Coach lästert: Overwatch-Pro soll Match schwänzen, um Valorant zu spielen

Valorant ist der Grund, warum einige Overwatch-Profis Blizzards Hero-Shooter den Rücken gekehrt haben. Daher sieht sich gerade ein weiterer Overwatch-Profi Vorwürfen ausgesetzt, er würde Spiele in der Liga schwänzen, um in Ruhe Valorant zocken zu können.

Um wen geht es? Gui-un „Decay“ Jang ist ein 19-jähriger Overwatch-Pro-Gamer aus dem Team Dallas Fuel. In der sonst eher durchschnittlichen Mannschaft ist er der Star. Doch zuletzt fehlte er am 20. Juni in einem Match gegen das schlechteste Team der Liga, die Vancouver Titans.

Warum hat Decay gefehlt? Laut Aaron „Aero“ Atkins, dem Coach von Dallas Fuel, musste Decay sich ausruhen. Da die Titans kein starker Gegner waren, wurde stattdessen Newcomer Stefan „Onigod“ Fiskerstrand an seiner Stelle aufgestellt, um sich im Team zu beweisen.

Doch Brad Rajani, der Coach der Mannschaft Atlanta Reigns, hat eine andere Theorie. Er verbreitete auf reddit das Gerücht, das Decay sich vielmehr freiwillig auf die Ersatzbank zurückgezogen habe, aber nicht um zu ruhen. Vielmehr stellte Rajani in den Raum, dass Decay wohl die ganze Zeit über Riots Teamshooter und Overwatch-Konkurrenten Valorant gezockt habe.

Was ist an den Gerüchten um das „Schwänzen von Ligaspielen“ dran?

Was spricht für den Vorwurf? In der Tat trifft der Vorwurf des Atlanta-Coach auf fruchtbaren Boden. Denn bereits in der jüngeren Vergangenheit sind viele Overwatch-Profis noch mitten in der Liga aus Overwatch ausgestiegen und zu Valorant gewechselt. In Valorant bildet sich gerade eine professionelle eSports-Szene.

Prominente Beispiele sind hier unter anderem Top-Spieler wie Jay „Sinaatra“ Won und „Corey“ Corey“ Nigra.

Auch Seetoth „JohnGalt“ Jian Qing, der Assistenz-Coach der Los Angeles Gladiators, bestätigt diesen Trend:

„Es stimmt, es gibt eine Menge Overwatch-Spieler, die direkt zu Valorant wechseln, nachdem die Aufwärmrunden vorbei sind. Also echt eine Menge!“

Valorant spricht mit seinem taktischen Gameplay, das aber nach wie vor von Helden und ihren Fähigkeiten beeinflusst wird, viele unzufrieden Overwatch-Spieler an. Auch Top-Streamer Summit1g sieht daher Valorant 10-mal-besser als Overwatch. Hat also Decay schlicht seine Leidenschaft für Overwatch verloren, wie so viele seiner Profi-Kollegen vor ihm?

In Valorant gibt es Helden und Skills, doch sie sind nicht so spielentscheidend wie in Overwatch.

Was spricht gegen den Vorwurf? Zumindest den letzten Punkt kann man wohl wieder von der Liste streichen, denn Decay spielt wohl auch außerhalb von Turnieren fleißig Overwatch und streamt dies auch. In seinen Stream wäre nichts von Lustlosigkeit und Müdigkeit für Overwatch zu sehen.

Vielmehr hält sein Trainer an der Aussage fest, das es völlig normal sei, den Top-Star der Mannschaft zu schonen, wenn man gegen schwächere Gegner antrete. Es könne aber durchaus sein, dass er in der nächsten Runde gegen die Toronto Defiants antreten würde. Genauere Infos zum Line-Up gab der Coach jedoch aus taktischen Gründen nicht bekannt.

Was gibt’s noch zu dem Thema? Das Thema „Valorant Vs. Overwatch“ ist seit der Beta von Riots Team-Shooter aktuell. Jüngst wechselte der ehemalige Overwatch-Profi Daniel „Dafran“ Francesco zu Valorant, wo er prompt einen Skandal verursachte. Erst erschien er nicht zu einem Turnier-Spiel, dann beschimpfte er die Veranstalter und andere Spieler wüst und wurde daraufhin von Twitch gebannt.