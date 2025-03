Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Was ist das für eine Lüge? Als Kid den Schauplatz verlässt, macht das Gerücht die Runde, er wäre vor Big Mom davongelaufen. In Wahrheit hat er sein Ziel erfüllt, indem er an die Informationen des Road-Porneglyphen kam. Doch der Welt von Blue Planet wurde erzählt , dass er ein großer Hasenfuß gewesen sei.

In One Piece gibt es eine große Lüge, die im Anime nie aufgeklärt wurde

Kid griff also ein Schiff der Big-Mom-Piraten an und verprügelte Sweet Commander Charlotte Snack. Snack bettelte um sein Leben, also bat Kid im Gegenzug darum, eine Kopie des Road-Poneglyphen zu bekommen, bevor er sich verabschiedete. Das war’s eigentlich schon.

