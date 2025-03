Koop-Shooter zu Warhammer 40k bekommt neuen Modus voller Gegnerhorden, den ihr immer wieder spielen könnt

Warhammer 40.000: Darktide ist eigentlich ein Koop-Shooter, der euch mit bis zu 4 Kollegen in verschiedene Missionen verfrachtet, in der ihr euch durch eine dystopische Welt questet. Jetzt bringt das Spiel einen Horde-Modus für zwanglose Runden.

Was ist Warhammer 40.000: Darktide für ein Spiel? Darktide lässt sich am ehesten mit Left 4 Dead vergleichen. Ihr habt unterschiedliche Klassen mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten und könnt ihr im Koop mit bis zu 4 Spielern auf diverse Missionen gehen.

Wie der Name schon verrät, findet das Spiel im Warhammer 40.000 -Universum statt. In einer dystopischen Welt, in der man nicht leben wollen würde, kämpft ihr gegen unzählige Chaos-verderbte Menschen.

Jetzt haben die Entwickler Fatshark einen neuen Modus angekündigt, der statt fester Loadouts auf zwangloseren Spaß mit unzähligen Horden und zufälligen Buffs setzt. Dieser soll auch für Spieler interessant werden, die nicht unbedingt das Endgame grinden möchten.

Schon im September 2024 sorgte ein großes Update für einen Spieler-Aufschwung:

12 Wellen, riesige Horden und eine wachsende Machtfantasie

Was ist das für ein Modus? In einem neuen Blog-Eintrag kündigten die Entwickler von Fatshark den neuen Modus Mortis Trials für das kommende Update Nightmares & Visions an. Mortis Trials setzt dabei auf eine Roguelike-Struktur und viel Chaos.

Mortis Trials werdet ihr ab Level 13 spielen können, und der Modus soll einen einfachen und schnellen Einstieg bieten.

Jede Runde besteht aus 12 Wellen, in der ihr gegen Horden von Häretikern antreten müsst.

Ihr müsst dabei nicht nur stumpf Gegner erledigen, denn alle 3 Wellen bekommt ihr ein Objective, das euch einen starken Buff geben wird, wenn ihr es erfüllt.

Vor der Runde wählt ihr einen Buff und dann könnt ihr aus verschiedenen Archetypen wählen: Pyrokinetic Voltaic Fulminator Death Dealer Colossus

Darauf sollen auch die späteren Buffs in den Runs basieren.

Die verschiedenen Buffs sollen, je weiter ihr kommt, stärker werden und in den letzten 3 Wellen sollt ihr euch mit eurem mächtig gewordenen Charakter ordentlich austoben können.

Der Modus soll durch die Roguelike-Mechaniken Wiederbespielbarkeit bieten und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auch Herausforderungen. In Form von freischaltbaren Gesprächen sollen auch Lore-Freunde auf ihre Kosten kommen.

Wie kommt Warhammer 40.000: Darktide allgemein bei den Spielern an? Auf Steam ist das Spiel nach einem recht holprigen Start mittlerweile auf Größtenteils Positiv bei über 88.400 Reviews. Viele der Endgame-Inhalte sind auf mehrere Spieler ausgelegt, weshalb es sich vor allem mit Freunden lohnt.