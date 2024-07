Once Human bannt 430 Spieler und stellt sie öffentlich an den Pranger

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 2

Der Bug samt Exploit, der einige Nichtsahnende in die Pause schickte, wurde inzwischen gefixt. Es ist davon auszugehen, dass Starry Studios auch bei zukünftigen Bugs ähnlich handeln wird. Fairness und Chancengleichheit ist den Entwicklern von Once Human wichtig. Ein MMO-Experte hat das Spiel ausführlich getestet und hat nach 160 Stunden ein vorläufiges Fazit gezogen.

So wird für alle sichtbar, wer die Übeltäter sind. Vielleicht wirkt das als abschreckendes Mittel gegen Cheater, oder schlicht als Information für all jene, die nicht verstanden haben, warum sie gebannt wurden.

Wie geht Once Human mit gebannten Spielern um? Ein Bann allein scheint den Entwicklern nicht zu reichen. Deshalb wurden alle Nicknames, die Dauer des Bans und der genaue Grund in einer Liste auf der Website des Studios veröffentlicht.

Konkret geht um einen Bug, der es Spielern erlaubte, verbotene Zonen zu betreten. Items, die sie dadurch erlangten, wurden von den Entwicklern konfisziert. Die Strafe hierfür ist wesentlich geringer als die der Cheater. Sie beträgt nur zwischen 7 und 30 Tagen. Dabei sind Cheats und Exploits gar nicht nötig, um in Once Human zu bestehen. Auf MeinMMO findet ihr 9 nützliche Tipps, um zu überleben.

Wer wurde gebannt? Dass das Nutzen von Cheats in einem Spiel wie Once Human nicht erlaubt ist, sollte eigentlich klar sein. Spieler, die sie genutzt haben, wurden gebannt und wissen, warum das passiert ist.

Wie ist die Lage in Once Human? Das Spiel von Starry Studios ist erst wenige Tage alt, doch wird bereits von Cheatern heimgesucht. Zahlreiche Spieler berichten, dass sie Betrügern begegnet sind. Das ist bei einem Free-to-play-Spiel erstmal nicht ungewöhnlich.

Once Human hat seit seinem Release mit Cheatern zu kämpfen. Dagegen geht das Entwicklerstudio nun vor und bannt eine ganze Reihe an Betrügern. Aber auch Spieler, die keine Cheats nutzten, sind betroffen.

