Neues Battlefield für 2022 angekündigt – Erscheint auf iOS und Android

Was haltet ihr von einem “Battlefield Mobile”? Wäre das ein Spiel, das ihr gerne unterwegs auf eurem Smartphone spielen würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

An wen richtet sich das Spiel? Mit dem neuen Mobile-Shooter will sich Electronic Arts an die Spieler richten, die schon mit den erfolgreichen Call of Duty: Mobile und PUBG Mobile viel Spaß haben. Solche Spiele tragen stark zum finanziellen Erfolg eines Unternehmens bei.

Zudem wurde bisher noch nichts vom Spiel gezeigt. Wir wissen also gar nicht, wie es aussieht. Auch das wird sich in den kommenden Monaten sicher ändern.

In welchem Status befindet sich das Spiel? Laut EA startet eine Testphase, nachdem sich der Titel einige Jahre in einem Prototyp-Status befunden hat. Ob es sich um einen internen Test handelt oder ihr mitspielen dürft, ist noch nicht bekannt.

Weiter heißt es, dass es sich bei diesem Mobilegame um ein Spiel handelt, das nichts mit Battlefield 6 zu tun hat oder wie der neue Shooter offiziell heißen wird. DICE arbeitet also weiter am nächsten Teil der Reihe, der noch Ende 2021 erscheinen soll.

