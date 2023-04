Nintendo Switch OLED in der Zelda Tears of the Kingdom Edition jetzt wieder bei Amazon zu kaufen

Bei Amazon könnt ihr jetzt wieder die schicke Nintendo Switch OLED in der The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Edition vorbestellen.

Die Nintendo Switch OLED in der Zelda Tears of the Kingdom Special Edition ist jetzt bei Amazon wieder verfügbar. Schnappt euch das gute Stück jetzt schnell, bevor es wieder und vielleicht sogar komplett vergriffen ist:

Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition bei Amazon

Die Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition wurde vor einem knappen Monat angekündigt und war relativ schnell ausverkauft. Jetzt, unmittelbar vor dem Release der Konsole am 28. April, ist die schicke Edition in die virtuellen Regale zurückgekehrt und kann erneut vorbestellt werden. Wenn ihr bei Amazon schnell seid, könnt ihr die Nintendo Switch sogar schon morgen in den Händen halten.

Die Special Edition kostet 359,99€ und ist damit sogar nochmal knapp 10 Euro günstiger als zuvor. Der Versand ist natürlich gratis. Auch bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr die Nintendo Switch OLED wieder bestellen.

Schnappt euch jetzt die schicke Switch OLED in der Zelda TotK Edition!

Beachtet beim Kauf aber, dass das Spiel The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, das am 12. Mai erscheint, nicht enthalten ist. Es handelt sich nur um die Switch OLED in einem einzigartigen Design. Joy-Con und Docking Station sind mit grünen und goldenen Elementen verziert. Die Konsole selbst ist schwarz und bietet auf der Rückseite ein paar schicke Ornamente. Ein echtes Sammlerstück für leidenschaftliche Fans!

