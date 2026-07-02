Palworld: Paldium-Bruchstücke finden und farmen

Paldium braucht ihr in Palworld in rauen Mengen, vor allem, wenn ihr Palmetall und wichtige Items wie Sphären und Werkzeuge herstellen wollt. Wir zeigen euch, wie ihr daran kommt und wie ihr es am besten farmt.

Woher bekommt man Paldium-Bruchstücke? Um Paldium zu erhalten, habt ihr verschiedene Möglichkeiten:

Mit der Spitzhacke gezielt abbauen Haltet dafür in wasserreichen Gegenden wie Seen oder Flüssen Ausschau nach blauen Erzbrocken

In der offenen Welt einsammeln Manchmal liegen einzelne Bruchstücke auf dem Boden, ihr erkennt sie an blauem Glänzen

Passiv durch Steinabbau Mit einer geringen Chance könnt ihr Paldium finden, wenn ihr normale Steine abbaut

Für Fortgeschrittene: Im Zerkleinerer herstellen Habt ihr einen Zerkleinerer in eurer Basis, könnt ihr Paldium-Bruchstücke herstellen



Letzteres eignet sich vor allem, wenn ihr wirklich große Mengen Paldium braucht. Und die werdet ihr langfristig brauchen, da Paldium für alles Mögliche benötigt wird, was euch auch nur irgendwie weiterhilft – seien es alle möglichen Sphären, Pal-Boxen, Module, Waffen, Munition, Rüstungen oder Sättel.

Wir erklären euch daher, wie ihr Paldium effektiv farmen könnt.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Effektiv Paldium-Bruchstücke farmen – So geht’s

Seid ihr es leid, Paldium immer mühselig selbst abzubauen, solltet ihr euch einen Zerkleinerer und die passenden Pals zulegen.

Baut euch einen Zerkleinerer

Zerkleinerer könnt ihr auf Technologie-Level 8 freischalten und um euch einen in eurer Basis zu bauen, braucht ihr folgende Materialien:

50 x Holz

20 x Stein

10 x Paldium-Bruchstück

Wollt ihr nun möglichst einfach und viel Paldium mit ihm herstellen, könnt ihr folgendes hineinwerfen, um jeweils 1 Paladium-Bruchstück herauszubekommen:

5 x Stein

2 x Erz

Alternativ könnt ihr Sphären, die ihr nicht benötigt, damit in Paldium umwandeln lassen. Je seltener die Sphäre, desto mehr Paldium erhaltet ihr daraus.

Stellt passende Pals am Zerkleinerer ab

Um automatisch mit dem Zerkleinerer Paldium-Bruchstücke herstellen zu können, müsst ihr einen Pal mit der Fähigkeit „Wässern“ zuweisen. Achtet hier darauf, dass die Stufe der Fähigkeit möglichst hoch ist, um effektiv farmen zu können.

Als Pals eignen sich beispielsweise:

Pengullet oder Penking Gut im Early Game, da ihr sie leicht fangen könnt

Azurobe oder Broncherry Aqua Gute Mid-Game-Lösung, da sie eine relativ hohe Stufe im Wässern mitbringen

Jormuntide Perfekt fürs Endgame, da er die maximale Stufe mitbringt und rasend schnell arbeitet



Sorgt im Steinbruch für stetigen Stein-Fluss

Einen Steinbruch solltet ihr an diesem Punkt im Spiel ohnehin schon in eurer Basis haben. Habt ihr das nicht? Holt das am besten nach. Denn mit ihm könnt ihr dafür sorgen, dass euch das nötige Material für den Zerkleinerer quasi nie ausgeht.

Stellt dann folgende Pals ab, um rund um die Uhr Steine zu produzieren:

Tombat Gut im Early Game, da leicht zu fangen und nachtaktiv, wodurch er auch nachts abbaut

Anubis Gut für das Mid-Game und obendrein ein guter Handwerker, wenn er gegen bessere Bergbauer ausgetauscht wird

Astegon oder Blazamut Perfekt fürs Endgame, da sie ein sehr hohes Bergbau-Level mitbringen, aber dafür auch nicht so leicht zu fangen



Ihr könnt aber auch andere passende Pals abstellen. Wichtig ist, dass sie ein möglichst hohes Level in der Bergbau-Fähigkeit haben.

Mit 1.0 geht endlich die Vollversion von Palworld live. Werdet ihr zurückkehren, das erste Mal so richtig reinschauen oder spielt ihr sowieso schon die ganze Zeit? Schreibt es gern in die Kommentare. Wir haben einige Tipps für euch, egal ob ihr ganz neu startet oder zurückkehrt: Palworld 1.0: Mit diesen 9 Tipps startet ihr perfekt in die Vollversion