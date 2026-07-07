Fans setzen sich gegen Netflix durch – Einer der besten Animes des Jahres geht ab September im Wochentakt weiter

2025 kehrte JoJo‘s Bizarre Adventure mit einer neuen Staffel auf Netflix endlich zurück, und das mit einer sehr gut bewerteten Folge. Aber obwohl das positive Nachrichten sind, erzürnte Netflix die Fans. Jetzt bekommen diese endlich das, was sie seit Monaten fordern.

Wie erzürnte Netflix die Fans? Am 19. März 2026 erschien die erste Folge des neuen Animes JoJo‘s Bizarre Adventure: Steel Ball Run (Part 7) auf Netflix. Mit einer 9,7 auf IMDb ist es auch eine der am besten bewerteten Anime-Folgen 2026. Aber Netflix baute auf dieser Euphorie nicht sonderlich gut auf.

Nach dem Release der 1. Folge war zunächst unklar, wann eigentlich die 2. Folge startet, und viele Fans vermuteten, dass man den Fehler der vorherigen JoJo-Serie wiederholt, und zwar mit einem Release von Batches, also mehreren Folgen oder Specials mit großem Abstand – Fans wollten lieber den JoJo-Freitag wiederbeleben, also einen wöchentlichen Release. Der Schritt von Netflix war für viele Fans der Tod des Hypes.

Daraufhin fluteten sie die Kommentarbereiche vieler Netflix-Videos, etwa auf TikTok. Diese Form von Kritik scheint sich aber gelohnt zu haben, denn es gibt gute Nachrichten.

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Die JoJo-Freitage kehren zurück

Was passiert mit den nächsten Folgen der Serie? Auf X.com kündigte Netflix an, dass die JoJo-Freitage zurück sind. Stage 2 und 3 von Steel Ball Run sollen ab dem 25. September wöchentlich erscheinen. Hierbei werden 11 Folgen erwähnt.

Unklar ist hierbei nur, ob die 11 Folgen eine der Stages sind oder direkt beide Stages. Immerhin haben Fans dann jede Woche bis zum Dezember etwas, worauf sie sich freuen können.

Unter den Kommentaren feiern viele Fans die Nachricht mit JoJo-Bildern, loben aber Netflix selbst nicht dafür, sondern kritisieren den Streaming-Dienst für das ursprüngliche Problem. Ansonsten scheint die Ankündigung aber ziemlich gut anzukommen.

Warum ist ein wöchentlicher Release für viele Fans so wichtig? Jede Woche eine Folge zu haben, hilft dem Anime, länger im Gespräch zu bleiben. Es wird wöchentlich diskutiert und es werden Memes erstellt, die den Folgen helfen können, mehr Zuschauer anzulocken.

Bei einem Release von mehreren Folgen gleichzeitig fehlt dieser Hype , da die Serie als Ganzes betrachtet wird, nicht die Folgen einzeln. Vor allem eine Serie wie JoJo‘s Bizarre Adventure profitiert mit seinen abstrusen Fähigkeiten und Gegnern davon, wenn Folgen wöchentlich diskutiert werden.

Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf den neuen wöchentlichen Release oder wollt ihr lieber direkt alle Folgen verfügbar haben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr bis zum 25. September Zeit totschlagen möchtet, haben wir hier eine Liste für euch: Die 10 besten Anime mit viel Action der letzten 10 Jahre