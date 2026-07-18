Palworld lässt euch seit 1.0 zwar auf dem Wasser bauen, aber ein besonderer Ort bleibt euch trotzdem verwehrt

Seit dem Release von Version 1.0 könnt ihr in Palworld endlich auf dem Wasser bauen – und damit fast überall. Aber eben nur fast, denn der Traum von einem „Baumhaus“ bleibt weiterhin unerreichbar.

Welcher Ort bleibt den Spielern verwehrt? Schon von Weitem ist der gigantische Weltenbaum im Norden der Karte zu sehen. Zwar versperrt im normalen Spielverlauf eine Wand den direkten Weg, im Rahmen der Hauptstory gelangt ihr aber auf die Insel. Dort erwarten euch eine eigene Map, zahlreiche Pals und wertvolle Ressourcen.

Was ihr dort allerdings nicht tun könnt, ist bauen. Obwohl das 1.0-Update das Bausystem massiv erweitert hat, bleibt das Areal rund um den Weltenbaum als Standort für eure Basis gesperrt.

Was ist das für ein Baum? Die Insel des Weltenbaumes bildet quasi das finale Endgame-Gebiet von Palworld, inklusive mehrerer Biome, neuer Ressourcen sowie Pals. Was genau ihr erledigen müsst, um überhaupt Zugang zum Weltenbaum zu erhalten, erfahrt ihr in unserem Guide.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Spieler loben das neue Bausystem, aber es stößt an Grenzen

Das sagen Spieler dazu: Auf Reddit präsentiert ein Spieler seine Wasserbasis, die er in der Nähe des Weltenbaumes errichtet hat. Er freut sich sichtlich darüber, dass man endlich auf dem Wasser bauen kann und lobt die Entwickler für das Feature:

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In den Kommentaren feiert die Community die neuen Freiheiten. Der Nutzer Arch_Priest_of_Axis schreibt etwa, dass er nun endlich in Seen in der Nähe von Wasserfällen bauen könne, wovon er vorher nur träumen konnte. Andere merken an, dass Wasserbasen nicht mehr geraidet werden können, was ein zusätzlicher Vorteil ist – zumindest, wenn man diese in den Einstellungen nicht abstellen will.

Aber es gibt auch Kritik. Viele Spieler suchten lange nach einem schönen Bauplatz direkt am Weltenbaum, nur um enttäuscht festzustellen, dass sich dort keine Pal-Box platzieren lässt. Ohne die Box verfallen Gebäude mit der Zeit und Pals lassen sich dort ebenfalls nicht zum Arbeiten einsetzen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das Level-System. Denn das benötigte Wasserbau-Set lässt sich erst spät im Spiel auf Stufe 66 im Technologiebaum freischalten. Obendrauf benötigt ihr für den Bau des Werkzeugs, das euch überhaupt erst auf dem Wasser bauen lässt, seltene Materialien, die ihr ebenfalls erst auf hohen Leveln bekommt.

Viele Spieler würden sich das Feature bereits für das Mid-Game (um Level 50 herum) wünschen, wenn ohnehin der Bau der zweiten oder dritten Basis ansteht. So bleiben kreative Ideen für Strand- oder Seebasen im Early- und Mid-Game erst einmal auf der Strecke.

Hättet ihr auch gerne eine Basis direkt am Weltenbaum errichtet? Oder habt ihr euch schon ein schickes Plätzchen auf dem Wasser gesichert? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

Falls ihr noch auf der Suche nach dem perfekten Plätzchen für euer Lager seid, haben wir hier sechs Empfehlungen für jede Spielphase, mit denen ihr euch wichtige Rohstoffvorkommen sichert: Palworld: Beste Basis – Die besten Orte für eure ersten und fortgeschrittenen Basen