hier gehts zum Artikel: Palworld 1.0: Beste Settings auf dem PC – Mit diesen Einstellungen holt ihr das meiste aus dem Spiel heraus