Anime-Game begeht die größte Häresie, zeigt tanzende Space Marines mit Hasen-Helmen

Zenless Zone Zero feiert seinen zweiten Geburtstag mit einem neuen Musikvideo. Das Highlight: Space Marines aus Warhammer 40.000. Warte was?

Ja, richtig gehört, und nein, ich weiß doch auch nicht. Auf YouTube hat der offizielle Account von Zenless Zone Zero ein neues Video gepostet. Innerhalb von weniger als 5 Stunden hat das über 60.000 Aufrufe und über 13.000 Likes angehäuft.

Im Video selbst versucht die Chef-Ingenieurin Norma Hollowell, neue Designs für die niedlichen kleinen Bangboos von ihrer Chefin Velina Airgid bewilligen zu lassen. Statt kleiner Hasen sieht der Plan aber offenbar … dicke Rüstungen mit futuristischen Waffen vor.

Diese Space-Marine-Hasen marschieren mehrmals im Video in geschlossenen Formationen wie ihre offensichtlichen Vorbilder, zum ersten Mal bei Sekunde 0:27 – später tanzen sie und geben ihre verschiedenen Waffen wie eingebaute Raketenwerfer zum Besten.

Was einige nun vielleicht überraschen mag: Ausgerechnet in dem Spiel, in dem die Spieler gerne den Charakteren unter den Rock schauen, gibt es offenbar recht viele treue Anhänger des Imperiums, wenn man mal so in die Kommentare schaut.

Video starten Zenless Zone Zero: Neues Spiel der „Genshin Impact”-Macher setzt auf Cyberpunk statt Fantasy – Trailer Autoplay

„Irgendwer bei ZZZ mag Warhammer 40k“

Schon in den Kommentaren unter dem Video liest man mindestens genauso oft „Für den Imperator!“ wie irgendwelche Referenzen zum neusten Spiel der Genshin-Impact-Macher. Auch auf Reddit wird das Video direkt diskutiert – in den verschiedenen Subreddits von Warhammer.

Wie akkurat diese Banbgoo-Marines wirklich sind, lässt sich schwer sagen, denn „echte“ Space Marines haben deutlich mehr Organe als ein Mensch eigentlich haben sollte und müssen einen tödlichen Auswahlprozess bestehen.

So oder so dürfte es der heiligen Inuqisition sicherlich nicht allzu sehr gefallen, dass jemand angefangen hat, die wertvolle Gensaat der Space Marines in kleine Häschen einzusetzen. Auf der anderen Seite: Was wollen einfache Menschen gegen eine Armee an genetisch modifizierten Killer-Kaninchen ausrichten?

Wie immer in Warhammer gilt dann vermutlich: Wenn du die Waffenstärke hast, um dein Argument zu unterstreichen, hast du vermutlich recht. Bleibt nur für ZZZ-Fans zu hoffen, dass der Anblick der Hasen-Marines ein besseres Zeichen ist als der eine Space Marines: Warum ihr euch wünschen solltet, niemals einem Space Marine aus Warhammer 40.000 zu begegnen

Aber nun entschuldigt mich bitte, ich muss einen Bericht an die Inquisition verfassen …