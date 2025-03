Der Schöpfer von One Piece fragt ChatGPT, wie der Manga weitergehen soll: „Vielen Dank! Ich werde es genau so zeichnen“

Eiichiro Oda ist der Schöpfer von One Piece und lässt sich seit über 27 Jahren neue Abenteuer für die Strohhutbande einfallen. Für seinen nächsten Arc wollte der Mangaka wissen, wie ChatGPT die Story weiterspinnen würde – und die 2. Antwort gefiel ihm sogar.

Was schlug ChatGPT vor? Wie das Team von One Piece verrät, fragte Oda ChatGPT, was er die nächste Woche schreiben könne (via X). Ihm würde nichts einfallen und er hätte gerne etwas richtig Lustiges.

ChatGPT schlug daraufhin eine Story vor, in der sich Ruffy und seine Freunde dem „König der Schatten“ aus dem East Blue stellen müssen. Er ist ein extrem mächtiger Teufelsfruchtnutzer und kann seinen Schatten kontrollieren. Sein Ziel ist es, Tony Chopper zu entführen.

Ruffy und die anderen kommen nicht gegen ihn an und segeln zur Schatteninsel, um mit neuen Verbündeten gegen den König zu kämpfen. Schlussendlich schaffen sie es, Chopper zu retten. Doch Oda fand die Geschichte so langweilig, dass er nach einer neuen Idee fragt – und wurde prompt belohnt.

Den Anfang von One Piece gibt es bald wieder als Remake zu sehen:

Oda zeigt sich begeistert von ChatGPTs Antwort

Welche Story hat Oda gefallen? Mit seinem zweiten Vorschlag wurde ChatGPT noch wilder. Aber die Idee gefiel Oda so gut, dass er zum Schluss antwortete, er würde diese Geschichte „genau so zeichnen“:

Auf einem Piratenschiff, das nicht näher beschrieben wird, befinden sich Außerirdische.

Sie verfolgen ein böses Raumschiff, das ihren Planeten zerstörte. Die Piraten-Crew hilft ihnen dabei, das Raumschiff zu jagen.

Unterwegs landen sie auf einer Insel, auf der eine böse Hexe wohnt. Sie interessiert sich für das Sternenfragment der Aliens, das eigentlich zur Wiederbelebung des zerstörten Planeten gedacht war.

Die Außerirdischen besiegen die Hexe, die das Sternenfragment stehlen wollte. Daraufhin nehmen sie wieder die Verfolgung auf.

Plötzlich reißt die Handlung bei ChatGPT ab, denn im nächsten Abschnitt helfen die Piraten, den Planeten der Aliens wieder aufzubauen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Oda das wirklich zeichnet? Tatsächlich gibt es in One Piece Außerirdische, weshalb die Idee gar nicht mal so abwegig wäre. Doch das wäre auch der einzige Punkt, durch den die Story von ChatGPT zu One Piece passen würde.

Bislang gibt es nämlich wenige Fantasy- und Sci-Fi-Elemente in One Piece. Stattdessen fokussiert sich die Thematik rund um Piraten und antike Mythologien. Eine Hexe und ein Raumschiff können wir uns eher weniger vorstellen.

Oda stellte die Frage zudem im Februar 2023. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Manga gerade im Egghead-Island-Arc und wie wir wissen, folgte danach der Elban-Arc. In diesem geht es um Wikinger und die nordische Mythologie. Hexen und Aliens suchen wir hier bislang vergebens. Wir gehen deshalb davon aus, dass seine Antwort als Scherz gemeint war.

Der Mangaka könnte sich die Idee der Fantasie-Wesen noch für zukünftige Arcs aufheben. Doch da sich der Manga momentan in seinen letzten Zügen befindet, gehen wir davon aus, dass keine abgedrehte Story mehr folgen wird: Wann endet die Geschichte von One Piece?