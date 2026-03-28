Viele Spieler schwören auf Nvidia. Ein Spieler hat eine AMD-Grafikkarte gekauft und bereut den Kauf bis heute nicht. Denn die Probleme halten sich in Grenzen. Obendrein konnte er mit dem Verzicht auf Nvidia noch ordentlich Geld sparen

Ein Nutzer hat sich eine neue Grafikkarte gekauft und musste zwischen AMD und Nvidia wählen. Nach viel Hin und Her hat er sich für eine 7900 GRE von AMD entschieden. Die Entscheidung bereut er laut ihm bis heute nicht.

Die Alternative wäre eine RTX 4070 Ti Super mit ähnlicher Leistung gewesen, aber dafür hätte er auch 200 US-Dollar mehr zahlen müssen und das konnte er laut eigenen Worten einfach nicht rechtfertigen.

Nach drei Monaten: Bereue nichts

Der Nutzer erklärt selbst zu seinem Kauf und der Entscheidung für die RX 7900 GRE:

Ich hatte die 4070 Ti Super zweimal im Warenkorb. In jedem Test heißt es, sie sei die sicherere Wahl, bessere Treiber, DLSS sei toll, bla bla. Aber bei meinem Microcenter vor Ort kostete die 7900 GRE etwa 380 US-Dollar gegenüber 580 US-Dollar, und ich konnte mir das einfach nicht rechtfertigen. Das Geld, das ich bei Stаke gespart hatte, habe ich für ein besseres Netzteil und eine NVMe beiseite gelegt, bei denen ich ohnehin sparen wollte.



Nach drei Monaten bereue ich es in Sachen Leistung überhaupt nicht. Bei Cyberpunk mit maximalen Einstellungen und 1440p erreiche ich ohne Path Tracing etwa 78 FPS, was für mich mehr als genug ist. Die Spiele, die ich tatsächlich am meisten spiele, laufen einwandfrei.

Alles, so der Nutzer, sei dann doch nicht perfekt. Es gebe vor allem kleinere Probleme, die sich aber auf zwei Spiele beschränken: Forza Horizon 5 und Microsoft Flight Simulator 2024. Probleme, die er aber lösen konnte.

Wenn es um die reine Rohleistung (Rasterisierung) geht, könne AMD problemlos mit der vergleichbaren Karte von Nvidia mithalten.

AMD kämpft mit Vorurteil über schlechte Software

Was ist an den Vorwürfen dran? Wer sich eine Grafikkarte kaufen möchte und sich zwischen AMD und Nvidia entscheiden muss, der wird vor allem über ein Vorurteil stolpern:

Die Treiber und Software bei AMD seien so schlecht, dass man die Hardware kaum gebrauchen könne. Auf MeinMMO gibt es die Diskussion ebenfalls immer wieder, wo Nutzer behaupten, dass AMD technische Probleme habe.

Auf MeinMMO haben wir ebenfalls Nutzer, die immer wieder sagen, dass die schlimmen Probleme der Vergangenheit angehören. So erklärt etwa Peachbob:

Ich kenne keinen [der Probleme hat]. Jeder der wirklich eine Karte von AMD hat, kann dir bezeugen, dass die Treiber-Probleme weit in der Vergangenheit liegen. Damit heute noch als Argument um die Ecke zu kommen zeugt lediglich von Unwissenheit.

Auch, wenn man Grafikkarten von AMD und Nvidia direkt miteinander vergleicht, ist die Software immer noch ein Thema, wenn man zwischen den beiden Herstellern wählen muss. AMD hat hier in den letzten Jahren viel verändert und überarbeitet, aber nicht immer ein gutes Händchen bewiesen: Wenn es etwa um CPUs geht, wird AMD ein Problem seit Monaten einfach nicht los.

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann setzt seit 2025 auf die neue Radeon RX 9070, Probleme gab es in begrenztem Umfang: Mit dem nächsten Update waren die Probleme meistens Geschichte und erinnern an die Beispiele, die auch der Nutzer in seinem Reddit-Post genannt hat.

Falls ihr selbst auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte für euer Gaming-System seid: Hier auf MeinMMO stellen wir euch die besten Grafikkarten im Ranking vor. Mehr dazu lest ihr in folgender Kaufberatung direkt auf MeinMMO: Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2026