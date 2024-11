MMORPG im Universum von Dungeons & Dragons bekommt seine 30. Erweiterung auf Steam und PS5

Das MMORPG Neverwinter schickt Spieler zurück auf eine schwebende Pirateninsel. Die neue Erweiterung „As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold“ ist am 19. November 2024 auf Steam und PS5 erschienen.

Was ist das für ein Spiel? Neverwinter ist ein Free2Play-MMORPG im bekannten Universum von Dungeons & Dragons. Spielwelt, Klassen und Hintergrundgeschichten sind an das Pen-&-Paper-Rollenspiel angelehnt.

Am 19. November 2024 erschien eine neue, kostenlose Erweiterung für Neverwinter. In „As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold“ geht es – wie der Name bereits verrät – zurück zur Pirates Skyhold, einer fliegenden Pirateninsel.

Den Trailer zum neuen Update seht ihr hier:

Neverwinter ist im Jahr 2013 erschienen und wurde ursprünglich von Cryptic Studios entwickelt. Im Jahr 2021 wurde das Studio von der Embracer Group übernommen, einen geplatzten Deal in Millionenhöhe später kam es jedoch zu massiven Entlassungen. MeinMMO hat im Oktober bereits darüber berichtet:

Neue Inhalte für ein altes Gebiet

Was ist das für ein Gebiet? Die Abenteuerzone Pirates Skyhold war bereits zum Release von Neverwinter im Spiel, ist also nicht grundlegend neu. Mit dem Update wurde das Gebiet allerdings überarbeitet und um neue Inhalte erweitert.

Inzwischen liegt ein Schatten über der Pirates’ Skyhold. Der hat so manch einem Reisenden das Leben gekostet. Mit eurer Truppe aus Abenteurern reist ihr zurück an diesen Ort und in die Vergangenheit, um das Geheimnis dieses Fluchs zu ergründen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Die Pirates’ Skyhold wurde „unvaulted“ (also „aus dem Tresor geholt“) und aufpoliert

16 brandneue Encounters (6 Heroic Encounters und 10 Named Encounters)

Eine Vielzahl an neuen Nebenquests und Loot

Update für Instanzen und einen Dungeon – der Dread Vault wird zum Dread Sanctum und bietet einen „episches, nie zuvor gesehenes Boss-Finale“

„Quality of Life“-Verbesserungen bei Gilden, Begleitern und mehr

