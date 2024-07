Once Human: Die Entwickler versprechen, Lags zu fixen und geben Tipps für ein flüssigeres Spielerlebnis

Spieler von Once Human auf Steam haben mit starken Lags zu kämpfen. Die Entwickler haben sich nun zu Wort gemeldet und ein Update zu diesem Problem gegeben.

Was hat es mit den Lags auf sich? Seit dem Release von Once Human am 9. Juli 2024 hat das Spiel mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Da wären etwa Features, die erst fehlten und nach Kritik der Spieler eingefügt wurden. Auch Cheater sind in dem kostenlos spielbaren Once Human ein Problem, wobei das Studio viele davon inzwischen gebannt hat.

Die Lags sind hingegen ein Punkt, die das Spielerlebnis ziemlich beeinträchtigen. Das wissen auch die Entwickler von Starry Studio. Um die Wogen verärgerter Spieler zu glätten, haben sie sich in einem Blogpost auf Discord zu Wort gemeldet.

Die Ursache der Lags ist bekannt

Was sagen die Entwickler? Vor rund einer Woche versprach das Studio, sich der Lags anzunehmen. Seither hat sich die Lage aber kaum gebessert. Die Entwickler haben sich nun dazu auf Discord geäußert:

Es ist uns zu Ohren gekommen, dass einige Spieler trotz unserer vorherigen Ankündigung immer noch Lag-Probleme haben. Seid versichert, dass unser Team die Ursache gefunden hat und fleißig daran arbeitet, diese zu beheben. Es kann sein, dass einige Spieler weiterhin davon betroffen sind, aber wir möchten euch versichern, dass wir alles daran setzen, dieses Problem zu lösen, auch über das Wochenende. Once Human Development Team via Discord

Zudem entschuldigen sich die Entwickler bei den betroffenen Spielern für die Unannehmlichkeiten und danken für das Verständnis. Was genau die angesprochene Ursache der Lags ist, haben die Entwickler nicht verraten. Allerdings geben sie zwischenzeitlich einen Tipp, mit dem die Lags bis zum nächsten Patch verringert werden können.

Wie lautet der Tipp? Die Entwickler raten euch, Once Human auf einer SSD zu installieren. Im Vergleich zu HDDs sind SSDs wesentlich schneller in der Datenübertragung. So sollten laut Starry Studio einige der Lag-Probleme automatisch behoben werden.

Bislang wurden Probleme in Once Human von den Entwicklern meist schnell gelöst. Es bleibt zu hoffen, dass auch die nervigen Lags im Spiel bald der Vergangenheit angehören. Habt ihr mit solchen Problemen zu kämpfen? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Der letzte Patch hat erneut für Kritik gesorgt, und das, nachdem die Entwickler um positive Reviews gebeten haben.