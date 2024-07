Once Human: Die besten Waffen und wie ihr sie findet

In Once Human gibt es zahlreiche verschiedene Waffen, die ihr bekommen könnt. Wir zeigen euch 5 der besten Waffen und erklären, was sie so stark macht und wie ihr sie findet.

Was sind das für Waffen? Es handelt sich um die 5 besten Waffen in Once Human, die sich für verschiedene Spielstile eignen. Ihr findet in der Liste Waffen für den Fernkampf, für die mittlere Distanz und für den Nahkampf.

Unsere Auswahl ist durch Recherche verschiedener Quellen entstanden – auch unsere Spielstunden in Once Human und das Testen verschiedener Waffen nehmen Einfluss. Nachfolgend listen wir euch die 5 stärksten Waffen auf. Dazu erklären euch, was die Waffen ausmacht und wie ihr sie bekommt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Waffen springen:

Die 5 besten Waffen in Once Human

In unserer Auswahl findet ihr Waffen für jede Distanz und Spielweise – egal ob ihr eure Gegner im Nahkampf überrennen oder aus der Ferne ausschalten wollt.

Die genannten Waffen gibt es auch in anderen Seltenheitsstufen, deren Bauplanfragmente ihr farmen könnt. Diese Varianten könnt ihr als Alternative ausrüsten und ausprobieren. Habt ihr genügend Fragmente eines Bauplans gesammelt – erkennbar an einem gelben Symbol auf dem Bauplan – müsst ihr sie „verschmelzen“, um die Waffe selbst craften zu können.

Fernkampf: Compoundbogen

Warum ist die Waffe so stark? Der Bogen eignet sich hervorragend dafür, wenn ihr Feinde aus der Entfernung aus dem Weg räumen wollt. Er teilt ordentlich Schaden aus und der Skill der legendären Waffe erhöht das Nachladetempo und die kritische Trefferrate, wenn ihr Feinde trefft.

So bekommt ihr die Waffe: Ihr bekommt den legendären Bogen durch die Wunschmaschine. Bauplanfragmente für die lilafarbene Variante (Recurvearmbrust) erhaltet ihr aus Kisten in „Evergreen“ in dem Gebiet „Rote Sande“. Die Währung für die Wunschmaschine ist Sternenchrom, das ihr durch verschiedene Aufgaben im Ziel erhaltet. Kaufen könnt ihr die Währung nicht.

Den legendären Compoundbogen erhaltet ihr in der Wunschmaschine.

Fernkampf: AWS.338 – Bingo

Warum ist die Waffe so stark? Mit der AWS.338 – Bingo habt ihr eine starke Wahl für den Fernkampf. Durch den Skill der legendären Waffe eignet sich das Präzisionsgewehr vor allem für große Feinde und Bosse, da der Schaden durch Schwachstellen-Schüsse erhöht wird.

So bekommt ihr die Waffe: Ihr könnt das legendäre Präzisionsgewehr in der Wunschmaschine mit Sternenchrom erwerben. Den Bauplan der lilafarbenen Variante (AWS.338 – Schwarzer Panther) findet ihr in „Furnace Lair“ in dem Gebiet Chalk Peak. Dort führt euch auch die Hauptquest hin.

Die AWS.338 – Bingo eignet sich perfekt, um Feinde aus der Entfernung zu eliminieren.

Mittlere Distanz: KVD – Bumm! Bumm!

Warum ist die Waffe so stark? Das LMG hat in der legendären Variante eine Chance, Verbrennung auszulösen. Tötet ihr Feinde mit Verbrennung, wird eine Explosion ausgelöst, die Brandschaden verursacht. Insbesondere gegen Gruppen von Feinden macht die Waffe richtig Spaß. Und mit der Mod „Flammensegen-Talente“ (die ihr in Kisten findet) regeneriert ihr auch noch LP, wenn ihr Feinde mit Verbrennung tötet.

So bekommt ihr die Waffe: Ihr könnt das legendäre LMG in der Wunschmaschine mit Sternenchrom erwerben. Bauplanfragmente für die blaue Variante (KVD – Eisbrecher) findet ihr in Kisten in den Anfangsgebieten.

Die KVD – Bumm! Bumm! macht mit ihrem Feuerschaden richtig Spaß.

Mittlere bis ferne Distanz: AKM – Abgrundblick

Warum ist die Waffe so stark? Die AKM erinnert an die AK-47 und hat in der legendären Variante den Skill „Frostvortex“. Dadurch entsteht eine Fläche, die Frostschaden verursacht und Gegner verlangsamt. Je näher ihr an dem Zentrum des ausgelösten Frostvortex seid, desto höher ist der Schaden des Skills.

