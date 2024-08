Once Human: Säure farmen – So findet ihr das Crafting-Material Acid

Säure, im Englischen “Acid” gehört zu den wichtigsten Crafting-Materialien in Once Human. Wir zeigen euch, wo ihr den Rohstoff im Steam-Spiel farmen könnt, um damit wichtige Items wie etwa Munition herzustellen.

Was ist Säure? Säure, oder auch “Acid” ist einer der wichtigsten Rohstoffe in Once Human. Wollt ihr Gegenstände craften, braucht ihr ihn sehr oft, besonders wenn es darum geht, Munition herzustellen. Vor allem im Endgame wird es wichtig sein, große Vorräte davon sein eigen zu nennen.

Wollt ihr Säure im Spiel farmen, gibt es dafür unterschiedliche Orte. Wir zeigen euch, wo ihr die besten Locations auf der Karte findet. Im Anschluss stellen wir euch noch eine Methode vor, wie ihr Säure sogar passiv erlangen könnt.

Säure farmen – Alle Locations auf der Map

Wo findet ihr Säure? Der Rohstoff wird von getöteten Gegner fallengelassen. Es ist also naheliegend, passende Orte abzulaufen, Feinde zu besiegen und im besten Fall deren Loot aufzusammeln. Wir zeigen euch, wo das am besten geht.

Brookham

Diese Stadt gehört zu den Gebieten, die ihr relativ am Anfang aufsuchen werdet. Der Vorteil daran ist, dass die Gegner recht schwach sind und sich etwa auf Stufe 8 bewegen. Sie zu töten, sollte also kein großes Problem sein. Seid ihr ein höheres Level, wird die Sache umso einfacher.

Brookham findet ihr an dieser Stelle auf der Karte:

Haltet nach Gegnergruppen Ausschau, tötet sie und lauft im Kreis. Habt ihr Glück, lassen sie ausreichend Säure fallen. Am Ende eurer Runde angekommen, startet von Neuem. Ihr werdet an dieser Location schätzungsweise 60-200 Stück Säure pro Stunde farmen.

Highbank

An diesem Ort gibt es abermals viele Gebäude voller Gegner. Zusätzlich werdet ihr hier Truhen voller Loot finden. Haltet auch hier Ausschau nach größeren Gegnergruppen, etwa in der Marktgegend. Je mehr Gegner ihr in kurzer Zeit erledigen könnt, desto mehr Säure werdet ihr auf lange Sicht erhalten. Das macht das Farmen weniger nervig und langwierig.

Die Gegner in Highbank sind etwa auf Stufe 14. Solltet ihr dafür noch zu schwach sein, kommt später zurück. An diesem Ort farmt ihr 80-200 Säure pro Stunde.

Holtown

Seid ihr bereits etwas höher gelevelt, könnt ihr euch nach Holtown wagen. Die Gegner hier sind stärker und etwa auf Level 30, dafür ist die Ausbeute mit 200-300 Säure pro Stunde auch höher. Holtown ist nicht sonderlich groß, trotzdem tummeln sich viele Gegner hier.

Securement Silo – Theta

Dieser letzte Ort auf unserer Liste ist nur etwas für Spieler im Endgame. Die Gegner sind etwa Level 45, dementsprechend solltet auch ihr mit Endgame-Waffen und Ausrüstung hier durchlaufen. Das Gute daran ist, dass es viele Gegner auf einem Haufen gibt. Läuft euer Run gut, könnt ihr 20-30 Stück Säure pro Versuch farmen.

Säure passiv farmen – So geht’s

Es gibt eine weitere Methode, um an Säure zu gelangen. Die funktioniert sogar, wenn ihr nicht einmal spielt und ausgeloggt seid. Ihr bekommt den Rohstoff dann sozusagen passiv.

Um diese Methode zu nutzen, benötigt ihr allerdings Items, die ihr erst später im Spiel erhalten werdet – steht ihr noch am Anfang, solltet ihr eher die oben genannten Spots absuchen.

Wie farmt man passiv? Zunächst benötigt ihr eine Basis, die in der Nähe einer verseuchten Zone ist. Also zum Beispiel in der Nähe eines Gewässers, aus dem das dreckige Wasser mithilfe von Wasserpumpen geholt werden kann. Basen könnt ihr übrigens auch mit Freunden bauen – lest auf MeinMMO nach, wie das geht.

Um das verseuchte Wasser zu verwenden, holt euch einen oder mehrere Wasserfilter, die die im Wasser enthaltene Säure trennen. Ihr habt nun unreine Säure erhalten. Kombiniert ihr sie in einem Braufass mit gereinigtem Wasser, erhaltet ihr das Endprodukt Säure. All das dauert seine Zeit, und kann während eurer Abwesenheit vonstattengehen.

Egal ob ihr den Rohstoff durch das Besiegen von Gegnern oder durch die passive Methode bekommt – am Ende dient euch Säure dazu, Munition und andere Items herzustellen. Auf MeinMMO findet ihr weitere Infos zu Once Human – etwa 9 Tipps zum Überleben, die ihr kennen solltet.