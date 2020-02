Beim aktuellen Steam-Hit Wolcen kam gestern Abend ein neuer Patch und mit dem Patch 1.0.5. kamen neue Probleme. Das Update soll die „Monster-Dichte“ soweit gesenkt haben, dass es in hochstufigen Expeditionen nicht mehr möglich ist, die instanziierten Dungeons abzuschließen.

Bei Wolcen kam es in den ersten Wochen nach dem Start auf Steam zu vielen Beschwerden, das Game sei unspielbar. Mit Patches wurde das Action-RPG die letzten Tage stabiler, doch jetzt kommen neue Klagen auf.

So funktionieren Expeditionen in Wolcen: Nach dem Abschluss der Kampagne von Wolcen sind die Spieler vor allem in Expeditionen unterwegs. Die entsprechen den „Greater Rifts“ in Diablo 3. Es sind zufällig generierte Dungeons.

Man muss in diesen Expeditionen solange Monster-Gruppen killen, bis ein Fortschrittsbalken gefüllt ist. Danach sucht man den Endboss des Dungeons auf, tötet den und hat dann die Wahl entweder die Expedition zu beenden oder ins nächste Level vorzudringen.

Bis vor kurzem waren so viele Monster in den Instanzen anzutreffen, dass die Monster-Dichte kein Problem darstellen. Es waren eigentlich immer genug Viecher da, um bequem den Balken voll zu haben, bis man am Endboss ankam. Vielleicht musste man noch mal zurück und ein oder zwei Extra-Runden drehen, wenn man irrtümlich zu früh den Boss besucht hatte.

Monster-Dichte in Wolcen zu niedrig – im High-Level

Das sagen Spieler nun: Die Klagen das neue Update 1.0.5., das am Mittwochabend auf die PC-Server gespielt wurde, hat die Monsterdichte so stark verringert, dass es nicht mehr möglich ist, bestimmte Expeditionen abzuschließen. Auf reddit sagen Spieler:

Hab Wolcen nach dem Patch gestartet, hatte sofort das Problem in der Expedition. Werden nicht weiter spielen, bis sie das gefixt haben. Wo waren die Qualitäts-Tester?

Ich hab einen Run gemacht. Um den abzuschließen, musste ich ALLE Monster auf der Karte suchen und finden. Es ist furchtbar.

Vor allem ab Level 150 ist es extrem schräg.

Monster verzweifelt gesucht. Quelle: Reddit

Trifft das Problem jeden? Nein, es scheint ein Problem zu sein, das manche Spieler haben, gerade bei hohen Leveln, andere aber nicht.

Ich konnte gestern Abend mit meiner Psylocke-Magierin bequem Expeditionen in Wolcen durchspielen, bin aber auch erst im Bereich von Level 60 Expeditionen. Es scheinen sich vor allem Leute zu beschweren, die in höheren Expeditionen unterwegs sind.

Für diejenigen, die das Problem betrifft, ist das aber sehr ärgerlich, weil die keine Möglichkeit haben, die Expeditionen abzuschließen und es sie frustriert.

Hat der Fehler-Dämon wieder zugeschlagen?

Spieler müssen warten – nur 1 Update die Woche bei Wolcen

Das ist besonders ärgerlich: Wolcen kann aus technischen Gründen nur einmal die Woche aktualisiert werden. Daher müssen Spieler, die unter dem Problem leiden, wohl bis nächste Woche warten, oder sie müssen besonders gründlich nach den Monstern suchen.

Der Patch nerfte gestern auch den aktuell stärksten Build in Wolcen – der Skill Bleeding Edge war geradezu lächerlich stark.