So bekommt ihr die Waffe: Ihr könnt das legendäre Gewehr in der Wunschmaschine mit Sternenchrom erwerben. Bauplanfragmente für die lilafarbene Variante (AKM – Crank) erhaltet ihr aus Kisten in „Fort Eyrie“ in dem Gebiet „Rote Sande“.

Die AKM – Abgrundblick erinnert an die AK-47.

Nahkampf: Betäubungsstab

Warum ist die Waffe so stark? Wenn ihr Lust habt, eure Feinde im Nahkampf zu verprügeln, ist der Betäubungsstab die richtige Wahl für euch. Mit normalen Angriffen besteht eine Chance, dass ihr euren Feinden Stromstöße zufügt. Schwere Angriffe verursachen zusätzlichen Schaden durch Stromstöße.

So bekommt ihr die Waffe: Indem ihr Bauplanfragmente bei der Erkundung von „Holt Town“ in dem Gebiet Chalk Peak aus Kisten sammelt und miteinander verschmelzt.

Auf Stufe 4 teilt der Betäubungsstab schon richtig gut aus.

Honorable Mention: DB12 – Geldregen

Für Fans von Schrotflinten ist die DB12 – Geldregen die stärkste Wahl in Once Human. Ihr könnt die legendäre Waffe in der Wunschmaschine mit Sternenchrom erwerben – ebenso die lilafarbene Variante (DB12 – Rückzündung). Die Bauplanfragmente für die Varianten lassen sich offenbar nicht farmen, dennoch ist die starke Schrotflinte eine Erwähnung wert. Der Skill der legendären Waffe erhöht euren Schaden und eure kritische Trefferrate. Obendrauf verringert der Skill den eingehenden Schaden, solange er aktiv ist.

Die DB12 – Geldregen bekommt ihr in der Wunschmaschine.

Was ist die Wunschmaschine? Die Wunschmaschine ist ein Feature in Once Human, mit der ihr Waffen und Rüstung bekommen könnt. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Ihr „kauft“ gezielt Items mit Sternenchrom. Die Währung erspielt ihr, wenn ihr Aufgaben und Saisonziele erledigt.

Ihr gamblet mit einem Minispiel für die Items, in dem ihr mit einem Hammer auf eine Figur schlagt. Dabei kostet jeder Schlag Sternenchrom.

Mit der ersten Option erwerbt ihr genau die Items, die ihr haben wollt. Die zweite Option läuft allerdings nach einer Art Glücksprinzip mit einer gewissen Chance auf bestimmte Items. Dazu gibt es nicht immer alle Items im Preispool, sondern ausgewählte. Je besser die Kategorie, in der ihr gamblet, desto teurer sind die Versuche. So geht euer Sternenchrom schnell drauf und ihr habt eventuell immer noch nicht die Waffe, die ihr haben wollt.

Die beste Waffe für den Anfang

Welche Waffe eignet sich am Anfang am besten? Im Tutorial von Once Human erhaltet ihr die Rustikale Armbrust, die sich gut für den Anfang eignet. So könnt ihr Gegner schon aus größerer Distanz auslöschen. Die Pfeile könnt ihr sogar an eurem Zelt in der offenen Welt aus Holz und Kies craften.

Dazu könnt ihr noch eine Nahkampfwaffe eurer Wahl ausrüsten, denn: Die machen in dem Survival Spiel ordentlich Schaden und ihr verbraucht keine Munition.

Die Rustikale Armbrust teilt gut aus und eignet sich für den Einstieg.

Waffen finden oder craften? In Once Human findet ihr nicht nur Bauplanfragmente, sondern auch Waffen, die ihr direkt ausrüsten könnt. Der Vorteil daran ist, dass ihr die Chance habt, stärkere Waffen zu nutzen, deren Baupläne ihr noch nicht habt. Der Nachteil ist jedoch, dass ihr gefundene Waffen nicht reparieren könnt.

Ihr müsst also abwägen, ob ihr das Risiko eingehen wollt und eine gefundene Waffe durch die Abnutzung wieder verliert. Ansonsten könnt ihr auch immer mal zwischen gefundenen und gecrafteten Waffen wechseln, bis ihr die Baupläne eurer Wunschwaffen vervollständigt habt und sie herstellen könnt.

Welche Waffen nutzt ihr am liebsten in Once Human? Und seid ihr eher im Nahkampf unterwegs oder mäht ihr eure Feinde aus sicherer Entfernung weg? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar. Nicht nur die Waffen spielen eine wichtige Rolle, sondern auch die Kampf-Mutationen. Welche Mutationen es in dem Survival Spiel gibt und wie sie euch unterstützen, erfahrt ihr hier: Once Human: Alle Deviations im Überblick – So findet ihr die Mutationen