New World: Wartungsarbeiten heute kommen zu einer ungünstigen Zeit – Wie lange bleiben die Server Down?

In New World wird heute der große Patch 1.1 aufgespielt, mit dem Wartungsarbeiten einhergehen. Der Server Down kommt aus deutscher Sicht zu einem schlechten Zeitpunkt. Wir von MeinMMO verraten euch alles über den Server Down und wie lange die Wartungen andauern werden.

Welches Update wird aufgespielt? Heute erscheint der Patch 1.1 mit dem Titel “Ins Unheil”. Der bringt die neue Waffe Unheilsstulpen, neue Gegner, neue Quests und etliche Anpassungen am Spiel. Die kompletten Patch Notes findet ihr hier:

New World bringt großen Patch 1.1 mit über 100 Anpassungen – Patch Notes

Wann gehen die Server Down?

Der Patch 1.1 wird am 18. November um 14:00 Uhr deutscher Zeit aufgespielt. Dann werden auch die Wartungsarbeiten gestartet.

Die Wartung soll etwa 4 Stunden andauern.

Gegen 18:00 Uhr unserer Zeit soll der Server Down dann vorbei sein.

Allerdings kam es bereits bei früheren Updates zu deutlichen Verlängerungen bei der Wartung. Zum schlimmsten Zeitpunkt mussten wir fast 9 Stunden auf die Rückkehr der Server warten, obwohl nur 4 Stunden angekündigt waren.

Sollte uns das in Anbetracht dieses großen Updates wieder blühen, könnte der Server Down genau die Prime Time in Deutschland treffen.

Wir von MeinMMO werden euch in dieser News über eventuelle Verlängerungen der Wartung auf dem Laufenden halten.

Patch 1.1 bringt erste neue Waffe und einige Anpassungen

Was steckt im Update? Die Highlights des neuen Patch sind vor allem:

Die neue Waffe Unheilsstulpen

Die neuen Gegner-Typen in Form der Varangianischen Ritter, aber auch neue Modelle wie Schwarmzauberer, Käfer oder Piraten-Alligatoren

Neue Quests im Startgebiet

3 neue Fraktions-Missionen im PvP, sowie 10 % mehr Glück bei Drops und 30 % mehr Glück beim Sammeln, wenn ihr für PvP geflaggt seid

Die verlinkten Handelsposten, die schon im Vorfeld für viel Diskussion gesorgt haben

Was sagt ihr zu dem gewählten Zeitraum für den Server Down? Und rechnet ihr mit einer längeren Downtime durch die Größe des Updates?