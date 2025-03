„Hey, ich kopiere hier irgendwie deinen Stil“: Der Autor von One Piece entschuldigte sich beim Mangaka von Naruto für eine gestohlene Idee

Der Mangaka von Naruto ist Masashi Kishimoto. Er verriet in einem Interview, welches Jutsu er am liebsten zeichnete. Doch es ist zufällig genau das Jutsu, das auch Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, in seinen Manga übernommen hat.

Um welches Jutsu geht es? Im vierten Daten-Buch zu Naruto verriet Kishimoto, welches Jutsu er am liebsten zeichnete (via tumblr.com). Dabei handelt es sich um das „Baika no Jutsu“ vom Akichimi-Clan. Mit dieser Technik können Chouji und seine Verwandten die Größe beliebiger Körperteile variieren.

Gut ausgebildete Ninjas schaffen es, ihren gesamten Körper zu einem Giganten wachsen zu lassen. Allerdings kostet das Vergrößern der Körperteile viele Kalorien, weshalb die Clanmitglieder viel mit Essen beschäftigt sind.

Kishimoto gab an, dass er die Technik so gerne zeichnete, weil sie keine Details erforderte. Die großen Körper würden ihm Spaß beim Zeichnen bereiten. Vermutlich hat aus diesem Grund auch Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, diese Technik für sein Piratenabenteuer kopiert.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Naruto-Film ansehen:

Ruffy wendet Technik aus Naruto an

Wo taucht es in One Piece auf? Bei seinem Gear 3 lernt Ruffy, Teile seines Körpers auf ein gigantisches Maß zu vergrößern. So pumpt er beispielsweise seinen Arm auf, um mit einer riesigen Faust zuzuschlagen.

Wie Oda in einem Interview im Naruto-Guidebook „Michi“ gestand, habe er die Technik von Naruto abgekupfert (via pirateboard.net). Er verrät:

Es war überraschend, das zu sehen, und als ich den Giant Pistol Move vorstellte, ließ ich ihn wissen: „Hey, ich kopiere hier irgendwie deinen Stil. Tut mir leid.“

Für Kishimoto sei das aber keine große Sache gewesen. Als jemand ihm sagte, Naruto sei wie One Piece, wusste er, dass er keine Chance hatte, sich gegen Oda durchzusetzen. Doch auch Naruto ist bis heute einer der besten Mangas:

Deshalb zählen beide Mangas zu den beliebtesten Geschichten aller Zeiten. Zusammen mit Bleach sind sie als Big 3 der Animes bekannt.

Wie sieht es aktuell aus? Der Manga zu Naruto ist mittlerweile beendet worden. Die Fortsetzung Boruto dreht sich um die Abenteuer von Narutos Sohn, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Bei One Piece ist dagegen noch kein Ende in Sicht. MeinMMO hat sich an einer Prognose versucht: Wann endet die Geschichte von One Piece?