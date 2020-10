Call of Duty: Mobile ist ein großer Erfolg. Doch was macht den Mobile-Shooter überhaupt so erfolgreich? Was macht diesen Erfolg aus? Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO sprach in einem Interview mit dem Vice President of Mobile von Activision und fragte nach den 3 größten Erfolgsfaktoren.

So steht es um CoD Mobile: Der Mobile-Shooter Call of Duty: Mobile ist ein großer Erfolg – finanziell und in Bezug auf die Spielerzahlen sowie seine Bewertungen. Aktuell wird im Rahmen der nunmehr 11. Season der einjährige Geburtstag gefeiert.

Zum Release vor knapp einem Jahr war es das erfolgreichste Mobile-Game aller Zeiten. Und dieser Erfolg zieht sich bis heute. Die Bewertungen ind den jeweiligen Stores sind noch immer stark. Im Oktober 2020 steht CoD Mobile mittlerweile bei über 300 Millionen Downloads. In den Quartals-Berichten von Activision wird bei Call of Duty: Mobile seit Release immer wieder von Erfolg gesprochen.

Auch MeinMMO-Autor Jürgen Horn meint: CoD Mobile ist das erste Call of Duty, das mir wirklich Spaß macht

Doch was bringt eigentlich so viele Spieler dazu, das Call of Duty für die Hosentasche zu zocken? Was macht dieses Mobile-Shooter so erfolgreich? MeinMMO fragte direkt bei Activision nach.

Das Action-Spiel für Unterwegs ist sehr beliebt. Aber warum?

Was macht CoD Mobile nun so erfolgreich? Hier die 3 wichtigsten Faktoren

Activision im Interview – wer spricht da? Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Chris Plummer zu sprechen – dem Vice President of Mobile von Activision. Zusammen plauderten wir ein wenig über den aktuellen Stand von Call of Duty: Mobile, den ersten Geburtstag, die neue Season und den anhaltenden Erfolg des Mobile-Shooters.

Im Rahmen des Interviews fragte ich explizit nach, welche 3 Faktoren am wichtigsten für den Erfolg von CoD Mobile in den Augen von Plummer sind. Und dieser hat umfangreich seine Top 3 Erfolgsfaktoren geschildert.

Chris Plummer – Vice President of Mobile bei Activision

Authentizität: Laut Chris Plummer spielt vor allem die Authentizität, das unverwechselbare CoD-Feeling, eine große Rolle für den Erfolg von CoD Mobile. So sagte er gegenüber MeinMMO:

„Bei Spielern – ob sie nun Fans des Franchise sind, oder gerade davon gehört haben – gibt es eine Art universelle Wertschätzung der Authentizität bei CoD Mobile. Es gibt dort einfach das richtige Zeug, die richtigen Maps, die richtigen Charaktere … Es fühlt sich an wie ein Call of Duty.“

Und genau das bietet nun mal kein anderes Mobile-Game: „Das ist in erster Linie das Wichtigste. Und das ist sehr schwer zu erreichen. Das gibt uns einen Vorteil, weil das eben kein anderer so kann.“

Steuerung: Zu den wichtigsten Erfolgsgaranten zählt Plummer zudem die Steuerung von Call of Duty: Mobile:

„Ich denke, an zweiter Stelle steht die Steuerung. Man kann zwar sagen, das sei ein Teil von einem authentischen CoD-Erlebnis, aber auf mobilen Geräten ist das etwas ganz anderes.“

Die Steuerung und Anzeigen könnt ihr auch selbst konfigurieren

Auch für Activision sei das Neuland gewesen, man musste sich hier ganz neu ausrichten. Das tat man aber offenbar mit Erfolg: „Niemand hat zuvor Call of Duty auf diese Art und Weise gespielt und wir mussten herausfinden, was das überhaupt bedeutet. Wenn man mit Leuten spricht, die Konkurrenz-Produkte oder andere Spiele in diesem Bereich [mobile] gespielt haben, die ein vergleichbares Maß an Intensität und Action bieten – sogar andere Genres – dann hört man, dass Call of Duty: Mobile eine sehr gelungene Steuerung hat. Und darauf sind wir sehr stolz.“

Dann unterstreicht Plummer nochmals, wie ausschlaggebend dieser Aspekt für den Erfolg ist – selbst bei der Reihenfolge ist er sich nicht sicher: „Das ist einer der Schlüsselaspekte, durch den jeder ‚Call of Duty‘-Teil sich spaßig spielt – wie es sich in deinen Händen anfühlt, wie die Waffen sich anfühlen, wenn du sie abfeuerst, wie sich das Feedback der Steuerung anfühlt. Es ist für mich auch schwer zu sagen, was jetzt an erster und was an zweiter Stelle kommt – von der Wichtigkeit her. Aber das [Authentizität und Steuerung] sind definitiv zwei gewaltige Erfolgsfaktoren.“

Live-Service: Als dritten Punkt hätte so manch einer womöglich die starke Grafik von CoD Mobile vermutet, doch Plummer nennt hier einen anderen wichtigen Aspekt:

„Als drittes, und das mag vielleicht nicht die erwartete Antwort sein, kommt die Art und Weise, wie das Spiel unterstützt wird. Woche für Woche, Monat für Monat. Es ist eine Sache, diese Authentizität und eine gute Steuerung zu bieten. Da sagt man dann: ‚Hey, das ist ja echt Call of Duty, wow‘. Und dann geht das Gefühl irgendwann vorbei und es wird fad. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass es frisch, dass es stets aufregend bleibt. Dass quasi jedes Mal, wenn man das Spiel anschmeißt, irgendetwas Neues auf einen wartet.“

Hier hat man in den Augen Plummers echt abgeliefert und bereits einiges vorzuweisen: „Wenn man sich mal anschaut, was das Team Monat für Monat da abgeliefert hat – und das Spiel ist jetzt ein Jahr alt: Wir sind von 11 auf 23 Multiplayer Maps hoch, statt einem haben wir nun 27 Multiplayer-Modi, aus 200 Waffen wurden mittlerweile über 1.400.“

Dabei ist man der Konkurrenz entscheidend voraus: „Wir liefern meiner Meinung nach Monat für Monat mehr spannenden Content als jedes andere (Mobile-) Spiel da draußen. Es fällt mir schwer, selbst ein Genre zu finden, das in dieser Kadenz jeden Monat neue Inhalte bringt. Und ihr müsst nicht mal einen Cent dafür ausgeben. Es gibt neue Maps, neue Modi einen freien Battle Pass, durch den man sich spielen kann. Wir haben zwar auch Premium-Inhalte, doch all das ist rein kosmetisch, rein optional.“

Kurzum: „Wenn man auch nur im geringsten etwas für dieses Genre übrig hat, dann springt man ins Spiel, bekommt ein Gefühl dafür und stellt dann fest: es gibt stets neuen Content, neue Events, neue Charaktere (mittlerweile über 180), neue Waffen – Das macht ebenfalls einen großen Teil des Erfolgs aus. Diese Inhalts-Drops sind möglich, weil wir das Spiel halt so betreuen.“

Plummers Fazit: Abschließend resümiert der VP of Mobile nochmal: „Es sind also die Authentizität, die Steuerung und der Live Content – das sind die 3 größten Erfolgsfaktoren. Es gibt eine Menge weiterer Dinge, über die ich sprechen könnte und auf die wir ebenfalls stolz sind, wie beispielsweise die Grafik. Aber fragt man mich nach den Top 3, sind es definitiv diese hier.“

