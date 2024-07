One Piece: Die Piratenbande von Eustass Kid gibt es nur, weil er als Kind eine wichtige Person verlor

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Wieso ist er aktuell im Anime wichtig? Die Kid-Piratenbande hat sich in der aktuellen Anime-Folge einen Kampf mit Piratenkaiser Shanks geliefert . Kid wollte sich dafür rächen, dass Shanks Bande in der Vergangenheit seinen Arm abtrennte.

Kid wurde deshalb verrückt, als er von ihrem Tod erfuhr. Er verbündete die Gangs unter seiner Führung und besiegte die rivalisierende Bande. Kid sagte daraufhin, dass er nicht mehr in so einer winzigen Welt leben wolle. Deshalb beschloss er, Pirat zu werden. Das Schiff der Kid-Piratenbande benannte er nach seiner Kindheitsfreundin. Es heißt Victoria Punk.

Jeder der vier Städte auf der Insel hatte ihre eigene Gang und die Anführer waren Kid, Killer, Wire und Heat. Doch durch einen tragischen Vorfall wurde Kids damalige beste Freundin von einer anderen Bande getötet. Ihr Name war Victoria Shiruton Doruyanaika und Killer sowie Kid hatten sich in sie verknallt.

Eustass Kid ist ein Pirat der Schlimmsten Generation aus One Piece , zu der auch Monkey D. Ruffy und Lorenor Zorro zählen. In der 104. Ausgabe des SBS erklärte Mangaka Eiichiro Oda, wie seine Piratenbande entstanden ist. Die Gründung kam durch einen traurigen Vorfall zustande.

