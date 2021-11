New World: Twitch-Streamer bringt 50 Leuten bei, wie man im PvP cheatet – Wird ertappt

Bei New World gibt es Aufregung um einen Twitch-Streamer: Der hat seiner Gilde von 50 Leuten gezeigt, wie man einen Bug ausnutzt, der erhebliche Vorteile im PvP bringt. Der Vorwurf ist: Die Spieler hätten sich so vor einem Krieg maßgeblich gestärkt. Der Streamer habe nur sehr schlecht verborgen, was er da macht.

Um welchen Streamer geht es? Der Twitch-Streamer heißt „Gigameister“, er ist ein winziger Streamer mit 400 Followern. Wenn er streamt, hat er im Durchschnitt 9 Zuschauer. Gigameister streamt auf Portugiesisch und Englisch.

Exploit bringt 5% Heilung alle 2,5 Sekunden

Was wirft man ihm vor?

Es gibt einen Bug in New World, der es den Spielern erlaubt, einen passiven Heilungs-Bonus zu stapeln. Der Exploit wurde im öffentlichen Forum von New World bereits vor mehr als zwei Wochen detailliert beschrieben: Der Bug sorgt dafür, dass man 5 bestimmte Lebensmittel nutzen kann, die alle 2,5 Sekunden 1% Leben regenerieren. Weil die Effekte sich stapeln lassen, erreicht man 5% Heilung alle 2,5 Sekunden (forum.newworld).

Der Streamer hat diesen Bug, wie man in YouTube-Videos sehen kann, seiner ganzen Gilde erklärt (via youtube). Er hat die Mitglieder vor dem Krieg dann dazu aufgefordert, das Food einzuwerfen.

Der Streamer soll außerdem versucht haben, diesen Betrug zu vertuschen. Er habe sich dabei aber sehr amateurhaft angestellt.

Es gibt noch bestimmte Details, über den Cheat, die wir auf MeinMMO nicht verraten, damit den keiner nachmacht. Das Problem: Bei New World stehen alle Details, wie man cheatet, als Bug-Report im offiziellen Forum und sind für alle sichtbar:

New World gibt „So cheatet ihr richtig“-Anleitungen – „Dümmste, was ich je gesehen habe“

Was hat der Streamer getan, um den Exploit zu vertuschen? Wie ein Nutzer auf reddit ausführt, hat Gigameister einen Discord-Link in seinem Stream genau so platziert, dass er über der Leiste mit den Buff-Symbolen liegt.

Er soll jeden im Twitch-Chat gebannt haben, der ihn darauf aufmerksam machte, was da läuft.

Außerdem sollen Mitgleider seiner Gilde ebenfalls gestreamt haben, während sie den Bug ausnutzten und er selbst soll aufgeflogen sei, als er an seiner Hotbar rumfummelte.

Der Discord-Link liegt rein zufällig genau auf der Buffleiste. Bild-Quelle: Reddit

“Kreatives Ausnutzen von Spielmechaniken”

Das ist das Problem? Das Problem, dass solche „Exploits“ in New World offenbar so verbreitet ist, dass sie die Integrität des Spiels wirklich stören.

Es kommt das Gefühl auf: „Der Ehrliche ist der Dumme“.

Wenn Leute dann auch noch öffentlich, für alle sichtbar, auf Twitch zeigen, wie sie schummeln, sind weitere Grenzen verschoben. Das Ausnutzen von Exploits wird zur Normalität und viele haben damit ein Problem.

In der Diskussion sagen andere Nutzer, sie hätten es auch erlebt, dass Gegner solche Exploits nutzen und sie darauf angesprochen. Die hätten aber gesagt: Das sei gar kein Exploit, das sei ein „kreatives Ausnutzen von Gameplay-Mechaniken.“

Wir haben neulich schon über einen Twitch-Streamer in New World berichtet, der Ärger hatte:

New World: Twitch-Streamer überfällt Server, wird gebannt – „Gefährdet meinen Lebensunterhalt“