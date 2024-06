Eines der größten Mysterien in der Welt von One Piece ist Joy Boy. Wer war er und was hat er zu seiner Zeit gemacht? Sowohl im Manga als auch im Anime gibt es bisher keine Antwort auf diese Frage. Ein Nutzer auf X hat aber eine Theorie, laut der wir schon längst wissen, von welchem Volk Joy Boy abstammte.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel kann es zu Spoilern zum Anime und Manga zu One Piece kommen, wer absolut nicht gespoilert werden möchte, sollte mit dem Manga aktuell sein.

Was wissen wir alles über Joy Boy? Joy Boy ist in One Piece eine wichtige historische Figur, über die man aber noch nicht viel weiß. Laut dem One Piece Wiki wurde der Name zum ersten Mal auf dem Poreglyph auf der Fischmenscheninsel erwähnt. Er soll vor 900 Jahren geboren worden sein und laut der Legende 800 Jahre nach dem verlorenen Jahrhundert zurückkehren.

Als Ruffy zum ersten Mal Gear 5 aktiviert, impliziert Zunesha, dass Ruffy Joy Boy sei. Laut einer Theorie auf X soll das Volk von Joy Boy schon von Oda gezeigt worden sein.

Joy Boy und Thriller Bark

Wer war JoyBoy? Wie der X-User @Jabulkheir glaubt, habe Eiichiro Oda schon längst verraten, was Joy Boy war: ein Riese wie Oz. Oz ist ein riesiger Zombie, den Gecko Moria mit Ruffy’s Schatten wiederbelebt, um seine Truppe zu stärken.

Typisch für One-Piece-Theorien sehen die Fans Hinweise in möglichen Zahlen. So heißt die Frucht von Ruffy Gomu Gomu no Mi. Gomu kann man auch als 56 interpretieren. Rechnet man dann 5x6x5x6, dann erhält man 900.

Oz war der Zombie 900 von Gecko Moria. Joy Boy lebte vor 900 Jahren und soll auch die Gomu Gomu no Mi gehabt haben, was zu den Fähigkeiten und dem Verhalten von Oz passt.

Im Twitter-Thread werden die Parallelen noch mit Manga-Panels erklärt:

Eine weitere Verbindung zwischen Oz und Joy Boy soll sein Nachfahre Oz Junior sein, der von Ace, dem Sohn von Roger, einen Strohhut geschenkt bekommen hat. Auch der Strohhut gilt als wichtiges Symbol für Joy Boy und die Mysterien der Welt; man schaue sich den riesigen Hut bei Imu an.

Die Theorie hat Lücken

Wie valide ist die Theorie? Dass Oz Verbindungen zu Joy Boy hat, ist zeitlich schon nicht möglich, da Oz 400 Jahre nach Joy Boy gelebt hat. Sein Verhalten und seine Parallelen kann man auch mit dem Schatten von Ruffy erklären, denn auch Ryuma hat sich wie Brook benommen und die beiden hatten auch keine Verbindung zueinander. Oft sind Symbole wie Zahlen oder Muster eher ein Thema, was sich durchzieht als eine aktive Verbindung.

Dass Joy Boy ein Riese war, ist zwar möglich, vor allem da die Riesen nun wieder eine wichtige Rolle in One Piece spielen. Viele Fans vermuten aber eher, dass Joy Boy ein Buccaneer, also vom selben Volk wie Kuma war.

Auch wenn solche Theorien viel mit Vorstellungskraft zu tun haben, sind sie unterhaltsam. Was haltet ihr von solchen Theorien, lest ihr sie gerne oder haltet ihr sie für totalen Quatsch? Schreibt es uns in die Kommentare.