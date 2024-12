Spieler in Zenless Zone Zero durften ihren Charakteren nicht mehr unter den Rock schauen; Entwickler nehmen Update zurück

In Zenless Zone Zero sorgte ein Update dafür, dass die Agenten verschwanden, wenn man ihnen unter den Rock schauen wollte. Das sorgte für Ärger in der Community – und die Entwickler ruderten zurück.

Zenless Zone Zero ist nach Honkai Star Rail das neueste Spiel von HoYoverse, dem Studio hinter dem erfolgreichen Action-RPG Genshin Impact. Am 18. Dezember brachten die Entwickler das Update der Version 1.4 ins Spiel. Und das sorgte für einen großen Aufschrei aus der Community.

Bereits am Nachmittag gaben die Entwickler in einem Post auf X bekannt, dass sie das Feedback beobachtet haben. Sie wollen umgehend auf die Rückmeldungen eingehen. Eine Rückmeldung drehte sich um die Agentinnen in Zenless Zone Zero und eine fehlerhafte Darstellung, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel ansah. Oder konkret: Wenn man ihnen unter den Rock schaute.

Agentin verschwindet in einem bestimmten Kamerawinkel

Was war fehlerhaft? In der Update-Version 1.4 heißt es in den Patch Notes konkret: „Bei Betrachtung aus bestimmten Winkeln erscheint der Agent verblasst.“ Diese Anpassung sorgte offenbar dafür, dass die Agenten in Zenless Zone Zero jedoch vollständig verschwunden sind.

In einem Post auf X seht ihr ein kurzes Video dazu:

„Besorgniserregende Änderung“

Was war das Feedback der Spieler? In einem Beitrag auf Reddit bezeichnet ein Nutzer die Änderung in Update-Version 1.4 als „besorgniserregend“. Der Beitrag hat über 3.300 Upvotes gesammelt. Einzelne kommentieren, dass die Änderung ihren Tag „ruiniert“ habe. Und andere posten Screenshots ihrer Agentinnen, die in dem Winkel nur noch verblasst zu sehen sind. Vermutungen reichen von möglichen Zensur-Regelungen bis hin zur Idee, dass die Szenen ohne die Agentinnen besser zur Geltung kommen sollen.

Was wurde dann geändert? Auf X geben die Entwickler am 18. Dezember bekannt, dass sie „umgehend auf eingegangene Rückmeldungen reagiert“ haben. Dazu gehörte auch die Anpassung der Agenten, wenn man sie in einem bestimmten Winkel betrachtete.

Im Post heißt es: „Behebung eines Problems in Version 1.4, bei dem der Verblassungseffekt der Einstellung ‚Agent erscheint verblasst bei Betrachtung aus bestimmten Winkeln‘ unter bestimmten Umständen nicht korrekt angezeigt wurde.“

Der Account „Gacha Zone“ zeigt anhand von zwei Bildern den Unterschied nach dem Patch 1.4 und nach dem Hotfix:

Die Änderung, die die Entwickler auf X bekannt gegeben haben, kommt gut an. So kommentieren Nutzer, dass sie froh sind, dass hier so schnell reagiert wird.

