New World: So stellt ihr Taschen her

Was ist das maximale Inventargewicht? Wer die perfekten Taschen herstellt, bekommt dreimal Taschen mit +360 Kilogramm Gewicht sowie dreimal den Perk mit +96 Kilogramm. Das bringt uns insgesamt auf ein Gewicht von 1.583. Hinzu kommen noch +20 Inventargewicht, wenn ihr 100 Stärke skillt und die Effekte, die das Gewicht der getragenen Gegenstände reduzieren, was indirekt die Traglast insgesamt erhöht.

Wie stellt man Taschen her? Für die Herstellung der Taschen benötigt ihr den Beruf Rüstungsschmied. Für die erste Stufe – die Abenteuer-Umhängetasche (Raues Leder) – benötigt ihr keinen besonderen Skill in dem Beruf. Die Herstellung kostet:

In New World spielt das Inventargewicht eine große Rolle. Nur wer große Taschen hat, kann auch viel Loot mit nach Hause nehmen. In diesem Guide verraten wir, wie ihr Taschen herstellt und wo ihr die ein oder andere Tasche kostenlos bekommt.

