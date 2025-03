Wer Naruto auf Google sucht, erlebt gerade eine Überraschung, die euren PC in die Knie zwingen kann

Der Manga von Naruto hat vor rund einem halben Jahr sein 25. Jubiläum gefeiert. Auch Google nimmt an den Feierlichkeiten teil und hat ein neues Feature hinzugefügt, das kommt, wenn ihr nach dem Anime sucht.

Was ist das für eine Funktion? Gebt ihr Naruto bei der Suche auf Google ein, bekommt ihr viele Suchergebnisse zu dem Anime. Am unteren Bildschirmrand entdeckt ihr ein oranges Symbol mit dem Zeichen von Konohagakure, der Heimat von Naruto.

Klickt ihr da drauf, fangen die Suchergebnisse zu beben an und Narutos Schattenklone laufen von links nach rechts über den Bildschirm. Sie tragen dabei den Trainingsanzug, den Naruto in Shippuden anhat.

Wieso kann sie den PC in die Knie zwingen? Nur als Selbsttest: Drückt den Knopf ganz schnell hintereinander. Was ihr dann sehen könnt, ist eine riesige Horde an Naruto-Schattendoppelgängern, die den Browser plötzlich verlangsamt.

Wir haben den Selbsttest gemacht und festgestellt, dass bei unseren PCs mit ordentlicher Hardware Laggs zu sehen waren. Da dies schon auf PCs mit guter Hardware so ist, könnt ihr euch denken, welche Probleme PCs mit älterer Hardware haben. Übertreibt also nicht, wenn euer PC so alt ist wie der Manga von Naruto selbst.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu einem Film von Naruto ansehen:

Der bekannteste Anime-Ninja feiert Geburtstag bei Google

Was ist das für eine Technik? Die Schattendoppelgänger sind die erste starke Technik, die Naruto lernt. Der Ninja beschwört sie, indem er das Kage Bunshin no Jutsu ausführt.

Sie unterscheiden sich von einfachen Doppelgängern, weil sie reale Wesen sind und selbstständig handeln können. Wenn sie sich auflösen oder verschwinden, übertragen sie alle gesammelten Informationen an das Original.

Wieso gibt es diese Aktion? Seit dem ersten Kapitel vom Manga, das am 21. September 1999 veröffentlicht wurde, sind 25 Jahre vergangen. Um diesen Meilenstein zu feiern, gibt es das Easter Egg auf Google.

Zudem ist Naruto der meistgesuchte Anime der letzten 25 Jahre, wie die GamePro berichtet. Seit seinem Release wurde er also noch öfter gesucht als andere Animes wie One Piece oder Dragon Ball. Deshalb verbindet Google und Naruto eine langjährige Such-Freundschaft.

