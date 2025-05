YouTuber hat Angst, dass der Mangaka von One Piece das Ende verkackt – Ein Theoretiker kann ihn beruhigen

Das Ende von One Piece rückt in greifbare Nähe. In einem Podcast erklärt YouTuber Tim Gabel, wieso er so große Angst davor hat, dass der Autor des Mangas das Ende verhunzen könnte. Seine Angst teilt er, laut einem Theoretiker, mit vielen Fans.

Was ist das für ein Podcast? In einem YouTube-Interview stehen sich die beiden YouTuber Tim Gabel und One Piece Theoretiker gegenüber.

Tim Gabel widmet sich allerlei Themen und lädt dabei Experten zu sich ein. Zu seinen Themen zählen E-Autos, Muskelaufbau und eben auch One Piece. Er selbst bezeichnet sich als riesigen Anime-Fan.

One Piece Theoretiker beschäftigt sich auf seinem Kanal mit Theorien rund um One Piece und ist dementsprechend ein Experte auf dem Gebiet.

Die beiden sprechen über den Erfolg von One Piece und das nahende Ende des Mangas. Dabei befürchtet Gabel, dass Eiichiro Oda, der Autor des Werkes, ein unbefriedigendes Ende zeichnen könnte.

Das Ende von One Piece ist weit entfernt

Wieso hat Gabel Angst davor, dass Oda das Ende verhunzt? Der YouTuber befürchtet, dass er das Ende „gegen die Wand fährt“. Er habe Angst davor, dass das Tempo von One Piece zu schnell sein könnte und der Manga dementsprechend bald beendet wäre.

Als Grund nennt er die Tatsache, dass Protagonist Ruffy jetzt sein Ultimatum mit Gear 5 erreicht hat. Die Power-Skala lässt keine Steigerungen mehr zu, deshalb glaube er, dass nun schnell das Ende kommen könnte.

Ist die Angst begründet? One Piece Theoretiker kann Gabel beruhigen. Er glaubt, dass sich das Ende sogar noch bis 2030 ziehen könnte und ist damit sogar noch optimistischer als wir. Denn MeinMMO denkt, das Ende kommt spätestens 2028.

Es gäbe nämlich noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen, wie:

Was ist damals in God Valley passiert?

Welche Kräfte schlummern in Ruffys Vater?

Was passiert auf der allerletzten Insel Laugh Tale?

Für ihn habe Oda seit Wano Kuni, dem drittletzten Arc, eine Handbremse gelöst. Er klärt seitdem viele Mysterien auf. Da es noch viele offene Fragen gäbe, würde es noch dauern, bis der Manga zu Ende ist.

Außerdem gäbe es da noch die Rückblenden wie der zu Jewelry Bonney und ihrem Adoptivvater, die manchmal mehrere Monate im Manga einnehmen. Er glaubt, dass God Valley ebenfalls länger andauern könnte.

Zudem wäre da ja noch das Problem, dass sich Ruffy unsterblichen Gegnern stellen muss. Das Geheimnis rund um Imu und seinen Handlangern wurde bislang nur teilweise aufgeklärt. Der Anime verzerrte sogar die Stimme, um das Mysterium zu bewahren: Der Anime von One Piece macht ein großes Geheimnis um einen Charakter, verzerrt seine Stimme