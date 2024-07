Spieler des neuen Survival-Hits auf Steam sind misstrauisch, weil sie einfach zu viel Spaß haben, ohne zu bezahlen

Once Human ist ein neues Survival-Spiel für PC und Mobile. Auf Steam verzeichnet es hohe Spielerzahlen, doch einige trauen dem Frieden nicht.

Um welches Spiel geht es? Das abgefahrene Survival-Spiel Once Human ging am 9. Juli 2024 an den Start und konnte direkt hohe Spielerzahlen, aber eher mittelmäßige Bewertungen auf Steam verzeichnen.

Der Titel vereint Multiplayer-Action in einer offenen Welt mit der Möglichkeit, kreative Basen zu errichten und sie mit verrückten Kreaturen zu bevölkern. Das Prinzip macht einigen Spielern so viel Spaß, dass sie misstrauisch werden.

Zu schön, um wahr zu sein?

Was sagen die Spieler? In einem Post im Subreddit des Spiels fragte ein Spieler mit dem Nutzernamen “Big_Salt371” am 14. Juli: “Was ist der Haken?” Er möchte wissen, an welchem Punkt das Spiel “unerträglich” wird, wenn er kein Geld ausgibt.

Der Spieler sagt, er könne einfach nicht verstehen, wie er so viel Spaß haben kann, ohne Geld auszugeben. CoD Warzone sei ebenfalls kostenlos, hätte aber kein PvE-Element und bessere Waffen seien hinter einer Paywall versteckt. Für Big_Salt371 ergibt das keinen Sinn.

So reagiert die Community: Einige Fans sind schon länger dabei und berichten, bislang nicht auf Pay2Win-Elemente gestoßen zu sein.

Dapper-Shame2840 schreibt: “Kein P2W in Sicht, also fühl dich frei, nichts auszugeben. Ich habe den Battle Pass für 10$ gekauft, um die Entwickler zu unterstützen, weil ich einen Mordsspaß habe und dieses Spiel liebe.” (via Reddit)

Decaptare beantwortet die Frage des Spielers, ab welchem Punkt es ohne Echtgeld unspielbar wird: “Wird es nicht, [ich] habe es gründlich in der Beta gespielt. Alles, was ich bislang hinter einer Paywall gesehen habe, war rein kosmetisch.” (via Reddit)

Auch Nomigo99 berichtet von einer ähnlichen Erfahrung: “Ich bin seit den Beta-Tests dabei und habe noch nicht das Interesse verloren. Ich bin jetzt ein zahlender Spieler, aber selbst damit ist mein Spielerlebnis dem eines F2P-Spielers nicht voraus […]” (via Reddit)

Für den ursprünglichen Fragesteller wirkt das “zu schön, um wahr zu sein.” Das Genre der Live-Service-Games habe ihn in dieser Hinsicht schon enttäuscht (via Reddit).

Spieler rechnen mit böser Überraschung

Was könnte der Haken sein? Tatsächlich sind nicht alle Spieler so optimistisch. deadering äußert Bedenken hinsichtlich der saisonalen Wipes und vermutet, dass man die Spieler in der aktuellen Phase “an den Haken” bekommen will, um dann im späteren Verlauf der Season “das schlimmere Zeug” einzuführen (via Reddit).

Es gibt auch schon Theorien dazu, was das “schlimmere Zeug” sein könnte:

Zu den Wipes könnten “Zeitersparnis”-Pakete mit XP und Loot verkauft werden (via Reddit)

Ein Nutzer vermutet, dass die Gacha-Mechaniken des Spiels in Zukunft zu einer aggressiveren Monetarisierung führen könnten (via Reddit)

Andere vermuten, dass sich die Monetarisierung um Controller drehen könnte: Dieses Item wird benötigt, um besseren Loot von Bossen zu erhalten, ohne bekommt man nur Basis-Loot

Einige Fans von Once Human berufen sich auf ein Zitat der Entwickler, man müsse sie schon alle aus dem Weg räumen, ehe Pay2Win in ihrem Spiel Einzug halten würde. Ob sie dieses Versprechen an die Spieler halten können, werden wir dann wohl spätestens zum Wipe erfahren.

Ein weiterer möglicher “Haken” von Once Human zeichnet sich in den Datenschutzbestimmungen des Spiels auf. Denn die Privacy Policy von NetEase löst bei einigen Spielern Unbehagen aus. Spieler fürchten, das Spiel könnte eine Datenkrake sein. Ein Cyber-Experte auf Twitch gibt jedoch Entwarnung