Die Macher von World of Tanks stecken euch wieder in stählerne Maschinen, aber jetzt gibts einen Shooter mit Mechs statt Panzern

Im April startet mit Steel Hunters ein neuer kostenloser Shooter auf Steam, in dem ihr mit Mechs um eine wertvolle Ressource kämpft.

Was ist das für ein Spiel? Wargaming, das Entwicklerstudio hinter World of Tanks und World of Warships, veröffentlicht am 2. April ein neues Spiel namens Steel Hunters auf Steam.

Die Entwickler beschreiben Steel Hunters als einen Mix aus Extraktion-Shooter und Battle Royale, in dem ihr mächtige stählerne Mechs namens „Hunter“ steuert.

Zum Release stehen euch insgesamt 7 Hunter zur Auswahl, die wie Helden in einem Hero-Shooter allesamt über unterschiedliche Waffen, Fähigkeiten sowie Eigenschaften verfügen.

Zwar steuert ihr auch in Steel Hunters eine stählerne Kriegsmaschine, aber das neueste Spiel von Wargaming möchte sich im Vergleich zu World of Tanks mehr wie ein traditioneller Shooter spielen.

Die Hunters wurden erschaffen, um eine wertvolle Ressource zu besorgen. Wie für einen Extraktion-Shooter typisch, streift ihr also mit euren Mechs durch die Map und sammelt fleißig Loot.

Nur das beste Duo kann extrahieren

Worum geht es in Steel Hunters? In Steel Hunters tretet ihr im Duo gegen bis zu vier andere Zweierteams an, doch anders als in den meisten Extraction-Shootern kann hier nur das beste Team entkommen und seinen Loot sichern.

Die großen Unterschiede zu vergleichbaren Shootern liegen beim Loot und der Extraktion.

Der Loot ist vor allem da, um euren Mech während der aktuellen Runde etwa mit Buffs zu verbessern. Außerdem findet ihr Ingame-Währung, mit der ihr nach der erfolgreichen Extraktion euren Mech verbessern könnt.

Bei der Extraktion selbst kommt es zu einem finalen PvP-Gefecht gegen andere Spieler und nur ein Team kann entkommen. Die Teams der verschiedenen Spieler sammeln sich also rund um den Extraktionspunkt und kämpfen – wer als Letztes steht, gewinnt und darf extrahieren.

Spielerisch soll es dabei vor allem wichtig sein, eure Hunter, deren Ausstattung und die Map taktisch clever zu nutzen. So könnt ihr etwa ein Haus beim Nachladen als Deckung nutzen, doch euer Gegner könnte dieses Haus auch in Schutt und Asche legen oder euch mit einem flinken Hunter flankieren.

Wird das Spiel zukünftig mit Content versorgt? Ja, Steel Hunters wird zwar mit 7 verschiedenen spielbaren Huntern starten, doch das bedeutet nicht, dass der Shooter dauerhaft auf diese 7 Mechs begrenzt sein wird.

Im Laufe der Zeit sollen weitere Hunter dem Spiel hinzugefügt werden, die das Gameplay stetig erweitern. Bei diesen neuen Huntern soll es ebenfalls wichtig sein, die richtige Strategie in den Kämpfen zu wählen und die Stärken eures Mechs ideal auszunutzen.

MeinMMO-Redakteur Dariusz wird zum Release von Steel Hunters auf jeden Fall einen Test des Shooters wagen. Aktuell gibt es keinen Extraction-Shooter, der ihn wirklich fesselt. Sogar Escape from Tarkov hat sein Interesse verloren: Escape from Tarkov ist nach einer miesen Entscheidung für mich gestorben und es wirkt, als ginge es vielen Spielern so