Neues MMORPG bei Steam setzt auf Roguelike-Elemente und Rätsel – Erscheint noch diesen Monat

Mythic ist ein neues MMORPG auf Steam, das auf Roguelike-Elemente setzt und euch unendliche Labyrinthe in Pixel-Grafik erkunden lässt. Ab dem 29. September 2022 könnt ihr es im Early Access spielen.

Entwickler des MMORPGs sind Abyssal Studios LLC, ein Studio, das nur aus 2 Personen besteht. Sie versprechen eine einzigartige Verbindung zwischen MMORPG und Roguelite. Damit wollen sie ihre Lieblingselemente aus beiden Genres nehmen und verknüpfen.

Erkundet unendlich viele Labyrinthe und verbessert euren Charakter

Was ist das für ein Spiel? In Mythic seid ihr gemeinsam mit hunderten anderer Spieler in Dungeons unterwegs. Es handelt sich dabei um prozedural generierter Elemente, die sich unendlich weit erstrecken und euch verschiedene Biome bieten: Wasser, Luft, Erde, Feuer und Ordnung.

Entsprechend der verschiedenen Biome habt ihr 5 unterschiedliche Fertigkeitsbäume, die ihr skillen könnt, um euren Charakter zu verbessern.

Hier geht’s zur Steam-Seite von Mythic.

Diese Inhalte bietet Mythic:

Neue Rätsel, Bosse und Schätze in jedem Raum. In Tibia lösten Spieler ein Rätsel erst nach 5 Jahren.

70 verschiedene Gegenstände, die ihr finden könnt. Sie haben unterschiedliche Stufen und manche sind seltener als andere.

Durch Crafting könnt ihr eure Gegenstände noch weiter anpassen.

Erkundet das Labyrinth allein oder in der Gruppe

Wer neue Teile der Welt zuerst entdeckt, erhält eine Belohnung.

Minispiele, in denen ihr Punkte verdient, um Ausrüstung zu erhalten.

Retro-Grafik mit Pixel-Art

Wer stirbt, verliert allerdings nicht alle Gegenstände, wie es bei vielen Roguelikes der Fall ist. Die Entwickler versprechen euch zwar viele Tode, aber keinen Permadeath. Wer ein Biom abgeschlossen und Fähigkeiten freigeschaltet hat, kann diese trotz Tod noch benutzen.

Wenn ihr allerdings innerhalb eines Bioms sterbt, kommt ihr zurück an den Start und verliert, was ihr gerade erspielt hattet.

Mythic eignet sich für euch, wenn ihr…

Fans von Roguelikes seid

Euch von der Pixel-Grafik nicht abschrecken lasst

Gern mal ein Roguelike mit vielen anderen Mitspielern erleben wollt

Nicht allzu frustriert seid, wenn ihr in einem Biom häufig draufgeht und es von vorn beginnen müsst

Was sagt ihr zu Mythic? Habt ihr euch schon länger eine Mischung aus Roguelike und MMORPG gewünscht und freut euch nun darauf, es nächste Woche zu spielen? Oder ist die Retro-Grafik eher ein abschreckender Aspekt an dem Spiel? Mögt ihr gern Rätsel und Labyrinthe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

