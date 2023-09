Onimusha ist nach LoL und The Witcher das nächste Videospiel, das eine Netflix-Adaption bekommt – Darum geht’s im Anime

Onimusha dürften einigen von euch als Videospielreihe von Capcom bekannt vorkommen. Das Horror-Survival-Spiel hat viele Ähnlichkeiten zu Resident Evil, spielt allerdings in einem völlig anderen Setting. Nun soll ein Anime zur Videospielreihe folgen, die in wenigen Wochen auf Netflix ausgestrahlt wird.

Was ist Onimusha für ein Videospiel?

Die Onimusha-Reihe besteht aus vier Hauptspielen und ist zwischen 2001 und 2006 erschienen, ein Remaster des ersten Teils folgte 2018

Onimusha spielt zur Sengoku-Zeit (ca. 1467-1603) in Japan und ist von realen Ereignissen und Figuren inspiriert

Ein großer japanischer Feldherr wird von den Toten wiederbelebt und will mit einer Armee von Untoten Japan erobern

Als Samurai versuchen wir, den Feldherrn von seinem Vorhaben abzubringen

Onimusha wurde von Capcom entwickelt und besitzt einige Parallelen zu Resident Evil

Onimusha bedeutet so viel wie Dämonenjäger und erzählt im ersten Teil die Geschichte von Samurai Samanosuke. Er lebt in einer Zeit, in der japanische Generäle mit ihren Streitkräften um Macht und Territorium kämpften. Doch der legendäre General Nobunaga Oda ist aufgrund seiner Dämonen-Armee ein besonderes Übel.

Im zweiten Teil der Reihe wechselt die Perspektive zu Jubei Yagyu, dessen Dorf fast vollständig von dem fiesen General Nobunaga ausgelöscht wurde. Deshalb begibt er sich als einziger Überlebender auf einen Rachefeldzug.

Im dritten Teil hat Samanosuke wieder die Hauptrolle, doch dieses Mal verschlägt es ihn in das moderne Frankreich. Der vierte Teil schlägt wieder in die ursprüngliche Richtung und dreht sich um Hideyasu „Soki“ Yuki, dem unehelichen Sohn eines Dieners von Nobunaga.

Netflix hat bereits einen ersten Trailer zur Serie veröffentlicht, den ihr euch auf MeinMMO ansehen könnt:

Das wissen wir bereits zum Anime auf Netflix

Netflix bringt die Videospielreihe jetzt als Anime. Nach Hits wie Arcane, The Witcher und The Last of Us ist Onimusha die nächste Netflix-Adaption, die großes Potenzial verspricht.

Worum geht es im Anime? Die Onimusha-Reihe würde jede Menge Inhalte bieten, um daraus einen ganzen Anime zu machen. Trotzdem wird diese Produktion eine ganz eigene Geschichte erzählen. Im Fokus der Geschichte steht der Krieger Musashi Miyamoto, der im Kampf zwei unterschiedliche Schwerter nutzt.

Er muss sich wie in der Videospielreihe einer Übermacht an Untoten entgegenstellen. Für das Beseitigen der Untoten hat er 33 Tage Zeit.

Der Charakter basiert auf der gleichnamigen realen Person, die ein legendärer Schwertkämpfer war. Gleichzeitig ist die Hauptfigur an den berühmten Schauspieler Toshiro Mifune angelehnt, der in über 150 Filmen wie Die Sieben Samurai mitgespielt hat.

Der Anime sticht vor allem durch seinen Animationsstil heraus. Die Serie ist teils gezeichnet, teilweise kommt CGI-Technik zum Einsatz. Für den Anime ist Sublimation Studio verantwortlich, das unter anderem den Anime zu Dragon’s Dogma kreiert hat.

Wann startet der Anime auf Netflix? Sollte ihr Interesse am Anime haben, müsst ihr euch den 2. November 2023 rot im Kalender markieren. Dann soll der Onimusha-Anime auf Netflix starten.

