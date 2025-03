Ein fast vergessenes MMORPG zu Dungeons and Dragons auf Steam verspricht, wieder mehr Updates und Verbesserungen zu bringen

Das D&D-MMO Neverwinter hat angekündigt, mehr und öfter Updates ins Spiel zu bringen. Morgen geht es damit los.

Was ist das für ein Spiel? Bei Neverwinter handelt es sich um ein F2P-MMORPG. Es spielt im Universum von Dungeons & Dragons, genauer gesagt in der Welt „Vergessene Reiche“. Das Spiel erschien im Jahr 2013 für den Computer und ist inzwischen auch auf Xbox und PlayStation spielbar.

Nachdem das Spiel, wie beispielsweise auch Ende letzten Jahres, regelmäßig neue Updates und Inhalte bringt, gibt es nun eine Änderung bei den Update-Zyklen. Diese Änderung verspricht eins: noch mehr Inhalte.

Hier seht ihr den Trailer zur Erweiterung „As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold“

Mehr kleinere Updates

Was ist das für eine Änderung? Die großen Erweiterungen, im Spiel Module genannt, erhalten zukünftig noch ein kleineres Pendant. Diese sogenannten „Interludes“ sollen laut Entwickler „zusätzliche Inhalte, aufregende Ereignisse und Verbesserungen der Lebensqualität zwischen den Hauptmodul-Veröffentlichungen“ liefern.

Wer jetzt befürchtet, dass dies dafür sorgen wird, dass die großen Module in Zukunft seltener kommen oder eine längere Entwicklungszeit benötigen, der kann aufatmen.

Die Interludes sollen die großen Module nicht verdrängen oder deren Entwicklung verzögern. Vielmehr sollen sie als kleinere Updates zwischen den Modulen dienen.

Laut der Ankündigung des Entwicklers geben sie „mehr Möglichkeiten, neue Belohnungen, frische Herausforderungen und sinnvolle Updates ins Spiel zu bringen. Betrachtet sie als Bonus-Updates, die noch mehr Gründe liefern, wieder in Neverwinter einzusteigen.“

Wann beginnen die Interludes? Das erste Interlude-Update wird schon am 11. März 2025 starten und den Titel „The Bloom Before the Blood“ tragen. Hier erwarten euch bis zum 24. April 2025 drei große Events, einige QoL-Verbesserungen sowie neue Sammelgegenstände.

Wenn ihr auf Konsolen unterwegs seid und von MMORPGs nicht genug bekommt, dann gibt es neben Neverwinter noch viele weitere Titel, die ihr dieses Jahr spielen könnt. MeinMMO hat für euch die passende Übersicht mit den 5 besten MMORPGs auf PS4, PS5 und Xbox, die ihr 2025 spielen könnt.