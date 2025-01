Zwei Charaktere in Naruto kennen sich schon ewig, sprechen aber in 220 Folgen kein einziges Wort miteinander

In Naruto gibt es viele Charaktere, die im Laufe des Animes zu sehen sind. Doch ausgerechnet 2 Shinobis, die zu Narutos engsten Vertrauten zählen, haben noch nie ein Wort miteinander gesprochen.

Um wen geht es? Die beiden Personen, die in Naruto nicht ein Wort miteinander wechseln, sind Hinata und Sasuke. Beide sind eher introvertiert und weniger wortgewandt, doch sie sind im engsten Kreis von Naruto:

Naruto und Sasuke verbindet seit ihrer frühen Kindheit eine Rivalität, die eigentlich auf einer engen Freundschaft beruht. Die beiden spornen sich gegenseitig an, immer stärker zu werden. Als Sasuke Konohogakure verlässt, versucht Naruto alles, um ihn zurückzuholen.

Hinata ist schon seit sie ein Kind ist in Naruto verliebt. Der Ninja-Junge merkt erst relativ spät, dass Hinata tiefe Gefühle für ihn hat. Zum Schluss des Animes macht es aber noch Klick bei ihm und die beiden heiraten.

Sogar während diverser Missionen und Prüfungen haben die beiden es noch nie geschafft, miteinander zu reden. Es gibt nur eine einzige Stelle in Naruto, an der sich miteinander reden – die kommt aber nicht in den 220 Folgen des Animes vor.

Den Trailer zum Film, in dem es zumindest einen kurzen Wortwechsel zwischen den beiden gibt, sehr ihr hier:

Sasuke redet nur ein Mal mit Hinata, wird dabei unhöflich

Wann reden die beiden miteinander? Im Kinofilm Naruto Shippuden – The Movie 2: Bonds wirft Sasuke das Mädchen Amaru zurück zum Schiff. Hinata spricht ihn daraufhin mit seinem Namen an, doch er hat nur ein „Halt die Klappe“ übrig.

Bei der Szene könnte es zudem sein, dass Sasuke Amaru anspricht. Somit hätte er sogar nicht ein einziges Mal mit Hinata interagiert. Hinata hat es in diesem Moment zumindest versucht, ihn anzusprechen.

So oder so: Da der Film kein Teil der offiziellen Story zu Naruto ist, haben die beiden im eigentlichen Anime nie miteinander gesprochen. Und das, obwohl sie Narutos engste Vertraute sind.

Bleibt es dabei? Das Ganze ändert sich, als die beiden erwachsen werden. Sie reden zwar auch dann nicht viel miteinander, doch hier kommt es immerhin zu einem kurzen Dialog im Anime zu Boruto.

Sasuke besucht die Familie in ihrem Heim und fragt, ob Naruto Zuhause ist. Hinata antwortet, dass Naruto wohl noch im Büro arbeitet. Sasuke entschuldigt sich darauf für die Störung und geht wieder. Ein Gespräch kann man diese paar Sätze nicht wirklich nennen.

