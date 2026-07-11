Palworld 1.0: Hartholz finden & farmen – So bekommt ihr die neue Ressource

Mit dem Release der Vollversion hat Palworld eine neue Ressource namens Hartholz erhalten, die ihr etwa für das Crafting verschiedener Objekte benötigt. Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie und wo ihr die Ressource findet.

Was ist das für eine Ressource? Hartholz kam mit der 1.0-Version von Palworld ins Spiel. Das ist eine hochwertigere Art von Holz, die ihr im Verlauf des Spiels für die Herstellung verschiedener Gegenstände benötigt.

Ihr bekommt Hartholz, wenn ihr bestimmte Bäume fällt. Die Ressource dropt dann wie gewohnt auf den Boden und kann einfach eingesammelt werden. Alternativ könnt ihr eine Produktionsstätte bauen. Beide Methoden stellen wir euch nachfolgend vor.

Hier findet ihr Hartholz in Palworld 1.0

Wo findet ihr die Ressource? Hartholz könnt ihr in Palworld an verschiedenen Orten farmen. Die folgenden drei Fundorte sind dabei besonders empfehlenswert:

Sakurajima – die Kirschblüten-Insel im Nordwesten von Palpagos Island

Feybreak – die große Insel im Südwesten von Palpagos Island

Twilight Dunes – die Wüste mit der Anubis Statue

Hier haben wir euch die drei Standorte nochmal auf der Map eingezeichnet:

Auf Sakurajima müsst ihr einfach nach den Kirschblütenbäumen in der Nähe des Dancing Sakura Shrines Ausschau halten, die das japanisch angehauchte Gebiet auszeichnen und an den pinkfarbenen Blüten zu erkennen sind. Wenn ihr die Kirschblütenbäume mit einer Axt fällt, bekommt ihr Hartholz.

Auf der großen Feybreak-Insel findet ihr Bäume mit roten Blättern. Diese können ebenfalls Hartholz droppen, wenn ihr sie mit einer Axt zerlegt.

In der Wüste der Twilight Dunes müsst ihr die kaktusartigen Bäume mit den stachligen Blättern fällen, die ihr nordöstlich der Anubis-Statue finden könnt.

Hartholz kaufen: Hartholz kann obendrein bei den reisenden Händlern für 100 Gold erworben werden.

So produziert ihr euer eigenes Hartholz in Palworld 1.0

Sobald ihr Level 43 erreicht habt, könnt ihr unter „Antike Technologie“ das Holzfällerlager 2 freischalten, mit dem ihr eine eigene Produktionsstätte für Hartholz in eurem Lager errichten könnt. Das gilt vor allem im Mid- bis Endgame als die bevorzugte Farmmethode für die wichtige Ressource, da eure Pals dann den Großteil der Arbeit übernehmen.

Um das Holzfällerlager bauen zu können, benötigt ihr 100x Hartholz, 50x Stein, 20x paladium-Bruchstücke und 5x Antikes Bauteil.

Habt ihr weitere Tipps für die Community, um schnell und effektiv an Hartholz zu kommen? Schreibt sie uns in die Kommentare!

Falls ihr neben Hartholz auch auf der Suche nach Reinquarz seid, zeigen wir euch in dem folgenden Artikel auf MeinMMO, wie ihr an das Mineral kommt und es am besten farmt. Hier geht es zum Artikel: Palworld: Reinquarz finden und farmen – Alle Fundorte und Tipps