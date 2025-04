Hier sind 5 traurige Schicksale aus One Piece, die uns zum Weinen gebracht haben

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Warum ist sein Schicksal so traurig? Nach und nach wurde Bartholomäus Bär in eine gefühllose Kriegsmaschine verwandelt, doch bevor sein Bewusstsein vollständig gelöscht wurde, traf er eine letzte Entscheidung: Er programmierte sich selbst so, dass er die Thousand Sunny auf dem Sabaody-Archipel für zwei Jahre beschützt – ein letzter Akt der Menschlichkeit, bevor er endgültig zu einer willenlosen Waffe der Weltregierung wurde.

Wie wurden die Charaktere ausgewählt? In einer Serie mit so vielen tragischen Figuren war es nicht leicht, nur 5 Charaktere auszuwählen. Die folgende Auswahl umfasst Charaktere, deren Geschichten von tiefem Leid, herzzerreißenden Verlusten und selbstlosem Opfer geprägt sind.

One Piece ist nicht nur für seine epischen Kämpfe und lustigen Momente bekannt, sondern auch für Geschichten, die mitten ins Herz treffen. Immer wieder zeigt die Serie tragische Schicksale, die uns fassungslos zurücklassen. In dieser Liste werfen wir einen Blick auf 5 Charaktere, deren Geschichten uns besonders berührt haben.

