Alle Folgen von One Piece kostenlos schauen? Ein YouTuber behauptet, er könne das bald möglich machen

Es gibt mehrere Streamingdienste, bei denen Fans sich die Episoden des Animes One Piece ansehen können. Doch bald könnte ein YouTuber das Angebot erweitern und die Folgen völlig kostenlos anbieten.

Wie soll das möglich sein? Der YouTuber IShowSpeed verkündet plötzlich während eines Streams, dass er alle Folgen von One Piece zeigen darf, ohne dafür von der Produktionsfirma zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Die Erlaubnis soll er von „der Produzentin“ bekommen haben. Wer genau ihm die Erlaubnis gegeben habe, ließ der YouTuber dabei offen. Doch er soll auf die „Whiteliste“ geschrieben worden sein, damit er nicht rechtlich belangt werden könne, wenn er One Piece in seinem Stream zeigt. Damit sei er der erste YouTuber, der das darf.

Was würde das bedeuten? Da IShowSpeed ein englischsprachiger YouTuber ist, wird er vermutlich die Folgen mit englischer Synchronisation oder mit englischen Untertiteln zeigen. So könnten Fans den kompletten Anime von One Piece nachholen, falls der Streamer die Folgen tatsächlich zeigen sollte. Dann allerdings mit Kommentaren und Pausen von IShowSpeed.

Den Streamer stellt euch MeinMMO im folgenden Video genauer vor:

Anime-Fans zweifeln an der offiziellen Erlaubnis

Kann das sein? Im Reddit-Forum sind viele User skeptisch, dass es so eine Erlaubnis überhaupt geben könne. Sie glauben, dass es nicht sein kann, dass eine Produzentin als Einzelperson für das komplette Produktionsstudio bestimmen darf.

Sie vermuten, dass die Produzentin bei dem Unternehmen angestellt ist, das für die Streamingrechte im US-amerikanischen Raum verantwortlich ist. Damit würde das japanische Originalstudio Toei Animation übergangen werden. Die User glauben deshalb, dass IShowSpeed trotzdem belangt werden könnte.

Wer ist der Streamer? IShowSpeed ist einer der größten Streamer weltweit. Er ist ein talentierter Shooter-Spieler, Rapper und zeigt sogar gefährliche Stunts auf seinem Kanal. Der YouTuber ist aber auch für seine aufgedrehte Art bekannt: So bellte er einen 6-jährigen Jungen zusammen.

Jetzt könnte noch hinzukommen, dass der YouTuber den Anime von One Piece streamen darf. Da er allerdings eigene Kommentare mit einfließen lassen und ihn vermutlich mit englischer Sprachausgabe oder Untertiteln zeigen wird, ist der Stream nicht für jeden geeignet. Alle deutschsprachigen Fans haben folgende Alternativen: One Piece auf Deutsch streamen: So könnt ihr den Anime legal im Internet schauen