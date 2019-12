Der berühmte Streamer Ninja beichtet, dass er froh ist, kein Profi in Apex Legends zu sein. Er spielt lieber weiter Fortnite, obwohl er eigentlich gut in Apex ist.

Das sagt Ninja: Kurz nachdem Ninja einen grundlosen Bann aus Apex Legends erhalten hat, sprach er in seinem Stream über seine Karriere und die beiden Spiele. Dabei sagte er:

Ich war wirklich gut in Apex. Wenn ich dran geblieben wäre, wäre ich einer der besten Spieler im Spiel. Ich bin aber echt glücklich, dass ich bei Fortnite geblieben bin.

Die kompetitive Szene [in Apex] ist so klein, sie ist so winzig. Es gibt eine überschaubare Anzahl an Spielern, die da drin sind und ich schaue wirklich gerne zu, aber es ist einfach so klein.