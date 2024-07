Once Human: Das Gewicht spielt eine wichtige Rolle – So erhöht ihr es

In Once Human spielt das Gewicht eine wichtige Rolle. Es hat enormen Einfluss auf euren Spielcharakter und verschafft ihm gewisse Nach- und Vorteile. Wie ihr in dem Survival Spiel zunehmt, erfahrt ihr hier.

Welche Vor- und Nachteile bringt das Gewicht? In Once Human gibt es im Prinzip drei Gewichtskategorien. Die Kategorien und euer aktuelles Gewicht seht ihr, wenn ihr im Inventar über die Figur neben eurer Statusleiste hovert. Jede Kategorie verschafft euch gewisse Boni für euren Spielcharakter, bringt aber auch Nachteile mit sich:

<65 kg: Grundlast (Tragekapazität) 80 kg Nahkampfangriffstempo +15 % Schaden -10 % Max. Ausdauer +25

65-85 kg: Grundlast (Tragekapazität) 90 kg Torso Schadensreduktion +10 % Ausdauererholungstempo +20 %

>85 kg Grundlast (Tragekapazität) 100 kg Nahkampfangriffstempo -10 % Schaden +15 % Rollgeschwindigkeit -20 % Waffenstabilität +15



Je nach Spielweise müsst ihr also abwägen, welche Gewichtskategorie euch am ehesten zusagt und eurem Spielstil entspricht. Ihr könnt das Gewicht aber auch noch nachträglich ändern.

3 Wege, um in Once Human zuzunehmen

Wie erhöhe ich mein Gewicht in Once Human? Wenn ihr euer Gewicht in dem Survival Spiel erhöhen wollt, etwa weil ihr eine höhere Tragekapazität haben wollt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am schnellsten geht die über den „Bodenspiegel“, den ihr in eurer Basis herstellen könnt. Ansonsten nehmt ihr durch gewisse Nahrungsmittel an Gewicht zu – und wenn ihr einen bestimmten Begleiter in der Base einsetzt.

So erhöht ihr euer Gewicht:

An dem Bodenspiegel habt ihr die Möglichkeit, euren Charakter vollständig zu überarbeiten. Um zuzunehmen, erhöht ihr in der Körper-Kategorie einfach eure Fitness. Jedoch ist die Anpassung nicht kostenlos: Für die Änderung bezahlt ihr 1 Kokonmarke. Gehen euch die Marken aus, bekommt ihr sie im Shop.

Durch das Essen bestimmter Speisen nehmt ihr Gewicht zu. Dafür eignen sich Gerichte, die das Merkmal „Muskelwachstum“ besitzen. Das Rezept für „Fish & Chips“ bekommt ihr im Gebiet „Rote Sande“ (Level 43) an dem „Spaltanker Evergreen 1“.

Habt ihr die „Extradimensionale Katze“ in eurer Basis eingesetzt, sorgt sie dafür, dass ihr erholsam schlaft. Ihr erhaltet den Effekt „Katzenschlummer“ – dieser sagt aus, dass Rastpausen wichtig für die Erholung und das Wachstum der Muskeln sind. Der kuschelige Begleiter könnte also ebenfalls für eine Gewichtszunahme sorgen.

Mit “Fish & Chips” nehmt ihr in Once Human zu.

Und wie nehme ich ab? Wenn ihr euer Gewicht (wieder) verringern wollt, könnt ihr auch hier den Charaktereditor über euren Bodenspiegel nutzen. Alternativ gibt es einen „Fettverbrennersaft“, dessen Rezept ihr im „Greywater-Camp“ findet.

Ihr solltet in Once Human eure Statuswerte generell gut im Blick haben, denn auch Hunger oder Durst bringen euch Nachteile ein, wie in etwa ein verringertes Bewegungstempo oder eine geringere Tragekapazität. Andersherum erhaltet ihr Boni, wenn ihr satt und gut hydriert seid. Hier findet ihr weitere Tipps und Tricks, die ihr fürs Überleben kennen solltet.