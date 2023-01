Neues Spiel wird auf Steam zerrissen, bekommt 4 % positive Reviews – Was steckt dahinter? 

Warum sind die Spieler so enttäuscht? Das größte Problem in O2Jam Online stellt wohl die Monetarisierung dar. Zwar ist das Spiel Free2Play, jedoch kostet das Freischalten von vielen Songs laut der Kommentare echtes Geld. Dazu kommt, dass die gekauften Lieder anscheinend nur für einige Tage verfügbar bleiben und es keine Option für eine dauerhafte Freischaltung gibt.

Die User schreiben in den Kommentaren, was sie an dem Spiel kritisieren:

O2Jam Online ist ein Rhythmus-Spiel, das am 17. Januar 2023 seinen Release auf Steam hatte. Es ist ein Nachfolgespiel einer Reihe, die bereits in den 2000ern für PC erschienen ist. 2012 wurden jedoch die öffentlichen Server abgeschaltet. Bis auf einige Fan-Server, schien das Franchise gestorben zu sein.

