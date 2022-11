Spart für Weihnachten, indem ihr jetzt maximal 20 Euro für spannende PS4- und PS5-Spiele im PS Store zahlt

Ist das Angebot im PS Store zu groß für euch? Hier sind sieben der besten Videospiele, die ihr derzeit verdammt günstig bekommen könnt!

Im PSN Store gibt es jetzt einige der besten Videospiele der jüngeren Vergangenheit, die alle unter 20 Euro kosten. Bei einer so großen Auswahl kann es schwer fallen, sich zu entscheiden. Deshalb findet ihr hier sieben Spiele, bei denen ihr jetzt zugreifen solltet, wenn ihr sie vorher verpasst habt!

Lohnenswerte Spiele im PS Store

Was ihr zu den November-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 29. November, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Dragon Ball Z: Kakarot

Genre: ARPG | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 17. Januar 2020 | Spielzeit: 31 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr die Geschichte von Dragon Ball Z spielen und eure Jugend neu erleben. Ihr schlüpft in die Rolle von Son Goku und anderen bekannten Charakteren aus der Serie, während ihr eine offene Umgebung erkundet und euch neben Kämpfen mit Gegnern auch mit anderen Aktivitäten wie Angeln die Zeit vertreibt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans des Originals werden diese originelle Umsetzung der bekannten Geschichte besonders mögen. Das Spiel wird aber auch diejenigen ansprechen, die spektakuläre Kämpfe und 3D-Prügelspiele schätzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr für Dragon Ball Z: Kakarot nur noch 17,49€ und damit 75 Prozent weniger als die UVP von 69,99 Euro.

The Forest

Genre: Survival | Entwickler: Endnight Games | Release-Datum: 6. November 2018 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In The Forest spielt ihr einen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der sich auf die Suche nach seinem entführten Sohn macht. Dazu müsst ihr ein rätselhaftes Waldgebiet erforschen, in dem es nur so vor Kannibalen wimmelt. Zum Schutz baut ihr eine eigene Basis mit Fallen. Wenn euch das alles allein zu viel Angst macht, könnt ihr euch auch mit einer Gruppe im Mehrspielermodus auf die Suche machen.

Für wen lohnt sich das Spiel? The Forest ist ein Spiel, das ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr gerne Survival-Spiele spielt. Gleichzeitig lohnt es auch für jene unter euch, die Horrorspiele mögen oder nach einer fesselnden Geschichte suchen, die hauptsächlich durch Erkundung vermittelt wird.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Forest bekommt ihr derzeit mit einem Rabatt von 65 Prozent im Vergleich zur UVP von 16,99 Euro. Der Preis reduziert sich hier auf 5,94€.

Disco Elysium: The Final Cut

Genre: Rollenspiel | Entwickler: ZA/UM | Release-Datum: 30. März 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Im Rollenspiel Disco Elysium spielt ihr einen an Amnesie leidenden Ermittler, der einen Mordfall aufklären muss. Doch obwohl es ein Level-Up-System und Werte gibt, werdet ihr hier nicht kämpfen. Dennoch gibt es zahlreiche verschiedene Builds. Ihr könnt ein analytischer Polizist sein, der Schwierigkeiten mit Logik löst, ein Draufgänger, der alle Probleme mit Androhung von Gewalt löst, oder ein verzweifelter Alkoholiker, der die Nase von der Welt voll hat.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Reiz des Spiels liegt in der Erzählung und den vielen Rätseln, die es zu lösen gilt. Die komplett synchronisierten Texte im Spiel, sind zudem hervorragend geschrieben und fesselnd. Allerdings müsst ihr akzeptieren, dass sich Disco Elysium ruhiger spielt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet Disco Elysium 39,99 Euro mit der UVP. Auf die spart ihr derzeit jedoch gleich 50 Prozent und müsst nur noch 19,99€ hinlegen.

Sherlock Holmes: Chapter 1

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Frogwares | Release-Datum: 28. April 2022 | Spielzeit: 13 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In die Rolle von Sherlock Holmes zu schlüpfen, ist ein Traum. Wenn ihr Probleme meisterhaft löst, indem ihr nur Logik anwendet und Verbrecher durch das Ziehen richtiger Schlüsse erfolgreich überführt, werdet ihr verstehen, warum der Detektiv so beliebt ist. Damit das Spiel abwechslungsreich bleibt, gibt es neben dem investigativen Gameplay auch einige Actionszenen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sherlock Holmes spricht vor allem jene an, die sowohl Krimis als auch Dramen mögen, und bietet darüber hinaus eine fesselnde offene Welt mit einer unverwechselbaren Atmosphäre. Eine weitere Stärke des Spiels ist seine Geschichte.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sherlock Holmes: Chapter 1 ist gleich um 56 Prozent auf 19,79€ reduziert. Die UVP beträgt hingegen 44,99 Euro.

Judgment

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 23. April 2021 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Judgment verwandelt euch in einen Detektiv in Tokio, der einen besonders rätselhaften Fall lösen soll: Hier findet die Polizei einen toten Yakuza, dem die Augen entfernt wurden.

Neben der Suche nach Hinweisen und dem Kampf gegen die Gangster führt ihr Ermittlungen bis ins Innerste der japanischen Mafia.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr das Gameplay der Yakuza-Reihe mögt und mehr wollt, seid ihr bei diesem Spin-Off genau richtig. Da die Geschichte des Spiels jedoch völlig eigenständig ist, eignet es sich auch für Neueinsteiger, die hier zum ersten Mal erfahren, warum die Serie so beliebt ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 39,99 Euro zahlt ihr für Judgment derzeit nur noch 15,99€. Ihr spart also 60 Prozent.

Bioshock: The Collection

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Irrational Games | Release-Datum: 13. September 2016 | Spielzeit: Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit dem Kauf der Bioshock Collection, die alle Spiele und DLCs der Serie enthält, könnt ihr die gesamte Geschichte erleben, die sich sowohl in der Unterwasserwelt von Rapture als auch in Columbia, das über den Wolken fliegt, spielt. Hier bekommt ihr einen einzigartigen Ego-Shooter, in dem ihr geschickt Waffen mit einzigartigen Kräften wie etwa Bienenschwärmen kombinieren könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr müsst Bioshock spielen, wenn ihr Lust auf eine interessante und abwechslungsreiche Handlung habt. Ebenso überzeugen die spaßigen Shooter-Mechaniken und die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt das gesamte Bioshock-Paket derzeit für nur 9,99 Euro erwerben und spart damit satte 80 % im Vergleich zur UVP von 49,99 Euro.

Risk of Rain 2

Genre: Action | Entwickler: Hopoo Games | Release-Datum: 11. August 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Risk of Rain 2 sitzt ihr auf einer fernen Welt fest, wo ihr euch gegen die merkwürdige einheimische Tierwelt verteidigen müsst. Dafür sucht ihr in jedem Level einen Teleporter auf, um zum nächsten, zwangsläufig schwierigeren Level zu gelangen. Im Laufe des Spiels könnt ihr zusätzliche Items, Waffen und sogar spielbare Charaktere freischalten, die das Gameplay abwechslungsreich halten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Koop-Freunde ist Risk of Rain 2 ein Must-Have. Bis zu vier Personen können hier gleichzeitig miteinander antreten. Und gemeinsam sowie mit Absprache werden vor allem die verschiedenen Bosskämpfe wesentlich interessanter.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Risk of Rain 2 ist derzeit 75 Prozent günstiger als die UVP von 24,99 Euro. Ihr zahlt also nur 6,24 Euro.

