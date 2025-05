Die Netflix-Serie zu One Piece deutet bereits in Staffel 2 ein Ereignis an, das es bislang noch nicht einmal im Original zu sehen gab 

Die 2. Staffel der Netflix-Serie von One Piece hat bereits in ersten Promo-Bildern das Set zu Logue Town gezeigt. Fans des Animes entdecken da ein bedeutendes Easter Egg, dass die Lore durcheinander bringen könnte.

Um was für ein Ereignis geht es? Bis zum Ende von One Piece wird es wohl noch einige Jahre dauern, doch Oda schuldet uns einen Rückblick zum Vorfall in God Valley. Auf dieser namensgleichen Insel kämpften die Piratenbanden von Rocks D. Xebec und dem amtierenden Piratenkönig, Gold D. Roger, gegeneinander.

Zudem mischte sich noch die Marine ein, die von Ruffys Großvater, Monkey D. Garp, angeführt wurde. Neben den berühmten Vertretern gab es noch zahlreiche andere Piraten, die an der Schlacht beteiligt waren, darunter Kaido und Big Mom. Auch Zeus, der jetzt ein Gefährte von Nami ist, hat den Vorfall mit eigenen Augen gesehen.

Doch bislang wurde im Manga noch keine Rückblende zum Vorfall gezeigt. Es wurde lediglich erwähnt, dass der Vorfall in den Nachrichten thematisiert wurde, heutzutage aber kaum ein Mensch mehr davon weiß. In der Netflix-Serie sieht das anders aus, denn hier ist der Vorfall ein gefeiertes Musical.

Vorfall von God Valley wird zum Musical

Wie kommt der God-Valley-Vorfall vor? Das YouTube-Team von One Piece Explained hat sich das Set von Logue Town genauer angesehen und dabei ein faszinierendes Easter Egg entdeckt. Dort hängt nämlich ein Werbeplakat für ein Musical, das „Hero of the Marines“, also „Held der Marine“ heißt.

In den Rezensionen, die die Aufführung mit 5 und 4 Sternen bewerten, wird von einer „schönen Regie“ und einer „historisch akkuraten Darstellung des God-Valley-Vorfalls“ gesprochen. Dabei wird klar: Der Mann auf dem Plakat ist Garp, der von der Welt als Held des Vorfalls gefeiert wird.

Die Besucher des Musicals bekommen also eine Vorstellung davon, was vor 38 Jahren passiert ist – allerdings aus der verschönerten Sicht der Weltregierung.

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren eines Posts auf X ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob das Musical überhaupt mit der Story des originalen Mangas übereinstimmt:

Auf der einen Seite haben viele Piraten heutzutage noch nie vom Vorfall gehört und wissen auch nicht, was damals passiert ist

Auf der anderen Seite war es groß in den Nachrichten, dass die Rocks-Piraten von der Marine erledigt wurden

Dementsprechend gibt es nur noch wenige Ältere, die sich an den Vorfall erinnern. Die jüngere Generation, zu der auch Ruffy zählt, hat vermutlich noch nie von dem Vorfall gehört. Deshalb ist es vermutlich wirklich einfach nur ein nettes Easter Egg, dass God Valley schon so früh erwähnt wird.

