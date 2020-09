Was ihn für die nächste Konsolen-Generation auszeichnet, ist die vollwertige Integration von HDMI 2.1. Damit bekommt ihr die Möglichkeit Spiele mit der PS5 und Xbox Series X in 4K und 120 FPS zu spielen. Zudem erhaltet ihr ALLM und VRR, sowie einen Input-Lag von nur rund 7 ms. Der TV kombiniert ein herausragendes Bild mit starker Gaming-Power.

Bei OTTO könnt ihr zudem bis Ende Dezember eine 0%-Finanzierung bei einer Zahlung in 12 Raten in Anspruch nehmen.

Im Angebot der Woche bietet euch OTTO gleich zwei Größen des LG OLEDB9SLA 4K-Fernseher günstiger an. Das 55 Zoll-Modell gibt es dabei zum derzeit günstigsten Preis, die 65 Zoll-Variante nur unwesentlich teurer als beim aktuell besten Anbieter. So oder so seid ihr mit diesem 4K TV von LG bestens für den Release der neuen Konsolen-Generation vorbereitet.

