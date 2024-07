Das war wohl nichts: Die Entwickler von Once Human haben auf reddit darum gebeten, ihr Spiel doch bitte auf Steam positiv zu bewerten. Die Bitte mussten sie nach dem schlechten Patch vom 18. Juli aber zurückziehen. Denn das Update brachte gleich zwei schwerwiegende Probleme.

Das war der Plan:

Wie die US-Seite Kotaku berichtet, haben die Entwickler von Once Human die Spieler auf reddit darum gebeten, doch positive Reviews auf Steam zu verfassen. Denn dort waren die Bewertungen nur „gemischt“ – obwohl die Spielerzahlen so hoch sind. Denn Once Human kommt eigentlich gut an, selbst bei Spielern, die nicht bezahlen.

Offenbar wollten der chinesische Publisher NetEase und Starry Studio, mit dieser Bitte erreichen, dass „Once“ Human auf die Steam-Bewertung „positiv“ oder höher rutscht. Dann bekomm die Review-Bewertung auf Steam eine grüne Farbe, was nach einem Kaufsignal aussieht

Aber die Bitte um gute Reviews kam zum falschen Zeitpunkt.

Spieler verlieren nach Patch ihre Basen und Items

Das war das Problem: Der neue Patch vom 18. Juli für Once Human war so voller Bugs, dass die Stimmung auf reddit schlechter wurde. Der Patch sorgte dafür, dass Spieler Items und sogar ihre Basen verloren, in die sie viel Zeit gesteckt hatten.

Den Basen fehlten schlicht die Wände.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Entwickler versprechen Lösung und Entschädigung

So reagieren die Entwickler: Die Entwickler haben die Bitte um positive Reviews gelöscht und für die Probleme im Spiel um Entschuldigung gebeten.

Über Discord hieß es, beide Probleme seien identifiziert: Sowohl, dass man Items verliert, wenn man sie in den Tresor packt, als auch die Schwierigkeiten im Basenbau.

Man arbeite „so schnell wie möglich an einer Lösung“ – verlorene Items würden ersetzt. Spieler, die durch den Patch beeinträchtigt wurden, entschädige man.

Wie soll es nun weitergehen? Im ersten großen Update des Spiels soll es neue Modi für PvE und PvP geben, zudem soll eine neue Gebirgs-Region im Norden zu Once Human kommen, dazu Monster und Herausforderungen.

Reviews auf Steam sind jetzt haarscharf auf “Positiv”

Trotz der Probleme hat die Bitte um positive Reviews anscheinend hat was gebracht: Die Reviews auf Steam sind aktuell bei 70 % – da ist „größtenteils positiv“, wenn auch nur haarscharf. Schon ab 69 % ist das schöne leichte grün weg, und man ist wieder beim gelben “Gemischt”.

Once Human könnte nach The First Descendant das nächste erfolgreiche Spiel werden, mit dem keiner gerechnet hat. Wir zeigen euch auf MeinMMO einige Tipps, wenn ihr ins Survival-MMO einsteigen wollt: Once Human: 9 Tipps und Tricks, die ihr fürs Überleben kennen solltet