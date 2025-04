Ein großes Rätsel in One Piece beschäftigt Fans bis heute, obwohl ein Mitglied der Strohhüte vor 38 Jahren dabei war

In der Welt von One Piece gibt es einige Mysterien und Ereignisse, die bis heute noch nicht vollends geklärt sind. Einen der legendärsten Kämpfe in der Historie der Welt konnte man bisher nicht mal in einer Rückblende sehen. Doch ein unscheinbares Mitglied der Strohhutpiraten war sogar live dabei.

Um welches Ereignis geht es? In Kapitel 957 des Mangas erfährt man zum ersten Mal vom Vorfall in God Valley. Das ist eine Insel im West Blue. Vor 38 Jahren kämpften die Rocks-Piraten gegen die Crew von Roger und die Marine, die von Garp angeführt wurden.

Die Weltaristokraten waren zu der Zeit auf der Insel, um sie mit Gewalt an sich zu reißen. Das wurde sogar nach Mary Joa übertragen, die Rocks-Piraten nutzten diese Chance dann zum Angriff.

Das Ereignis ist so wichtig, weil viele mächtige Piraten aus der Crew von Rocks hervorgegangen sind. Die bekanntesten sind Big Mom und Kaido.

Wie der Kampf zwischen den 3 Fraktionen aber aussah, ist bisher unbekannt und viele Fans freuen sich schon, endlich zu erfahren, was genau passiert ist. Interessanterweise war ein Mitglied der Strohhüte live dabei: Zeus.

Ein kleiner Helfer mit viel Erfahrung

Wer ist Zeus? Zeus stammt eigentlich aus der Big-Mom-Piratencrew und gehörte zusammen mit Prometheus und Napoleon zu lebenden Waffen von Big Mom. Zeus ist eine große Wolke, die seit den Ereignissen auf Wa no Kuni mit Nami zusammen auf der Reise ist. Nami nutzt Zeus in Kombination mit ihrem Klimataktstock.

Zeus wurde von Big Mom schon in ihren jungen Jahren als Piratin erschaffen und als Waffe benutzt. Damals hatte sie keine eigene Crew, sondern gehörte, wie auch Kaido und Whitebeard, zu den Rocks-Piraten. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Zeus beim Vorfall dabei war und weiß, was da eigentlich passiert ist.

Wird Zeus es der Crew irgendwann erzählen? So wichtig der Vorfall für die Fans ist, so unwichtig ist er für Ruffy und seine Crew. Ruffy hat bisher kaum Interesse für solche Ereignisse gezeigt und auch seine anderen Crew-Mitglieder haben keine großen Ziele, die unmittelbar mit dem God-Valley-Vorfall in Verbindung stehen.

Dennoch ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir das Ereignis in einem Flashback sehen werden, da viele Akteure wie die Weltregierung oder der Ritterorden der Götter anwesend waren. Da dieser Vorfall verschwiegen wird, kann man davon ausgehen, dass sich da noch wichtige Informationen verstecken.

Obwohl der Manga schon seit 1998 läuft, gibt es in der Welt von One Piece noch viele Geheimnisse, die ergründet werden müssen. Auch die wahren Strippenzieher im Hintergrund der Weltregierung sind noch ein Mysterium. One Piece könnte enthüllt haben, wer hinter dem größten Feind von Ruffy steckt